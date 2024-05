Caiga Quien Caiga

De lo que uno se entera

Dentro de la oposición hay un síndrome que cada vez toma más fuerza.

Es un auténtico cuadro clínico con muchos síntomas y los vectores que lo causan están en el chavismo.

Las piedras en contra de Nicolás y la oposición.

Chavistas que tienen aspiraciones aún, a pesar de su avanzada edad.

Forman parte de los “comacates”. Es decir, fueron 4F y han estado operando tras bastidores, muy disimuladamente y además consecuentes con su pasado.

Fueron el “cerebro” del 4F pero por razones de la coyuntura del momento, quedaron fuera del escenario como autores. Quedaron al margen del “POR AHORA”.

Es más, nunca estuvieron allí, aunque lo disimularon muy bien.

“Vinieron nuevas situaciones”, se cuadraron inmediatamente con Caldera, coautor del 4F aunque la historia no lo incluya, pues no lo hizo con un sentido de cobrar venganza, lo cual no podía, sino como una oportunidad para resurgir, que efectivamente ocurrió.

Siempre quiso ser protagonista.

El 4F, una parte de ellos triunfaron, cumplieron sus objetivos.

Las ruedas del destino premiaron a los que fracasaron desde “Caracas y no cumplieron…”.

Quizá ellos merecían ser la estrella, no lo se, no ocurrió así.

Se replegaron a las fuerzas que los sometieron. Y allí comenzó un plan, con un sector de la oposición, hasta llegar al año 2000, donde tampoco pudieron, lo intentaron y tiempo después terminaron pidiendo perdón…

En ese tránsito hicieron aliados, que luego fueron “enemigos” siempre bajo el acuerdo de “resucitar en algún momento”.

De un cambio de color en las piezas ajedrez…buscando esperar quién sería el primero que corone.

Algunos personajes opositores, de un partido de oposición que no es ni AD, ni UNT, se hicieron diputados, aunque suplentes la primera vez, gracias al llanto, al ruego y Arias lo incluyó.

Bueno ya venía de un entendimiento, llegando a formar parte de su gabinete un pariente muy cercano hoy el número 2 de un partido.

Hasta jugosos contratos recibían sus hermanos.

Luego en una jugada de democracia interna, confabularon para “inhabilitar” a una de las opciones, la más fuerte, para facilitar el camino de otro a un puesto “mayor”.

Lo lograron pues la que recibió el testigo para terminar la carrera no pudo.

Finalmente lo que es del cura a la iglesia va…El ganador se enreda en su propia trampa y termina abandonando el aparato, pues uno de los dueños del haras, lo aconseja muy mal y de allí llegó al error que nunca hubiera cometido Rómulo Betancourt…

Él ha disfrazado ese acto con un carácter ético.

Los que estudiamos la política, sabemos que no fue así: Fue un error, mal orientado por quién no quería un Jefe Regional que se apoderada desde el interior de todo el país y era posible.

Otros personajes, fueron chavistas, aristas, rosalistas y ahora candidatos presidenciales dizque “opositores”…

Es que uno de los problemas que observo en esta coyuntura es que varios de los “líderes opositores” que hoy desfilan al lado de María Corina Machado, fueron “halagadores” de Chávez, cayeron en sus trampas y se arrodillaron desde que emerge la falsa constituyente…Que por cierto lo mismo hicieron cuando ganó CAP derrotando al Tigre Fernández.

Fueron los primeros que se presentaron en Venevisión felicitando al “Gocho”. Casualmente uno de ellos, es muy amigo de Edmundo…

Es toda una novela.

Gracias a un amigo, pude entender que es lo que sucede en la oposición, donde sin lugar a dudas están metidas las manos de estos opositores y lógicamente de Arias Cárdenas.

La política es así, tiene vericuetos que pocos entienden…es complicado.

Arias que es un pensador de muchas estrellas en la política, una suerte de híbrido compuesto de Machiavello con algunas reminiscencias cristianas, y un Al Capone, en nombre del padre, Hijo y espíritu santo, te mata, eso sí te hace la señal de la cruz y como hacen en la sicilia vieja te dan cristiana sepultura.

Usa cuchillos de acero inoxidable para que el brote de sangre sea menor y no mueras de infección, sino de hemorragia…

Arias alienta, ayuda, a un grupo opositor, ya conocidos y entendidos con él, para destruir a Rosales-Ramos-Capriles, quienes también han tenido su propio juego.

