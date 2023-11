Yo tengo la impresión de que estamos frente a una escenificación de desencuentros pactada entre Caracas y Washington.

Yo no veo el retorno de las sanciones petroleras, por una razón geopolítica: Para Estados Unidos es prioridad recuperar el peso económico en su relación con Venezuela y así alejar al país de la influencia china, rusa e Iraní.

Ya el tema de la democracia en Venezuela es un tema menor, aunque no irrelevante, que temas como la Política de Tensión Bipolar China – USA (con USA buscando alinear en torno a sí, a América Latina entera), la Política de Contención Migratoria de USA (quieren el fin de la ola de migrantes Venezolanos) y la Posición de una América Libre de influencias terroristas (Rusia, Irán, etc).

Vale resaltar que el votante venezolano en Estados Unidos ya ha sido ganado por los Demócratas con el TPS o Estatus de Protección Temporal, una vía rápida y expedita para impedir la deportación.

Los demócratas lo hicieron para otros países, pues el voto de venezolanos nacionalizados es insignificante desde el punto de vista numérico, aunque unido a otros pueblos ayuda por la fidelidad de sus votantes.

¿Hacia dónde vamos en la relación con USA?

Hacia un desescalamiento progresivo y sostenido.

Necesario es revisar el desescalamiento que hubo con la España de Franco y podrán tener una idea de lo que viene.

Hay algo clave: la oposición no es el interlocutor, casi solo sirve para ir a firmar lo que USA les indica que firmen porque muchos, si bien no son sus empleados, están muy comprometidos por los bienes que tienen en este país, agregando la estadía de hijos y familiares.

Sobre la Unión Europea son sanciones sin efecto en la economía nacional.

Impulsadas por el papá de Leopoldo López, famoso por su gestión en los gobiernos de AD, de las Becas Gran Mariscal de Ayacucho. Muchos la lograron luego de entrevistas y encuentros, más que con los promedios académicos.

Lo que percibo, de un miembro de una de esas reuniones, acabando de llegar de USA de una agenda de cuarentiocho (48) reuniones con lo más granado de la clase política, la tecnocracia y el tejido empresarial estadounidense, es que el tema Venezuela fue degradado de nivel y que la geopolítica se impone por sobre la preferencia, por lo valores, en parte por el fracaso de la oposición en lograr avanzar aún contando con todo para hacerlo.

Un dato lapidario que refleja el fracaso de la oposición G4:

AD, UNT, Primero Justicia y Voluntad Popular, han recibido no menos de cuatrocientos (400) millones de dólares para “fortalecer sus partidos” y la señora que no recibió 1$, los barrió en las primarias con 92%.

Algunos esgrimen que PJ y UNT no participaron. Igual hubiera sucedido y la pena sería mayor.

Estamos no solo ante el fracaso de un conglomerado político, sino ante la dilapidación de dineros del contribuyente americano… Y eso, es casi tan malo como poner una bomba en cualquier ciudad de los Estados Unidos.

A los “gringos” les puedes insultar, pero no hacer perder dinero… Si les insultas y ganan dinero contigo te dejarán quieto, si les adulas y les haces perder dinero, te harán pagar a un costo muy alto.

Estamos ante nuevas realidades, nutridas de mayorías excluidas por los partidos en los últimos años. La ideología fundamentalista de la socialdemocracia, socialcristianismo, comunismo, etc, ha sido superada por otras dinámicas de pensamiento moderno, que todos los días sufre una metamorfosis.

Las ideologías son útiles pero no imprescindibles.

El mejor ejemplo lo observamos con los saltos de muchos dirigentes que de ser adecos de cuna, saltan a Primero Justicia por ejemplo. De militar en el PSUV, saltan a Vente, a UNT, entre otros.

Se perdió la lógica y tiene que ser así.

Lo demás son excusas, para obtener fondos de Fundaciones Internacionales, como la Konrad Adenauer, etcétera.

La política y la comunicación cambiaron, se fusionaron, se amoldaron a las expectativas de la masa electoral y muchos no se han percatado.

Una novela, sus actores, directores y propietarios del canal, hoy por cierto muchos críticos de mala memoria por su responsabilidad, ayudaron a nacer a Hugo Chávez y compañía: Por estas calles…Terminaron cerrados y perseguidos.

