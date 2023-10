(06 de octubre del 2023. El Venezolano).- Según recientes informes, Jamie Spears, padre de la Princesa del Pop, ha sido hospitalizado hace semanas debido a una infección que se complicó y actualmente se encuentra en un centro especializado en ese tipo de enfermedades. “Jamie ha estado sufriendo con una mala infección que ha requerido cirugía”, dijo una fuente a Page Six.

Una fuente cercana a la familia le aseguró a ese medio que el hombre de 71 años, que tomó la tutela de Britney Spears hasta que un proceso legal la interrumpió, está “gravemente enfermo”. Además, resaltan que la reciente noticia de que Jamie haya estado en rehabilitación por supuesto alcoholismo y que se haya ido a vivir una vez más con su hija menor Jamie Lynn, es falso.

Pero esta no es la primera vez que se habla acerca de los problemas de salud que viene padeciendo Spears padre. Durante el pasado agosto, se supo que Jamie ya había sido hospitalizado “varios meses” antes debido a que los médicos pensaban que tenía complicaciones con los riñones. Sin embargo, el verdadero problema surgió desde que tuvo un reemplazo de rodilla en el año 2000, en pleno auge de la cantante de 41 años, que tuvo como consecuencia el reciente desarrollo de “una terrible infección”.

En ese momento, fuentes de TMZ informaron que el también padre de Jamie Lynn Spears había perdido “más de 25 libras” y que se encontraba “extremadamente delgado”, pues lo vieron mientras “entrada y salía” de la atención médica en donde se quedaba. En 2021 ya se le había captado en imágenes con una apariencia visiblemente demacrada y delgada.

Britney Spears estuvo 13 años bajo la custodia de su padre James, oriundo de Kentwood, Louisiana, tiempo en el que la intérprete de “Toxic” señala haber vivido un infierno sin salida que comenzó en 2008, año en el que, pese a ello, lanzó su famoso álbum “Circus”. En septiembre de 2021, la estrella lo acusó en los tribunales de haber ejercido un control “abusivo” sobre su vida y sus decisiones financieras, personales y médicas.

Tras sus declaraciones y múltiples pedidos de auxilio en donde se incluye un documental de Netflix que se titula “Britney vs. Spears” que revelan entrevistas y pruebas exclusivas, se generaron una serie de manifestaciones en apoyo a la celebridad en el conocido movimiento “Free Britney”, creado en 2019. Este movimiento también estuvo fuertemente apoyado por varias celebridades como Paris Hilton, Cher, Miley Cyrus, Christina Aguilera, su ex pareja Justin Timberlake, entre otros que se solidarizaron con la artista. Dos meses después de las acusaciones legales de la intérprete de “Baby One More Time”, no sin que antes Jamie ceda ante el pedido de cese de la custodia, un juez de Los Ángeles puso fin al periodo de tutela de Britney en noviembre de 2021, reportó Infobae.

Actualmente, la relación de Britney con su padre Jamie Spears y gran parte de su familia está sumamente fragmentada. O así lo ha dado a entender la también estrella de ‘Crossroads’. Desde la disputa legal que atravesaron hace dos años han estado distanciada de su padre e incluso de su madre, que también está implicada en los abusos que denunció la cantante. El rencor de la ganadora del Grammy la llevó a decirle públicamente a Jamie que “ardiera en el infierno” en un post de Instagram en octubre de 2022.

Se espera que Britney Spears lance próximamente su propio libro de memorias “The Woman in Me”, en donde se dice que incluirá información importante que hará que el público la entienda a un mayor nivel de profundidad. “Este libro será Britney sin editar”, dijo una fuente cercana.