Ahora empiezo a entender…

A Arias le interesa contribuir a la destrucción de Nicolás, no para ayudar a María Corina-Edmundo, que puede ser la excusa, sino para quedar vivo después del 28 de Julio y ser una alternativa.

Él puede cumplir ese propósito aun con Maduro ganando el 28J, lo cual es negado por todos los estudios de opinión.

El poschavismo del que habló recientemente el ex magistrado Luis Velázquez Alvaray, no es necesariamente contra Chávez, sino un grupo de estos que cuando el barco se hunde empiezan a abandonarlo.

Por eso vemos contratistas que financiaron a ex gobernadores y ministros chavistas, que no están en cartelera actualmente o pasaron a peor desgracia y ahora apoyan a algunos jefes de comandos de campaña de MCM.

Lo de Arias es una jugada a dos bandas.

Si Maduro con sus acciones lógicamente se mantiene en el poder, él cobra y si pierde también porque jugará en los 6 meses que restan para entregar el poder, en inmiscuirse en la plataforma de enlace.

Para Arias, como para Castro Soteldo, Navarro, Izarra, no morirá el chavismo sino el madurismo y ellos están convencidos que hay vida después de él.

Vienen nuevos escenarios y los “chavistas moderados” son necesarios para atemperar las aguas…Por eso Enrique Márquez, pieza de Arias desde hace mucho, y que alimentó sus conocimientos opositores con Rosales, Falcón y otros, permanece como opción…

Aún pueden pasar muchas cosas para impedir que el triunfo de Edmundo se consolide…

Imaginen si la corriente chavista que la impulsa: Decide ejecutar la maniobra de anular la tarjeta de la “manito”.

Moriría a priori una esperanza y en derecho, lo principal se lleva lo accesorio y tampoco podrían reemplazarlos la opción de UNT y MPV.

¿Qué haría la oposición?

Pudiera estar jugando Enrique Márquez ese escenario…

Es una posibilidad..

Por su puesto está condicionado con el re-aplique de las sanciones…pero eso no está del todo claro ni preocupa mucho a Maduro.

Ya la Unión Europea le perdonó a 4 rectores del CNE las sanciones y desde mi razonamiento, Amoroso y Cabello hicieron bien en rechazar el beneficio públicamente, aunque aguas adentro sus familias digan otra cosa.

Sigue siendo una incógnita ¿Llegará el gobierno de Estados Unidos al final?

En la oposición hay tres bandos y cada uno está jugando su propio tablero.

María Corina Machado conoce perfectamente el entorno de Edmundo, donde ella está de cuarta.

Ella aspira en cualquier evento a ser la Jefa de la oposición.

El G3, está convencido de lo que pasaría si ella llegase a coronar algunos de sus esfuerzos. Mucho más con lo que he explicado de los chavistas que están detrás de ella, sin saberlo digo yo, también tengo dudas.

Lo cierto es que el camino de Maduro tiene muchas piedras:

Lo sucedido con Tareck El Aissami aún tiene mucho más que ofrecer. Pronto vienen otros nombres, y ya no es un problema político sino económico.

Alex Saab testaferro y vigilante del dinero inició la recogida y detectó los que metieron manos en el botín y los está llamando a Capítulo uno por uno…

Por otro lado Tarek William Saab como Arias también busca sobrevivir en el poschavismo

Diosdado, está en un laberinto y no encuentra salidas, no le queda de otra sino fortalecer la tesis de los radicales maduristas de NO ENTREGAR bajo ningún término

Los hermanos Rodríguez por necesidad deben aliarse con Diosdado

Ambos grupos temen por sus vidas.

Las Fuerzas Armadas son por ahora controladas por Padrino pero los militares piensan con los verdes y veremos hasta donde se mantiene la lealtad.

La transición es una operación de alta cirugía, el paciente puede morir en plena operación.

Maduro tiene muchas vías en contra. Pendientes de casi 90 grados.

Hasta los cubanos, sus principales aliados han retomado la batuta y su opinión involucra 50% de lo que pase.

Ellos han avanzado en su beneficio y serán factor decisivo en el tema Venezuela.

Sacan a Cuba de la lista de países que facilitan el terrorismo y dejan a Venezuela. Paradójico que haya vuelos directos desde EEUU a Cuba o viceversa y los venezolanos son obligados por las mafias a hacer escala en Panamá, República Dominicana, etcétera, para llegar a Estados Unidos.

Anoten esto, similar a lo que anuncie con Tareck El Aissami y que hoy es vox populi.