Es más, muchos de esos personajes, terminaron arreglándose o participando en “guisos” “robolucionarios”.

Para muchos críticos, exagerados por supuesto, Estados Unidos no es una nación, sino una empresa.

Por ello, asombra el pragmatismo como política en un país considerado la primera potencia del planeta. Será por algo…no creen ustedes.

María Corina tiene la oportunidad. ¿La dejarán?

Ella, independientemente que a usted le guste o no, es el instrumento para implementar los nuevos cambios que el país requiere, incluida sus propias creaciones.

El país quiere cambiar. Las generaciones corren por un futuro que los ha olvidado. Hasta en el propio chavismo existen estas corrientes que quieren golpear el status quo.

Venezuela va a cambiar. Esto apenas comienza. Poco a poco los iremos definiendo.

A muchos les gustará. A otros no. Igual sucederá.

CAE UNO CAEN TODOS

Diosdado dice que Israel “asesinó a Hugo Chávez”. Él sabe que eso no es verdad, como tampoco la fecha de su muerte.

Ese mensaje no es para Estados Unidos. Es para los cubanos de parte del número “2”, que quiere ser el número “1”, es decir para que no tomen a la ligera el compromiso de dejar inscribir a María Corina.

Mientras la líder auténtica de Venezuela, María Corina se aferra a la negociación directa entre Estados Unidos y Maduro y le hace coro al ultimátum del 30 Noviembre, aunque no aclara de qué se trata.

EL TAROT DE CILIA FLORES Y MARÍA CORINA

En el Tarot. La situación de María Corina es posible ser descrita con 3 cartas.

Serían El Ahorcado, La Estrella y El Carro.

El ahorcado, porque sus circunstancias actuales no dependen de ella. Dependen completamente de la intervención de otros. Por eso está como colgado. Y debe ser respetuosa, porque hay muchísima gente que ha estado trabajando en la sombra para ayudarla. Una ayuda que tampoco ha dependido de ella.

La estrella. Porque la forma de evitar esa posición de estar colgando, es fluir inteligentemente con la realidad. Lo que hace la joven con sus dos jarrones que se mezclan con el agua que fluye al frente. El destino lo marcamos haciendo. Y haciendo aquello por lo que somos observados (como el pájaro en el árbol).

Para seguir creando las condiciones celestiales, hay que entender que no somos un UNO aislado, debemos integrarnos al UNO colectivo.

El carro representa el inicio de la avanzada. No hay final. Eso ya debe desaparecer del discurso. Si Maria Corina quiere ser presidenta (aún no lo es, porque el ahorcado no le da paso a la Papisa y al Sol), debe dejar de esperar lo que le podría ser negado. Y comenzar la avanzada.

Que debe ser integradora desde ya. Solo así recibirá el mandato del cielo.

Ser integradora implica entender que hay más posturas que la de ella. Y que la solución a un problema en particular de los que tiene nuestra hermosa Venezuela, vendrá de una de esas ideas, que aún cuando ella no comparta, será la más idónea en tiempo y lugar.

Esto fue lo que le dijo a Cilia, una famosa Tarotista francesa que vino a Miraflores y que tiene que ver con MCM.

LEOPOLDO No puede

Lo único que ha conseguido Leopoldo López en Washington para MCM es el pronunciamiento de algunos senadores republicanos a Biden pidiendo la captura y arresto de Maduro.

Es un error usar a los congresistas republicanos para presionar a Biden.

Ninguno cubre el vacío dejado por Bob Menendez en la cofradía bipartidista sobre Venezuela.

Es necesario usar un lobby demócrata mediático para equilibrar la situación.

Realmente el problema de María Corina es que el retraso de su habilitación pudiera erosionar su potencialidad de ganar elecciones.Por ello la reacción de Cabello ante lo que indican las encuestas.

Mantenerse durante más de un año, con un gobierno chavista capaz de hacer de todo para perjudicarla, no será tarea fácil.

Lo de Argentina

Los vientos del sur del continente afectarán la salud electoral de Venezuela. La estrategía deberá ser otra. Si Massa logra vencer a Milei, crecerán las voces a favor de que el chavismo no concurra con Maduro, como hicieron ellos con Cristina y otros.

