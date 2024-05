(30 de abril del 2024. El Venezolano).- El concurso Miss Mundo Latina USA, es una competencia para latinas que les permite mostrar sus habilidades, contar sus historias y hacer realidad sus sueños. Este año, en la vigésima edición, la venezolana Yaneidis Grand, tiene la oportunidad de representar al estado de Georgia, en el certamen de belleza que se llevará a cabo el 15 de junio en la ciudad de Orlando, Florida, en el Wyndham Orlando Resort & Conference Center.

“Cuando llegué a los Estados Unidos, no me imaginé vivir nada de lo que he vivido. Me siento muy bendecida y creo que apenas es el inicio de grandes logros para mí”, expresó la joven de 28 años, oriunda de Punto Fijo, estado Falcón.

La modelo resaltó que para ella es un honor haber sido seleccionada para formar parte de la organización del concurso.

Anuncios

“El hecho de ser Latina y estar en este gran país que me ha abierto las puertas representando a uno de sus emblemáticos estados, es sin duda un honor, y a su vez siendo representación de mi querida Venezuela como Mujer Latina, me enorgullece muchísimo; cabe destacar que estoy bastante enfocada dando lo mejor de mí, con mucho amor, esfuerzo, constancia y disciplina para prepararme en todos los aspectos y hacer un buen trabajo representando al hermoso estado de Georgia, a mi país y dejar en alto a mi comunidad Latina”, comentó.

El ser auténtica, tener actitud, personalidad, confianza y seguridad en sí misma, son algunas de las características de esta venezolana que busca conquistar el Miss Mundo Latina USA: “Considero que además de ser mujeres bellas, debemos ser mujeres con inteligencia, visión y propósito. La belleza y la inteligencia son armas poderosas en una mujer. Mientras más preparadas estemos más crecemos y nos expandimos ofreciendo lo mejor de nosotras al mundo”.

Con nostalgia, Yaneidis mencionó que extraña su país natal, sobre todo estar con sus seres queridos, pero eso le da fortaleza para continuar y trabajar cada día, para ser mejor persona y profesional para que su madre y sus familiares y amigos estén orgullosos de ella.

Siempre con fe y creyendo en Dios. Así es esta joven venezolana que espera tener grandes resultados en el concurso donde también participan mujeres de Estados Unidos, el Caribe y varios países de América Latina.

Vestuario

La diseñadora venezolana Ilda Barroso, está confeccionando un vestido especialmente para Yaneidis. Este vestido, que está en proceso de creación en su atelier, es una bella creación inspirada en los paisajes y las bellezas naturales de Venezuela.

La diseñadora, está utilizando su creatividad y habilidades para plasmar la esencia de la naturaleza venezolana en esta prenda. el vestido reflejará la elegancia, la diversidad y la riqueza de los paisajes y la cultura de Venezuela.

Otras destrezas

Yaneidis Grand sirvió en la Armada Venezolana como Teniente de Fragata. Su experiencia en el ámbito militar le ha brindado disciplina y habilidades de liderazgo.

También trabajó como asistente de vuelo o aeromoza. En esta función, destacó y demostró su capacidad para lidiar con situaciones diversas y su habilidad para interactuar con las personas.

Su participación en el Miss Mundo Latina USA, es una oportunidad para mostrar su belleza, inteligencia y habilidades, y para inspirar a otras mujeres latinas a perseguir sus sueños.

Para seguir el recorrido de Yaneidis Grand, en el Miss Mundo Latina USA 2024, puedes encontrarla en Instagram, bajo el usuario: @yaneidis_grand. Seguramente compartirá momentos emocionantes y experiencias únicas a lo largo del concurso. ¡No te pierdas la oportunidad de apoyarla y ser parte de su viaje en este evento tan especial!