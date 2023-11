(03 de noviembre del 2023. El Venezolano).- Las pérdidas son reconocidas por las personas de manera diferente, dependiendo de su formación intelectual y emocional, además de que en los humanos es distinto que con los animales, que no tienen efectos significantes para representar la vida de sus muertos, no hacen el mismo uso de sus recuerdos en la memoria y no les rinden culto a sus muertos.

Por: Boris González Ceja

Comprenderíamos mejor nuestra conducta si fueramos más conscientes de cómo nos equivocamos sistemáticamente, si pensaramos cómo es nuestro actuar cotidiano, algo que muchas familias no quieren ver con sus hijos delincuentes, tanto de cuello blanco como de cuello negro.

En general el pensamiento del mexicano es un pensamiento automático, que le hace pensar sus pérdidas de manera que poco reflexionan sobre eso, por ello el alto número de homicidios y desapariciones, algo inédito en la historia de las civilizaciones.

El valemadrismo mexicano nos ha llevado a mantener ignorados problemas sustanciales como la limpieza pública, los servicios defientes de salud mental o la inseguridad, que se viven como algo cotidiano porque siempre es posible ignorarlo.

Los problemas sociales no se viven como pérdida porque las personas tienen un pensamiento automático, que junto con ignorar su mismo pensamiento, nos dan un efecto psicológico de que las cosas cambian, aunque las personas estén en el mismo punto por decenas de años, ignorando su presente con pensamientos futuristas, en la pobreza social y de comportamiento público. En el caso de los duelos como perdida sucede lo mismo.

No conozco un duelo que no sea psicológico, y no hay duelo en los animales, al menos no un duelo ritualista, terco, doloroso y permanente. En las personas arcaicas que desaparecen a otras personas existe una creencia de que con eso desaparece su existencia, pero no es ni será así.

Muchas personas viven con duelos o pérdidas que no han sido atendidas, y su vida se vuelve obscura y pesadas, sintiendo que algo falta y no saben como salir de allí. El duelo es un acto humano, y se vive de multiples formas. Para entender la pérdida tenemos una ciencia que aplicamos en psicología y la llamamos tanatología, donde hay muchos vivales que hablan de eso sin tener bases científicas que sólo un psicólogo titulado puede tener.

La tanatología es la ciencia que estudia la muerte como un proceso psicológico humano, y es una palabra que tiene por origen el griego thanatos (muerte) y logos (estudio): es así que el objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional a las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido; que han perdido una relación; la muerte de una mascota o que tienen una enfermedad en etapa terminal. En la tanatología se apoya siempre a las familias para enfrentar sus perdidas y sus duelos.

Las personas que viven la perdida y la muerte pasan por 5 momentos del duelo, que se refieren a la negación, enojo, negociación, depresión y la aceptación:

La primera fase es la negación, en donde la persona reacciona negando el hecho de la muerte a manera de defensa, ante la realidad, buscando otras opciones o buscando evidencias que muestren que el diagnóstico que reciben es un “error” o quieren cambiar los hechos negándolos.

La etapa del enojo es cuando la persona se rebela contra la realidad con ira, frecuentemente se pregunta ¿Por qué yo? Todo le molesta, todo le incomoda, nada le parece bien. Recordar su estado le inunda de rencor, a veces se necesita de esta fase para poder aceptar la muerte.

En el momento de la negociación la persona asume su condición, aparece una etapa de tratar de pactar con el tiempo, dejar de hacer algo para prolongar la vida.

La fase que llamamos como depresión aparece cuando se adquiere conciencia de que todas las fases anteriores fracasan y que la muerte sigue su curso, apareciendo la dependencia de ciertas actividades. El “volverse una carga para los demás” genera la aparición de esta etapa.

La ultima estapa de este ciclo es la aceptación, donde se van resolviendo varias situaciones que ayudan a la persona a aceptar su condición. La persona prefiere estar sola, duerme mucho, el dolor es permanente y la aceptación de la muerte aparece.

Es importante que las personas que se enfrentan a pérdidas, atraviesen por cada una de las etapas del duelo, ya que sólo así, podrá hablarse algún día de sanación o de recuperación. Es fundamental dejarse sentir todas y cada una de las emociones que devienen del duelo, y escucharnos durante este proceso.

Causas y azares…

El día de muertos representa una oportunidad para los mexicanos de recordar, siendo los accidentes la principal causa de muerte por causas externas en México durante el año 2022 con 37 450 casos.

En el año 2022 acontecieron en México 84 943 defunciones accidentales y violentas en México, lo que habla del desprecio por la vida de muchas personas (INEGI).

Hay que decirlo, en general los gobiernos que más han apoyado a la salud mental son de MORENA, despúes el PRI. Los del PAN sólo nos buscan para tomarse la foto, y los demás partidos remora sólo existen para sus fines onanistas, es decir, para servirse a sí mismos.

Hasta la próxima, que toda negligencia es deliberada.

