Caiga Quien Caila La Columna.

Esta semana ¡Pura Candela!

En la lucha política, el desarrollo no consiste en desplazarse situacionalmente por los cargos, sino por las posiciones que te dan una óptica de lo que puede suceder.

Cada asunción de un cargo, te otorga una visión.

Es el placer por el poder mismo, lo que muchas veces impulsa a los líderes.

Anuncios

En ese movimiento varias veces te planteas si lo bueno para el país, lo es para ti.

Necesariamente, por no decir “hipócritamente” se dice que sí.

Sin embargo, las motivaciones, la deficiencias y valoraciones propias, en infinidad de oportunidades te obligan a jugar en sentido contrario.

La Patria es el hombre decía Alí Primera. Frase cuyo origen está más relacionado con el cristianismo que con el marxismo.. Realmente la Patria eres tú.

Es triste señalar esto, que muchos en el ejercicio político lo conocen.

Más de una vez, la oposición en estos 25 años ha confrontado esta teoría.

Si no puedo ser yo, que no sea él, porque su éxito es mi exilio no mi fracaso, porque ese lo puedo resolver. Piensan muchos “líderes”.

Eduardo Fernández, Oswaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín, Teodoro Petkoff, estaban formados para gobernar.

Tenía el tiempo exacto. La formación necesaria.

La vieja guardia no por vieja menos peligrosa, jamás les iba a dar la oportunidad. Disfrazó la pluralidad por una autocracia política.

Hoy nos preguntamos ¿Si uno de ellos, en su tiempo y espacio, en su aquí y ahora sociológico, hubiese llegado?

Respondemos y estamos seguros: El país sería otro.

Eso no lo pensó ni Rómulo, ni Pérez, muchísimo menos Caldera.4

La conspiración

AD-Ramos y PJ-Borges traicionaron a Rosales.

Detrás de Edmundo están Ramos y Ramón Guillermo Aveledo.

Primero Justicia y AD, no judicializados, estaban comprometidos con Rosales y con los arreglos del Gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano, en respaldarlos.

No sucedió.

De allí las inhabilitaciones y las consecuencias que para cada uno de ellos vendrán. Muchas por cierto acertadas.

Manuel Rosales deberá administrar el golpe y por ello su postura de renunciar y presentar la opción de Edmundo González.

Henry Ramos jugó a la historia y prefirió quedarse con el nuevo Suárez Flamerich de 1950, que a mi juicio encarna el designado por la PUD.

Quizá por ello, uno de los políticos mejor formados cómo Ramón Guillermo Aveledo, no se identificó nunca con el rol que muchos le proponían.

Julio Borges, indirectamente castiga a parte de sus pupilos con lo decidido por la Contraloría. Igual sucederá con Ramos Allup, cuyos hijos hasta el presente han sido perdonados en las mil y una trampas que están involucrados, tal es el caso de los “Bolichicos”.

El nuevo Informe de Tarek, el Fiscal designado por la constituyente anterior, podría generar nuevos actores.

No creo que el gobierno asuma en solitario toda la responsabilidad.

Manuel Rosales tendrá que “reinventarse”, pues María Corina drenará su rabia, su impotencia por no ser ni ella ni su pupila las designadas, contra él.

Es un odio “hasta el final”. En esa tarea tiene algunos aliados.

Análisis situacional

No tengo ninguna duda. Si las elecciones fueran este fin de semana, Nicolás Maduro sería aplastantemente derrotado.

La masiva presencia en los centros de votación, con todo y la implementación del nuevo catastro, no podría impedir el resultado.

Los propios chavistas, ayer adecos y copeyanos, serán los primeros en voltearsele.

Lamentablemente quedan unos 90 días para revertir o impedir ese resultado.

¿Cómo lo harán? El abanico de posibilidades es muy amplio.

Un error de Edmundo González señalar que no va a hacer giras, pues de eso se encarga María Corina.

El candidato más allá de las circunstancias es él y la cercanía con María Corina le pudiera arrojar consecuencias con los dueños del circo.

Su discurso me ha gustado, aunque reconozco que no le está hablando a las generaciones Los Millenials, Z y los Alfa.

Aunque todos los políticos sufren una gran desconexión y no exclusivamente con los jóvenes.

A favor de la transición

La figura de Edmundo González Urrutia, el hombre de La Victoria, simboliza además de un triunfo, su origen del campo de Batalla, en el Estado Aragua, donde José Felix Ribas dió un ejemplo de valentía.

Él fue diplomático de carrera, con hijos en Costa Rica, Miami y España y está acostumbrado a tratar con el chavismo. De hecho durante 3 años y medio fue representante del gobierno de Chávez cómo embajador en Argentina.

Antes de que algunos quieran tergiversar mis palabras, lo que quiero significar es que es una persona que sabe entenderse con estos “comunistas”.

Si lo dejaron 3 años y medio, no fue meramente por ser funcionario de carrera, porque estos tipos no se conocen por ser respetuosos de la ley, sino por saber manejarse con ellos, quienes desde que llegaron al poder lo ejercieron a plenitud. Para ellos no hay respeto por una ley de carrera, si eso hubiese afectado sus intereses.

