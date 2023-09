(07 de septiembre del 2023. El Venezolano).- Una propuesta para reconocer octubre como el mes de la historia LGTBQ en las escuelas de Miami-Dade fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Junta Escolar de Miami-Dade, donde se realizó un apasionado debate y se escucharon opiniones encontradas.

Tras escuchar decenas de opiniones, a favor y en contra, la Junta Escolar votó por no reconocer al mes de octubre, como mes de la historia LGBTQ en las escuelas.

El debate estuvo caliente, pero controlado. Al menos 70 personas se habían registraron para hablar ante la junta, pero muchos esperaban afuera de la sede del distrito escolar para ser escuchados.

La propuesta de Lucia Baez Geller, quien representa el distrito 3 en la Junta Escolar, buscaba la representación de los diferentes grupos sociales en las escuelas.

“Como lo hacemos en muchas de las comunidades que representamos diferentes grupos de diferentes partes del mundo y de diferentes partes de la vida, entonces seguimos esa tradición de aceptar las personas de cualquier cultura y celebrarla aquí en nuestro sistema escolar”.

Una propuesta similar de Báez Geller fue aprobada en el 2021, pero no el año pasado. Esta vez dice que cambió el contenido de la medida para que no violara la ley del derecho de los padres que prohíbe la instrucción de la educación sexual e identidad de género en las aulas.

“Esto es sólo una celebración, es simbólico, no va a afectar el currículo”, advierte Báez Geller, pero quienes no apoyan la medida, mantienen que el tema debe ser una conversación en el hogar y no en las aulas, reseñó Telemundo 51.