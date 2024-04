(26 de abril del 2024. El Venezolano).- TRISTE Y PREOCUPANTE. El campeón Táchira queda fuera de los cuadrangulares, luego de un 2023 espectacular a un 2024 decepcionante, por muchos factores que incidieron, como la no continuación de la base, un equipo de más bajos que altos y los importados fueron de bajo nivel, al no marcar diferencia. Los fanáticos están frustrados y ha sido una de las eliminaciones más dolorosas en la gloriosa historia de la franquicia aurinegra. Algo similar ocurrió con el Caracas, otro de los favoritos que se desplomó en esta primera parte de la temporada, sumando apenas 12 puntos de 39 posibles, algo para el olvido. Una debacle la de los gochos, rojos del Ávila y Zamora. El veterano José Alí Cañas con la firme misión de rescatar a la furia llanera en la fase del Torneo Clausura. Con trabajo y dedicación se logran las metas….El conjunto de Portuguesa vino de menos a más, en otra labor productiva para el joven entrenador tachirense Jesús Ortiz. “Poco a poco nos compenetramos y terminados jugando bastante bien. Buscaremos ser campeones”, me dijo el timonel del elenco rojinegro. Por cierto que la dupla de defensores centrales del cinco estrellas conformada por Darvis Rodríguez y el cafetero Darwin Carrero se convirtió en uno de los puntos más fuertes del guerrero escuadrón rojinegro…Juan Camilo Zapata es un delantero letal en el uno contra uno, convirtiéndose en la gran estrella del Inter de Barinas. El bombardero colombiano se ha convertido en uno de los mejores importados del certamen. En el ciclón azul hay muchos jugadores con un impresionante espíritu competitivo. Los caudillos de Leonel Vielma apretaron a fondo el acelerador para decir presentes en la siguiente ronda. “Pocos creían en nosotros, me siento orgulloso de estos guerreros. Estamos listos para las próximas batallas”, expresó el estratega merideño…

EN SUS PRIMEROS 25 JUEGOS con los Dodgers, Shohei Ohtani sumó 18 extrabases, 20 carreras impulsadas y 5 bases robadas. Antes del nipón el ultimo pelotero en alcanzar estos números en igual número de encuentros fue Barry Bonds con los Gigantes de San Francisco en 1993…José Altuve continua entre los punteros de varios departamentos…

STEPHEN CURRY es uno de esos deportistas fenómenos que aparecen cada dos siglos. El base ya se encuentra cerca de los 4500 triples anotados en la NBA y aventaja por más de 1000 a su más cercano seguidor que es Ray Allen. Pasaran centenares de años para que logren alcanzar….Centauros suma a una pieza de jerarquía para la Súper Liga. El barquisimetano José Bracho es un gran tirador y con buena visión de juego….

IDOLO ETERNO. Ellegendario boxeador Francisco “Morochito” Rodríguez nos deja un bonito legado, al convertirse en el primer atleta que logra una medalla de oro para esta patria en Juegos Olímpicos. El paisano del poeta Cristóbal Guerra abrió el camino a la gloria. Fue un hombre de familia, súper honesto en todo. Paz a su alma…Se terminó el espacio…Mis respetos para el país.