Su designación contribuye a una transición en paz y orden. Muy diferente si se hubiera mantenido la impuesta “dedocraticamente” por María Corina, sin consultar a nadie. Una suerte de títere que comenzó muy mal y que Edmundo Gonzalez ha mostrado la gran diferencia.

La Unidad de la oposición es una suerte de “cuero de chivo”, lo pisas por un lado y se levanta por otro.

El radicalismo no funciona en las transiciones.

María Corina y Manuel Rosales con Edmundo

Ambos fueron derrotados. La primera mucho más, pues nadie duda de que actualmente es la líder de la oposición y debe ser frustrante después de más de 20 años de error y ensayo, llegar a tener la posibilidad y perder la oportunidad.

A mi juicio, independientemente del factor chavista, también desde que ella inició, cometió errores que muestran haber aprendido muy poco en el ejercicio político ante un régimen de fuerza y de paso, muy mal asesorada.

Aún puede recuperarse pues le sobra capacidad y yo, me disculpan, no escribo para ganar indulgencias ni para decirle “Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas”. Ese papel lo cumplen muy bien otros u otras.

Vale señalar que a través de su secretaria, pedimos poder entrevistarla pero ella no lo considero y es su derecho y lo respeto.

El segundo, Manuel Rosales, también adolece la conspiración en su contra, pero aún le queda el 2025 para agotar su arsenal.

María Corina no quería apoyar a Edmundo González pero Rosales, apuñalado en su lecho la arrastró al piso igualmente, usando un lenguaje del teatro shakesperiano.

Edmundo Gonzalez, el candidato de la victoria, está perfectamente claro que en su designación el primer artífice es Manuel Rosales, a pesar de los esfuerzos de periodistas, influencers y medios manejados por María Corina.

Sobre esa escena aún quedan muchas cosas por decir.

Hoy el grupo radical de VENTE y asociados, vende lo contrario y también es válido.

María Corina no quiere ser un “jarrón chino”, que no sabrán donde ponerla después del 28 de julio.

Su gran ventaja es que su papel es muy importante en esta campaña.

Si el gobierno no recurre a la bolsa de trucos y trampas, Edmundo debe ganar muy cómodo. En ese caso, María Corina buscará la vicepresidencia, aunque no podrá por estar inhabilitada y ella cumpliría excelentemente. Sería justo reconocerle ese rol.

El problema es que Edmundo Gonzalez, se enfrentará a una transición en minoría ante el secuestro de poderes por los chavistas: Asamblea Nacional, Contraloría, Poder Judicial y Fuerzas Armadas.

De allí que un radical no podía ser candidato en esta coyuntura. No por ahora.

Si pierde Edmundo, el camino de Guaidó sería el destino de María Corina.

Rosales, debe demostrar que el Zulia es su territorio y no será fácil, pues carece, lo he dicho en columnas anteriores, de buenos operadores y amerita una urgente transformación en la manera de manejarse mediáticamente.

El daño de la inmensidad de “bots” y “laboratorios de guerra sucia” en su contra, causaron un daño irreparable y reconstruir su imagen y la de sus alcaldes no será tarea fácil.

Esos grupos, muchos dirigidos desde la oposición, hicieron uso de una práctica fascista: Una mentira dicha mil veces se hace realidad. Hechura del ministro de información hitleriano Goebbels.

En el pasado Rosales se rodeaba de estrellas, hoy es todo lo contrario. Más de uno vive “estrellado”.

Su equipo político es obsoleto, tiene muchos vicios, adolece de sensibilidad y carecen de discurso y los que lo tienen, resaltan por otras “virtudes”.

La gente nunca entendió ese lanzamiento a posteriori de Rosales y él y su equipo no lo pudieron (quizá no supieron) explicarlo.

Ver a muchos autodenominados líderes y lideresas, que no tienen “tres votos detrás”, hacer uso de la tribuna de la PUD para atacar a un sobreviviente de la era Chávez, simplemente porque según ellos “se entiende” con el gobierno, es querer ver y mostrar una parte de la película.

Nadie duda de su capacidad política en las peores circunstancias pero la vida es así y cuesta entender que vienen de verdad nuevos tiempos.

A los “líderes” auténticos o los quieren o los aborrecen, no hay medias tintas.

Hoy la tarjeta de Un Nuevo Tiempo está herida de muerte: Si el CNE inválida o descalifica la tarjeta de “las manitos”, lo principal arrastrara a lo accesorio y UNT deberá, en un lapso perentorio escoger a otro candidato que no podría ser Rosales pues ya renunció y para seguir vivos, tendrían que apoyar a uno ya inscrito.

Fuerza Vecinal cambio de line-of.

Es un partido fundamentalmente municipal y ante el silencio del CNE sobre la situación de los apoyos a Edmundo, prefirió salirse rápidamente y apoyar a Ecarri, no porque crean en él sino cómo una manera de sobrevivir al 2025 que es realmente su interés.

