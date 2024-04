(25 de abril del 2024. El Venezolano).- La cantante y bailarina argentina Lali Espósito volvió a criticar, aunque sin nombrarlo, al presidente Javier Milei. Esta vez, debido a la apropiación de la palabra “libertad” que hizo el funcionario y su partido, La Libertad Avanza.

Durante una devolución en el programa Factor X, que se emite en la televisión española, del que Espósito es jurado, les dijo a los participantes que su presencia “reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, sino que se la apropia gente que no, que es ‘libertad’“.

“Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario”, concluyó la crítica indirecta.

Una historia que se repite

Las críticas de Espósito a Milei comenzaron durante el proceso electoral argentino del año pasado. El 13 de agosto del año pasado, cuando el actual mandatario fue el que más votos obtuvo en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la artista escribió en las redes sociales: “Que peligroso. Qué triste”.

Este comentario le valió una cantidad de críticas, incluso del propio Milei, quien la llamó Lali ‘Depósito’ por participar en espectáculos pagados por gobernaciones e intendencias. “Hay gobernadores a los que solo les importa asegurarse la caja y la pauta oficial, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad“, dijo durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo último.

“Los recitales que los gobiernos provinciales le dan a Lali ‘Depósito’ se financian con el IVA de los alimentos de los chicos pobres del Chaco”, dijo en otra oportunidad

Este tipo de manifestaciones provocaron respuestas de Mariana Espósito, verdadero nombre de la artista. “Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a todos a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto”, escribió en las redes sociales y agregó que no cree que “el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido“.

“Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve su discurso injusto y violento“, concluyó.