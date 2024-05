(15 de mayo del 2024. El Venezolano).- El Gobierno peruano promulgó un decreto en el que se incluye a las personas transgénero como parte de los grupos con diagnóstico de enfermedades mentales, ello en el contexto de la modificación de un decreto que regula el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud del país para garantizar atención en salud mental.

Pese a que en 2018 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la transexualidad y al travestismo como enfermedades mentales y el instrumento dice seguir los lineamientos de esa instancia, se incluyeron estos y otros términos relacionados en el catálogo de trastornos que serán objeto de cobertura por salud mental.

Entre los “diagnósticos” que se añaden a una lista preexistente asociada a una “persona con problemas de salud mental” figuran el “transexualismo“, el “travestismo de rol dual“, “trastorno de la identidad de género en la niñez”, “otros trastornos de la identidad de género“, el “trastorno de la identidad de género no especificado”, el “travestismo fetichista” y la “orientación sexual egodistónica”.

Posiciones encontradas

El anuncio produjo reacciones encontradas en las redes sociales, pues mientras algunos usuarios compartieron la medida e ironizaron al respecto, otros señalaron que se trata de una política regresiva.

Entre quienes estuvieron a favor, se leyeron comentarios como: “Un peruano travesti, sí… debería prohibirse”, “Grande Perú, el mejor país del mundo en mis libros”, “O sea que si en Perú me pongo una pollera (falda), ¿puedo pedir licencia por salud mental al trabajo?”, u “Hoy no voy a poder ir a trabajar, me siento transexual“.

En la acera contraria, hubo quien calificó el decreto de “una locura”: “2024, cómo puede ser que salga una cosa así en un decreto. Una locura”, reza el mensaje. “Perú se fue a 1715 en un sólo párrafo. El viaje en el tiempo existe…”, escribió alguien más. “En la época de los incas estaban mas avanzados”, consideró otro internauta. “Atrasadísimos“, apuntó otro.