La izquierda argentina cree que es urgente concurrir con un chavista que pueda competirle a MCM.

Yo no lo veo posible pero en eso anda Diosdado y he sido el primero en señalar tal evento.

Por eso el juego lo dirige el hombre del Mazo. Maduro está cansado, llegó a su máximo (aunque nunca lo tuvo).

Cilia, que es mucho más política, lo sabe y se desespera.

Se lamenta de lo hecho por Tareck El Aissami que según mi amigo Eduardo Arria tenía todo listo para un “golpe de Estado”.

Jorge lucha porque sea Maduro pero no es imposible que se arregle con Diosdado.Otros piensan en un “outsider” tipo Lacava. Para ello, el “vampiro” debe quitarle la estaca a Ameliach. Hector Rodríguez murió cuando nació.

Otra que está desesperada y con pésima suerte es IRIS…Ella al parecer era cómplice de Tareck.

El drama opositor:

La imposibilidad de posicionar otro liderazgo lleva a MCM por una ruta peligrosa: Transformarse en una Violeta Chamorro. Después de ella, no hay más oposición que sea auténticamente visible y no desgastada.

La jugada de Sayegh

Dentro de Fuerza Vecinal Elias Sayegh siempre representó una opción ética.

Muchos nunca entendimos qué hacía él allí.

Él no lo dirá, yo sí: En cuanto tuvo certeza de que este partido se niega a entregar su tarjeta para la candidatura de MCM, el Doctor Sayegh decidió junto a otros, dar un paso al frente.

Lo señalado en un twitter por un reconocido encuestador, obedece a otras razones y jamás le ha sido planteado.

Para las elecciones regionales y de AN, aún falta mucho.

Los que manejan esa cuenta trabajan para un alcalde de la gran Caracas y otro de Margarita, además de trabajar con Prosperi en las pasadas internas opositor, quedando demostrado que nunca tuvieron estructuras y que el mito de las maquinarias adecas es inexistente, un “coco” para asustar exclusivamente a los pendejos y ya lo demás se lo pueden imaginar ustedes.

Así es el juego político.

El Papelón de GUAIDÓ

Cuando estuvo en Venezuela nunca gobernó, nunca hizo nada, avanzamos a la nada con él al frente y el error fue nombrarlo.

Ahora chantajea con demandar a la batalladora y no menos polémica Patricia Poleo.

El dinero “Guaidó” es como la tos. No puede ocultarse y sería bueno saber de qué viven él y su familia, papá, mamá y hermanos.

Si sumamos la dolce vita de sus amigos y colaboradores el asombro sería mayúsculo

Ratificamos nuestro apoyo y solidaridad con Patricia Poleo, quien como siempre dará la batalla…

AD-RAMOS ALLUP

Entre cielo y tierra no hay nada oculto, en la última reunión nacional de AD Ramos, se produjo un debate para designar a Piero Maroun como secretario nacional de organización. La moción fue rechazada por los secretarios generales estatales, lo cual motivó la intervención del secretario nacional de organización Carlos Prosperi para solicitar un permiso por 90 días, situación esta que aprovecho Henrry Ramos y con solo su voto designó a Piero como encargado de la secretaría nacional de organización.

De esta manera surtió efecto los regalos de comida arabe y lapa que le lleva Piero a Henrry Ramos.

Los tres COPEI

Muchos sectores de la oposición se debaten, entre sí llaman a votar en el referendo,o llaman a no votar, o se hacen los locos y que cada quien haga lo que le parezca.

En Copei un partido con glorias pasadas, se debaten en tres vertientes, una la que maneja Miguel Salazar y tiene como actor a Juan Carlos Alvarado, quien es candidato a todo, otra que maneja Roberto Enrique y Francisco Garcia, con presencia verde pinta y la que apoyó a Pérez Vivas como candidato a las primarias, enfrentando su peor derrota, por cierto en el estado Monagas a esta candidatura lo apoyaron los históricos de Copei sufriendo el peor revés electoral de sus vidas políticas.

Shemá Israel…Una oración poderosa.

Se me acabó el papel…

