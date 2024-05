(16 de mayo del 2024. El Venezolano).- El gobierno de Venezuela negó el otorgamiento de salvoconductos para los seis opositores que se encuentran refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas desde el 26 de marzo, según informó este miércoles el chavismo.

«No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria», dijo el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien no tiene cargo en el Ejecutivo.

Los refugiados son Pedro Urruchurtu, coordinador Internacional Vente Venezuela (VV); Magalli Meda, jefa de Campaña de María Corina Machado; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Omar González, exdiputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática.

En su programa semanal ‘Con el mazo dando’, Cabello rechazó presión alguna por parte del gobierno de Javier Milei, a quien llamó «fascista» y «cobarde», y aseguró que el país caribeño no se subordina «a los poderes imperiales», como Cabello considera que sí hace el mandatario argentino, reseñó El Nacional.