(16 de mayo del 2024. El Venezolano).- En medio de la noche, 15 segundos de ráfagas de balas de alto poder estremecieron un vecindario de Miami Gardens ubicado a la altura de la cuadra 4200 de la calle 196 del noroeste. Una lluvia de balas atravesó varios autos, hogares y ventanas mientras los vecinos dormían.

Louis Rivera estaba en el sofá viendo televisión cuando empezaron los disparos. “Escuché al menos 50 disparos. Miren mi edad, tengo 68 años. He pasado por todo, así que esto no me asusta. Lo que me asusta es que puedan entrar a mi casa y lastimar a mi familia”, dijo Rivera.

La esposa e hija de 6 años de Rivera se escondieron en una habitación, agachándose para cubrirse. Su pequeña acababa de regresar del tratamiento contra el cáncer en el hospital. Rivera relató: “Cuando entramos, ella estaba llorando de dolor. Es una niña fuerte, pero esta vez estaba asustada. No sabía qué estaba pasando, pero estuvimos allí para ella”.

El Nissan baleado chocó contra la cerca de Rivera antes de que las personas dentro del automóvil salieran corriendo. Rivera pensó que algunos de ellos entraron a su patio trasero mientras llamaba al 911. “Tengo un arma justo encima de un gabinete alto allí. La agarré porque vi que ese tipo había saltado hacia la parte de atrás”, dijo Rivera.

La policía finalmente llegó y encontró una cuadra del vecindario que parecía una zona de guerra, con agujeros de bala en casas, ventanas, concreto y autos.

Un vecino, que no quiso ser identificado, comentó que ha vivido en el área desde 2017 y nunca había visto algo así tan cerca de casa. “Había como 50, 60 balas en el suelo. El camión recibió unos 12 disparos. Tenemos que seguir viviendo la vida. Es normal. Sucede en todas partes. Es Miami Beach, Brickell, va a pasar en todos lados, para ser honesto”, dijo el vecino.

La policía de Miami Gardens emitió un comunicado confirmando que respondieron al incidente aproximadamente a las 12:08 a.m. del miércoles 15 de mayo. Según su informe, varios sospechosos dispararon contra un vehículo plateado con armas de gran potencia. Las autoridades están investigando el motivo detrás del ataque y piden a los residentes que permanezcan vigilantes mientras buscan a los responsables, reseñó Telemundo 51.