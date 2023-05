(12 de mayo del 2023. El Venezolano).- En un acto privado realizado en la residencia donde vive, en Sarasota, Florida, la noche del jueves 11 de mayo, el Tricampeón mundial de los pesos moscas, el venezolano Betulio González, fue exaltado al Salón de la Fama de Boxeo Latinoamericano.

Por Eliexser Pirela Leal

El zuliano recibió de manos del doctor Jesús Rodríguez, representante honorífico de la Confederación Internacional de Boxeo, la documentación y el galardón que lo acredita como el primer inmortal de ese recinto, recientemente inaugurado y que tiene su sede en Caracas, Venezuela.

El Venezolano conversó con Orlando Bohórquez, presidente del naciente salón de la fama, quien desde Santiago de Chile contó que “En el Salón de la Fama de Boxeo Latinoamericano no estamos para congraciarnos con nadie, de ahí que podemos recibir muchas críticas, debido a que además del talento que un boxeador haya demostrado en el ring, para ser considerado a su exaltación, un pugilista también debe poseer una conducta intachable fuera de los escenarios. Ni siquiera vamos a considerar mencionar a los boxeadores que hayan Sido mal ejemplo, que hayan Sido apresados por problemas de drogas, golpear a sus esposas, asesinar a alguien… No. Es un lugar en donde estarán los mejores dentro y fuera del ring, como estos cuatro primeros que se han exaltado: Betulio González, el argentino Luis Ángel Firpo; quien es “el padre” de todos los boxeadores campeones latinoamericanos, porque hace 100 años peleó con la leyenda Jack Dempsey y, aunque oficialmente perdió, la historia dice que ese resultado no fue lo que en verdad ocurrió, porque hasta se encuentra registrado que Firpo sacó del ring a Dempsey a fuerza de puñetazos. También están siendo inmortalizados el mexicano Raúl “Ratón” Macías y el panameño Ernesto “Ñato” Marcel; todos ellos con una vida ejemplar en el ring y para la sociedad”, indicó Bohórquez.

Emocionado

En la privada ceremonia realizada en el hogar de Lisibeth González (ella tiene 7 años residenciada en Estados Unidos y Betulio ya cuenta con dos acompañándola), el doctor Rodríguez destacó la grandeza de Betulio, destacando que fue un gran boxeador, tres veces campeón de los moscas, pero que también fue un campeón fuera del ensogado.

Mientras que un emocionado Betulio, acompañado de sus hijos Betulio José, Liseth y la mencionada Lisibeth, agradeció este honor de haber sido exaltado en esta primera clase del mencionado templo de los inmortales del pugilismo. “Me siento muy contento por este reconocimiento. Le doy gracias a Dios porque en vida pude recibir este premio. Se lo dedicó a mi familia y a Venezuela”.

Se conoció que miembros de la mencionada institución hacen todos los esfuerzos para cumplir con ceremonias similares en Argentina, Panamá y México para completar esta primera lista de cuatro exaltados, haciendo la entrega de esos galardones. En la sede del recinto, en la capital de Venezuela, ya se encuentran exhibidas, formalmente, las fotografías y los galardones de estos primeros cuatro exaltados de ese organismo, porque son cuatro leyendas del boxeo latinoamericano.

Mejora su salud

Cómo todos sabemos, Betulio ha estado sufriendo de algunas cardiopatías que lo han llevado varias veces al quirófano y hasta lo han mantenido en cuidados intensivos… pero en la actualidad sigue fielmente el tratamiento médico que le impusieron y su mejoría es sorprendente.

Recientemente declaró que “yo estoy bastante mejor de mi enfermedad y estoy siguiendo el tratamiento que me pusieron dos médicos. Me siento muy bien, pero tengo que cuidarme mucho”.

Si mejoría es tan evidente que hasta ha manifestado su deseo de regresarse a Venezuela. “Es que quiero regresarme a San Francisco, a mi casa… Con mis otros familiares y amigos. No es fácil tener mis recuerdos allá. Pero en verdad aquí estoy bien”, aclaro el inmortal del boxeo latinoamericano.