Lo único que puede hacer ganar a la oposición es el acuerdo final USA-CUBA.

Todo lo demás es especulativo.

El 28 de Julio no hay capítulo final.

Cae uno caen todos

VUELVE EL NEGOCIO de los médicos cubanos. Ahora quieren traer especialistas. Los castristas siguen utilizando a Venezuela para desahogar la crisis de su desastre en la isla.

También México es otra de sus víctimas. Medicina de segunda, cobrada a precios de primera.

MADURO NO SUPERA NI PERDONA LO DE EL AISSAMI Bueno realmente el dolor es otro. Como bien lo apunta Ramón Muchacho en una de sus editoriales de La Ceiba: El problema es el dinero que perdió, de su hacienda personal que es lo que se ha convertido la oficina del tesoro nacional. No es un asunto moral sino económico y el personaje Alex Saab, desde dentro está haciendo inventario y se ha percatado de los que metieron mano gracias al sirio-libanés y no reportaron las ganancias al jefe.

Fuimos uno de los primeros en señalar el propósito de El Aissami con ese dinero. Para tumbar un gobierno se necesita mucho “real”.

Varias cabezas en las regiones y en los ministerios responden al llamado del ex líder de la FCU de la ULA, hoy en desgracia roja.

Maduro reinicia la cacería: Castro Soteldo, Reverol, Trapiello y Madroñero, se han movido para evitar el castigo. Pareciera que no todos saldrán “perdonados”.

¿Llegará la sangre al río? Para el momento de escribir esto, hechos en desarrollo…

¿Y NICOLASITO? Todo el mundo en Venezuela sabe de sus negocios, de la exhibición de sus lujos, ¿Por qué no lo castiga? Hoy persiguen a sus socios y pupilos ¿Y él no sabía ni hizo nada?

Que lamentable que ni el actual fiscal ni la anterior hayan hecho nada sobre ello.

“Por mi madre” como dicen en la tierra donde crecí, si Tarek William Saab castiga a Maduro Guerra con el visto bueno de su padre, lo felicitó públicamente.

Caso contrario seguirá siendo una revolución “falsa”.

En el escenario de que gane EDMUNDO ¿Qué haría María Corina Machado?

Ella sin lugar a dudas es el pulmón de esta campaña. Su situación actual es producto de errores en su campaña, mal asesoramiento y acercamiento y compromiso innecesario con algunos sectores resentidos.

Luego del 28JUL vienen las elecciones regionales y a la Asamblea Nacional, y el Madurismo va a limitar que estos actores se incorporen. Serán otros.

La estrategia de Maria Corina es que Edmundo llame a una Asamblea Nacional Constituyente cuando asuma la presidencia. Para forzar una renovación de todos los poderes públicos y llevar al país a una nueva elección presidencial donde ella sea candidata.

Eso es algo que tiene un fuerte rechazo en el Madurismo, y también en los cubanos. La vigencia de la actual constitución durante el próximo periodo presidencial es una exigencia (al estilo Pinochet).

En ese punto, hasta ahora no hay avance.

Por avance me refiero a que hoy por hoy no está planteada una ANC.

Resumiendo.

En la primera fase del gobierno de Edmundo, si se acuerda que sea Presidente, Maria Corina no va a poder ser vicepresidente por estar inhabilitada.

Si él la coloca, la saca el TSJ o la saca la AN.

Un choque de poderes que tumbaría al gobierno de Edmundo porque lo llevaría al camino del desconocimiento que acabó con la AN 2015.

No es un tema de los maduristas, es un tema de los cubanos que son los que mandan sobre Maduro.

Hoy por hoy el gran sacrificado es Diosdado, y el único que sale a la calle, en medio de amenazas reales de muerte.

EDMUNDO ¿CISNE NEGRO?: En esta columna comente varias veces acerca de este fenómeno político. No podemos decir, por la manera en que se produjeron los hechos que Edmundo González es al 100% uno de estos casos. Se acerca en tanto y en cuanto nadie sabía de él.

¿Dónde estaba cuando ganó Chávez? ¿Qué artículos publicó? Durante el gobierno de “internet” mal llamado “interinato”, ¿qué rol jugó?.

Su nombre responde a un “triunvirato”; EF-MR-RGA. OP se acerca, enviado seguramente por MCM.

Yo de ganar Edmundo lo veo enmarcado en una vieja novela inglesa titulada “YO CLAUDIO”.

Cuando asuma el poder, conoceremos al auténtico Edmundo González Urrutia quién hoy no “parte ni un plato”.