El alcalde Duque aceptó asumir la tormenta que hoy confronta. Se quedará a lo sumo con 11 alcaldes pero quedarán vivos para su reelección.

Ellos no forman parte de la PUD y ante el panorama de incertidumbre decidieron combatir con la tormenta actual, esperando los escenarios que le puedan favorecer.

¿Lo lograran?

Los jefes políticos de Fuerza Vecinal apostaban a una transición en paz. Al no cumplirse el objetivo, no podían arriesgar su futuro en 2025.

Qué hará el gobierno

Vienen nuevas decisiones de la Fiscalía sobre el caso Tareck El Aissami. Sobre las denuncias de los que pidieron que siguieran las sanciones.

Allí podrían incluirse algunos chavistas y otros opositores.

En el chavismo, los ojos están sobre colaboradores cercanos al señalado ex presidente de Pvsa, por ejemplo, el ministro Castro Soteldo, el General Reverol, y otros de menor importancia política: Trapiello, Madroñero, etc.

Eso sí, por cada chavista preso vendrá una consecuencia para un líder opositor.

Los primeros en sufrir por la “traición” al pacto fueron los justicieros: Les quitan los símbolos, y ahora los inhabilitan. Adios a la candidatura para la alcaldía de Maracaibo de Tomas Guanipa.

Juan Carlos Caldera tendrá que usar los “ahorros” que le dejó Ruperti, pues candidato en lo inmediato no podrá ser.

Ocariz, ni al gobierno podrá ir y deberá rogarle a Julio Borges que se lo lleve a España, pues me informan que el “cejas”, podría ser la ruta de Papa-leopoldo y aspirar a un puesto en el parlamento europeo.

Debe entenderse que el chavismo en el peor escenario para ellos, que es perder el 28Julio, conservaran la amplia mayoría de la AN, el TSJ, la Contraloría, y las Fuerzas Armadas.

Los dos primeros años pudieran ser los más difíciles de la historia republicana en los últimos 100 años.

No duden que los cubanos son los que manejan este ajedrez.

Los “gringos” responderán según sus intereses, sobre todo por el escenario del medio oriente y el resultado de las elecciones de noviembre de 2024.

¿Por qué no han dicho ni hecho nada?

La presencia del Fiscal de la CPI, de los representantes electorales de la ONU, y la posibilidad de un cambio en las sanciones para el próximo 18 de mayo, impiden o resulta inconveniente mostrar las cartas en un pocker a media luz como el que continuan.

El juego no ha terminado.

Cae uno caen todos

La primera tarea de Edmundo González es conformar un Comando de Campaña Nacional y regionales que representan las auténticas mayorías.

María Corina quiere arrebatar esa posibilidad e intentará poner los Jefes de Campaña donde la oposición tiene Gobernadores y Alcaldes.

Allí veremos la mano izquierda del buen diplomático y candidato.

De hecho, el Zulia es su objetivo. Hace días hizo una reunión vía zoom, con un equipo del Zulia, donde estaban todos los partidos menos UNT.

Ella insiste en dejar a Gustavo Ruiz de Jefe de Campaña de Edmundo González, lo cual sería un grave error, pues este señor carece de lo elemental para dirigir una campaña presidencial y menos, teniendo el Zulia a un gobernador de la oposición.

Mal inicio para la campaña. En esa reunión me informan que hablaron “pestes” de Rosales.

Juan Pablo Guanipa ya recuperado rápidamente de la desaparición física de su amada esposa, sería el jefe “outsider” o dirigiría Maracaibo.

Jose Luis Pirela, que si es un político de formación y de temple, aspira a ser designado en San Francisco.

Sobre Ecarri: Me llega una información de una fuente policial. “Puede subir en las encuestas, pero en las encuestas sigue estando en el piso”. Me dice este uniformado que “sus propios aliados, Timoteo y Luis Augusto Romero (antes de ayer reunidos), lo llaman “El Mangas”, debido a un famoso chiste que hacen sobre él, que si va a orinar, se orina en las mangas”.

Unos tristes y otros bailan: Lo de Reverol, de superministro a simple presidente de una corporación muerta, motivo la fiesta en muchos sectores chavistas, relegados hasta el momento por él hasta ayer “eléctrico general”.

En San Francisco, Mara y Maracaibo, hay alegría. El “muerto de la limpia” me dicen, no me consta, ríe hacía dentro y Luis Caldera festejó porque piensa que es un aval a su solitaria candidatura.

La amenaza de Diosdado o simplemente advertencia: Comentó que el CNE debe revisar muy bien. Según Diosdado muchas de las renuncias son falsas.

¿Piensan cambiar a Maduro por Lacava? Para mi esa es otra cortina de humo. El chavismo no lo hará porque sería admitir su derrota y eso no existe en su mente.

Los personajes más emblemáticos del chavismo, se juega no la fortuna que ilegalmente han obtenido, sino la vida.

Más de uno, sin gobierno sería objetivo de muchos que ellos han destruido moral y económicamente.

Se me acabó el papel…

Sígueme en youtube en canal CaigaQuienCaiga TV y Factores de Poder.