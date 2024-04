(29 de abril del 2024. El Venezolano).- Para el dirigente politico zuliano Alfredo Osorio ex diputado y expresidente de UNT en el Zulia, no existe una mejor motivación para salir a votar este próximo 28 de Julio que no sea el inmenso deseo de cambio que mas del 85% esperan poder hacerlo realidad en estas elecciones, toca entonces salir a ejercer de manera abrumadora el derecho y el deber que nos corresponde como ciudadanos o sea votar.

De la misma manera afiró que “ya el pueblo venezolano no aguanta mas, el medio de lograrlo es votando y la estrategia es unidad y organización . Esto se ha logrado gracias al desastre continuado del modelo de gobierno, a quienes insistentemente han sostenido que el camino es el voto, y jamas han compartido otros caminos no democráticos y mucho menos, promover divisiones y abstención. Hoy nuestro adversario a vencer No es Maduro. Nuestro adversario es la abstención , la falta de organización y trabajo politico electoral, sobre el padron electoral, las mesas, el cuido de los votos, movilización y las diviciones, las apetencias y aspiraciones personales,las diferencias entres los distintos partidos, organizaciones y sus dirgentes”.

En este sentido, destacó que “es momento de hacer un aparte y trabajar todos Unidos de verdad, para garantizar el mejor momento que hemos tenido en 25 años para salir de esta tragedia. Promover el candidato y la motivacion al voto, y blindarnos en las mesas va a consolidar el triunfo”.

Anuncios