Para ganar Edmundo González debe atender de urgencia la crisis de Cojedes, Barinas, Miranda y Zulia. La autoría de estos conflictos corresponde a Vente y el mismo sector del que hablamos de Primero Justicia.

ARMA SECRETA DEL CHAVISMO: La única manera de detener un empuje de gente que manifiesta querer salir del chavismo, es crear una “depresión” colectiva generada por una decepción.

Por ello emprenden con la enfermedad.

Como lo ANUNCIAMOS la semana pasada, Maikel Moreno es propuesto para asumir la Fiscalía, resolviendo la situación de Tarek William Saab.

EN RELACIÓN A LA TRAGEDIA AÉREA OCURRIDA EN EL LAGO DE MARACAIBO.

Me comenta un piloto de muchas horas de vuelo: Dicen que los muertos no hablan, pero en realidad en la aviación, existen muchas voces después del más allá que dejan claro cuándo, cómo y dónde ocurrió.

Hablar del ausente en estos casos no está bien, solo y cuando aún no se establece la verdad verdadera, pero en estos tiempos de “revolución”, tapar el sol con una uña es la moda para ocultar la verdadera ineficiencia y falta de criterio cuando se toman decisiones trascendentales.

El Yv-3296 en ese fatídico día del 09 de mayo, comandado por un hombre que tenía amplia trayectoria en vuelos visuales e instrumentales Cap Bernado Azocar, desencadenó una cadena de eventos que terminó como ya es público y notorio.

La tragedia no comenzó ese día si tomamos en cuenta algunos detalles que deben revelarse.

Cuando una aeronave parte a cualquier destino, primeramente se origina en este caso en particular la orden del propietario del avión, luego se pasa un plan de vuelo y es allí donde minutos antes, el centro de control de tráfico aéreo de Maiquetía, recibe ese plan de vuelo y autoriza bajo algunas especificaciones técnicas como altitud, aerovias a transitar y condiciones de vuelo visuales o instrumentales como fue el caso del Yv-3696 Be200, aeronave que debió salir de Maracaibo hasta su destino final la isla de Margarita.

Ahora bien, nos preguntamos algunos detalles que llaman poderosamente la atención: ¿Cómo es que un servicio de tráfico aéreo como Maiquetia, permite que una aeronave envíe un plan de vuelo y peor aún sea autorizado, sin tomar en cuenta las condiciones de vuelo requeridas por el Cap Azocar?

Si bien es cierto que después de cerrar la compuerta de la aeronave, la responsabilidad recae en gran parte del Cap comandante, la otra pata de la mesa está sobre los servicios de tránsito aéreo, que en la actualidad cuentan con suficiente tecnología para la preparación y acompañamiento de todos los vuelos que circulan en el espacio aéreo venezolano.

¿Porque si una supercélula de formación cumulonimbus con intensas ráfagas de vientos cizallantes, acompañadas de zonas de muy alta y baja presión atmosférica que originan una altísima peligrosidad por la formación de hielo severo y descargas eléctricas, aunado a lluvias copiosas con núcleos múltiples, se le permitió y peor aún autorizó ese plan de vuelo presentado por el Cap Azocar?

Seguramente la insistencia del propietario de llegar a su destino, privó con los deseos de cancelar el vuelo y retornar antes de ingresar a una sopa tan caliente.

Debemos de preguntar, ¿porque no le increpó de forma mandatoria al Yv-3296 a permanecer en tierra hasta mejorar las condiciones meteorológicas?

Seguramente la aeronave y su comandante en un intento como de hecho se observó en su trayectoria de vuelo, sufriría en alguna superficie de control, un desprendimiento severo que no le permitió realizar un descenso controlado.

Queda pues luego de esta tragedia, analizar los libros de mantenimiento de esa aeronave, como también los registros de control de combustible y su calidad para ir despejando el camino de la investigación, y así descartando posibilidades.

Es muy curioso observar, que al momento de que el Yv-3296 realizó la maniobra de gota para retornar, pasaba lateralmente en otra altitud y en una aerovía superior, un vuelo de Avianca 35000 pies de altitud, contra el Yv-3296 que volaba a 9200 pies.

Así pues, el primer testigo culposo de tan trágico evento,debemos de buscarlo en los servicios de tránsito aéreo corresponsables de brindar una navegación segura.

Lo demás sería sembrar en piedra o hablar gamelote si menoscabar la autoridad del Cap Bernardo Azocar.

Esta semana me pase y ahora si…Se me acabó el papel

