(29 de abril del 2024. El Venezolano).- Enrique Márquez, candidato presidencial en Venezuela, degusta y comparte un café colombiano en la sala de su hogar, que él mismo preparó, antes de diseccionar su idea de un gobierno que incluya a “todos”, hasta al chavismo.

Márquez dijo a la Voz de América que su plan ideal es ganar la elección del 28 de julio, presidir una transición y “hacer la paz política” en Venezuela durante un solo período presidencial (de seis años), antes de regresar a dictar cátedras de ingeniería en los salones de la Universidad del Zulia, su alma mater.

Ingeniero, profesor, político desde sus tiempos de estudiante, postulado por el partido Centrados e hincha del fútbol, hace una referencia musical para describir su oferta: quiere dirigir la “orquesta” de un país donde haya garantías para todos los factores políticos.

Casado hace décadas con una colega ingeniero que conoció en la Universidad del Zulia, con quien tiene tres hijos, el ex rector del poder electoral, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y ex dirigente del partido Un Nuevo Tiempo habla de amnistías sin sentirse un plan B de la oposición, como se le considera entre rumores de nuevas inhabilitaciones.

