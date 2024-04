(26 de abril del 2024. El Venezolano).- El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló el jueves la condena por delitos sexuales contra Harvey Weinstein, el poderoso productor de Hollywood cuya caída se convirtió en un símbolo del movimiento #MeToo. El tribunal, por 4 votos contra 3, ordenó un nuevo juicio.

«Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes porque ese testimonio no sirvió a ningún propósito material no propenso», señala el fallo, escrito por la jueza Jenny Rivera.

Weinstein, de 72 años, está recluido en el Correccional Mohawk de Rome – Nueva York, según el Departamento Estatal de Correccionales y Supervisión Comunitaria. También fue condenado el año pasado en Los Ángeles a 16 años de prisión por cargos de violación y agresión sexual.

Weinstein ha declarado ser inocente y ha negado cualquier actividad sexual no consentida. En Nueva York, Weinstein fue declarado culpable en 2020 de acto sexual delictivo en primer grado y violación en tercer grado, y fue condenado a 23 años de prisión. Los cargos que dieron lugar a las condenas se basaron en los testimonios de Miriam Haley y Jessica Mann, reseñó CNN

Haley declaró que Weinstein le practicó sexo oral a la fuerza en 2006 en su apartamento de Manhattan, y Mann testificó que la violó en 2013 durante lo que describió como una relación abusiva. Además, otras tres mujeres testificaron durante el juicio como testigos de «malos actos anteriores», ya que los fiscales trataron de demostrar que Weinstein tenía un patrón de abuso.