(16 de mayo del 2024. El Venezolano).- Nemo es la primera persona no binaria en ganar el Festival de la Canción de Eurovisión y está visibilizando las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Nemo aboga por un cambio en la ley suiza para permitir que las personas elijan una tercera opción de género en los documentos emitidos por el gobierno.

El ministro de justicia Beat Jans ha dicho que está abierto a discutir el tema con el ganador de Eurovisión.

El statu quo binario en Suiza

Hasta ahora, dicho reconocimiento ha sido rechazado por las autoridades suizas. En diciembre de 2022, el gobierno suizo rechazó las propuestas en el parlamento para introducir una tercera opción de género en registros oficiales. Según el gobierno, esto no solo requeriría varios cambios legales, incluida la constitución, sino que las “condiciones sociales” para tal cambio aún no estaban establecidas.

Anuncios

Una encuesta realizada por Tamedia en mayo de 2023 pareció confirmar esto: la mayoría de los encuestados (62%) dijeron que no apoyaban agregar una tercera opción de género o una opción sin género a los documentos oficiales. Ese mismo año, el Tribunal Federal confirmó el statu quo, dictaminando que solo son posibles las opciones masculina y femenina en los registros emitidos por el gobierno.

En una encuesta de Ipsos realizada en 2023 en 30 países, se encontró que Suiza tenía la mayor proporción de personas que se identifican como transgénero, no binarias o de género fluido, con un 6%, superando a Tailandia (5%) e Italia y Alemania (ambos con un 4%).

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el reconocimiento legal de la identidad de género debería incluir identidades no binarias, ser un procedimiento administrativo simple basado en la autoidentificación y no incluir ningún requisito médico o legal abusivo. Además, el ACNUDH agregó que los menores también deberían tener acceso al reconocimiento de su identidad de género.

Una X en el pasaporte

Muchos paísesEnlace externo ofrecen una opción de género neutro para los documentos oficiales como el pasaporte. La Organización de Aviación Civil Internacional, que establece los estándares para pasaportes legibles por máquina, proporciona tres opciones: femenino, masculino o X (no especificado).

Los países en Europa que ofrecen las tres opciones incluyen Austria, Dinamarca, Alemania, Islandia, Irlanda, Malta y los Países Bajos.

Mostrar más

“El pasaporte no debería precisar el género de una persona”

Este contenido fue publicado en22 may. 2018 Milusch Pati no es ni hombre ni mujer. Ni ella ni él. Su lucha comienza con el idioma. “No quiero que me digan ‘él’ o ‘ella’”, señala. Mientras la lengua inglesa se adapta y permite utilizar el pronombre neutro “they”, en…leer más “El pasaporte no debería precisar el género de una persona”

Pero no es un asunto únicamente europeo. Países como Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Pakistán, India, Nepal, Australia y Nueva Zelanda también ofrecen la opción X, de género neutro, en sus pasaportes.

Una tercera opción de género en otros documentos oficiales en Europa…

Algunos países han dado el paso adicional de reconocer una tercera opción de género en la ley y así oficializar la existencia de estas personas de manera más amplia.

Alemania hizo esto en 2018. Su tercera opción de género, llamada “diverso”, inicialmente se limitaba a personas intersexuales, es decir, aquellas que nacen con características sexuales que no se ajustan a las nociones binarias típicas de cuerpos masculinos o femeninos, y que presentan un certificado médico.

Sin embargo, en abril de 2024, el parlamento alemán aprobó una ley para hacer que la opción “diverso” esté disponible para todas las las personas mayores de 18 años, incluidas personas trans y no binarias, junto con las opciones binarias masculina y femenina. Las personas pueden seleccionar una opción basada en la autoidentificación en lugar de un certificado médico. Las personas menores de 18 años pueden hacerlo con el consentimiento de los padres o las madres.

En Islandia, la Ley de Autonomía de Género aprobada en 2019 permite a la población registrarse, según su identidad, como ni hombre ni mujer (la opción “X”) en documentos oficiales. De forma similar en Malta. Desde 2018, aquellas personas que no desean ser registradas como hombre o mujer pueden elegir X en los documentos de identidad.

En Austria, la tercera opción de género está disponible solo para personas intersexuales.

Los Países Bajos han tomado un enfoque completamente diferente. En 2020, introdujeron una política para eliminar todas las opciones de género de los documentos de identidad nacionales en un esfuerzo por promover la inclusión. Sin embargo, las opciones aún permanecen en los certificados de nacimiento.

… y en otras partes del mundo

En el subcontinente indio, los hijras, personas que son transexuales o intersexuales, son parte de la sociedad desde hace mucho tiempo. En 2014, la Corte Suprema de la India dictaminó que se debería crear una tercera opción de género en los documentos oficiales para las personas transexuales. Pakistán, Nepal y Bangladesh también tienen legislación que reconoce a la comunidad hijra como un tercer género.

En esta foto tomada el sábado 2 de junio de 2012, la bailarina india Divya Sagar, a la derecha, de la comunidad transgénero, espera para actuar durante una conferencia en Nueva Delhi, India. KEYSTONE

Más al sur, Nueva Zelanda introdujo un proceso de autoidentificación en 2023 que permite a los mayores de 18 años elegir entre tres marcadores de sexo en documentos oficiales: masculino, femenino o no binario. Las personas también pueden optar por registrar el sexo de un niño como “indeterminado” en un certificado de nacimiento. En Australia, un tribunal superior en Nueva Gales del Sur reconoció la existencia de un tercer género en 2014 para aquellos que no se identifican como mujer o hombre.

En 2021, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer legalmente a las personas que se identifican con un tercer género.

En Estados Unidos, más de 20 estados permiten a la población seleccionar la opción de género neutro X en documentos de identidad, incluidos los certificados de nacimiento y las licencias de conducir.

El cambio está lejos para muchos países

En el otro extremo del espectro están lugares como Suiza, donde las decisiones judiciales y las políticas gubernamentales han ido en contra de los esfuerzos para introducir una opción de género no binario. En el Reino Unido, por ejemplo, la Corte de Apelaciones en 2020 dictaminó que no había ninguna obligación de derechos humanos para que el estado ofreciera una opción de género neutral en los pasaportes.

En algunos países, el tema ni siquiera se discute. Según el informe Rainbow Europe 2022, que mapea los derechos LGBTQ en todo el continente, el rechazo a la comunidad LGBTQ es fuerte en Rumania y Bulgaria. En Hungría, el parlamento ha adoptado una prohibición de representar o promover “identidades de género diferentes al sexo al nacer, cambio de sexo y homosexualidad” para menores de 18 años. Y en Rusia, en 2023, el Tribunal Supremo calificó al “movimiento LGBT internacional” como extremista.

En África, en general, las personas que no son heterosexuales o que se identifican con géneros diversos, se enfrentan a leyes anti-LGBTQ, según el grupo de expertos Council on Foreign Relations. Sudáfrica es el único país en el continente (y uno de solo una docena en el mundo) que protege explícitamente a los miembros de la comunidad LGBTQ en su constitución. Y solo Namibia y Sudáfrica permiten que las personas cambien legalmente su marcador de género, aunque solo después de una cirugía.