(09 de mayo del 2025. El Venezolano).- AL CIERRE. En el régimen ultiman los detalles para sacar del juego al alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, aplicando los argumentos utilizados en el golpe municipal perpetrado en la Alcaldía de Colón y que les cuento en detalle en esta columna. Aparentemente, buscarán ejecutar el asalto a la Alcaldía de Maracaibo el próximo martes con la declaración de la vacante absoluta, contando con el apoyo de dos concejales de la oposición: Jaime Buelvas, alias “Fumarola”, ex dirigente de Acción Democrática y Gerardo Andrade de Un Nuevo Tiempo. Al parecer buscarán juramentar como alcaldesa encargada a Jessy Gascón.

REFORMA. Antes de desarrollar el comentario, les quiero hacer una pregunta: ¿Qué han leído o escuchado sobre el contenido de la reforma constitucional que “cocina” el régimen? No sé ustedes, pero este servidor está alarmado con el absoluto silencio que rodea a un tema tan importante. Ni siquiera en la oposición hablan del asunto, lo que deja abierto el camino para que el chavismo presente este año un mamotreto de tal dimensión, que sea ya imposible la recuperación democrática e institucional del país a mediano plazo; inclusive a pesar de que la cofradía gobernante deje el poder en algún momento cercano. Recordemos que si esa reforma es aprobada, será ley de la República y derogarla o cambiarla implica tiempo, lo que claramente incidirá en una etapa de transición política.

¿REBELDÍA? Continúan registrándose situaciones muy extrañas en torno a las operaciones y el interés de Chevron de mantenerse en Venezuela. Lo lógico luego de que se anulara su licencia OFAC y que le dieran un plazo que vence a finales de este mes, es que la compañía desistiera de su objetivo de seguir operando en Venezuela, pero por el contrario no ha sido así. ¿Por qué afirmó esto? Porque a partir de unas declaraciones del director general de la compañía, Mike Wirth, es posible inferir que han mantenido la presión contra la gestión de Donald Trump a fin de que levante el veto y les permita seguir operando en Venezuela. Inclusive, este señor se atreve a “advertir” sobre las consecuencias de la salida de Chevron de nuestro país, afirmando que “esto podría llevar al control de empresas rusas y chinas sobre el petróleo venezolano”, cuando en realidad empresas de estos países tienen presencia en la industria petrolera nacional desde hace muchos años. El señor Wirth hasta fijó una posición contraria a las políticas de la administración Trump: “Estas podrían comprometer la seguridad energética y permitir un aumento de la influencia china en el continente americano. Hemos visto esta estrategia antes en África, Latinoamérica y Asia Central (…) y China ha fortalecido su presencia, influencia y control sobre las economías y los gobiernos de todo el mundo utilizando sus activos económicos y su posición para lograrlo”. De la reacción del director general de Chevron es posible inferir por lo menos dos cosas. La primera, es que todo el lobby desplegado para que la gestión de Donald Trump cambie la decisión y los deje seguir haciendo negocios con el régimen, no les ha resultado y por eso deciden apelar a la presión de la opinión pública la cual, conociendo la arrogancia de Trump, les podría salir muy cara porque este es poco tolerante ante el disenso. Y lo segundo, es que la sospecha de que Chevron podría estar tratando de encubrir sus operaciones en Venezuela en una presunta alianza con el ex director de Chevron para África y América Latina, Ali Moshiri, podría estar en aumento ante la terquedad de la empresa en aceptar una decisión ya tomada por la Casa Blanca, tal como lo explicamos en profundidad en la columna de la semana pasada [Lea el comentario aquí]. En cuanto a la investigación que está en marcha, no tengo nuevos detalles, por ahora.

FRACASO. La comitiva que acompañó a Manuel Rosales por su extensa gira en el Sur del Lago terminó con grandes preocupaciones. ¿Qué ocurrió? Pues que las actividades políticas fueron un rotundo fracaso. No hubo pueblo en la calle, ni mucho menos emociones. Si Manuel quería una confirmación de lo que indican las encuestas y de las dificultades que está enfrentando su candidatura, esta gira por el Sur del Lago fue un duro golpe de realidad. Aunque su equipo de comunicaciones hizo malabares para tratar de ocultar la escasa convocatoria, fue evidente que los ciudadanos en su mayoría no lo están acompañando en esta ocasión, cuando anteriormente sus giras estaban rodeadas de éxito. Es de tal la magnitud la situación, que uno de los miembros de la comitiva se limitó a responder una consulta que le hice con una corta frase: “Estamos desmoralizados”. Si Rosales quería una prueba del deterioro de su imagen y del rechazo a la participación en las elecciones del 25 de mayo, ya la tuvo con la gira a una zona del estado que siempre lo respaldó. ¿Qué viene ahora? Pues que esta experiencia fallida confirma la estrategia de concentrar los esfuerzos en el corredor electoral del estado, pero sobre todo en Maracaibo y San Francisco que representan la mayor cantidad de votantes. Su equipo se mata la cabeza sacando cuentas sobre la cantidad de votos que pueden obtener y las proyecciones no les dan para superar los 220.000 votos en este momento. Sin embargo, hay una tenue luz de esperanza y es que la activación de los testigos electorales aumentó un poco, aunque aún continúan lejos de la meta que es cubrir la mayor parte de los centros de votación en el estado. Incluso hay mejores cifras en la consolidación de la operación 1×10. Para tener una visión imparcial consulté a un amigo, sin vinculaciones políticas, sobre si había ambiente electoral y deseos de participar: “Hermano, los que seguimos en Venezuela estamos más preocupados por cómo sobrevivir ante la subida del dólar que en las elecciones. Hay un sentimiento general de rechazo a la participación. Yo en lo personal no pienso votar, porque luego de lo que hicieron con las presidenciales no tiene sentido”. A esta altura de la campaña y a tan pocos días de las elecciones, pareciera que lo único que pudiera salvar a Manuel es que tenga un acuerdo con el régimen y este gracias a la “magia electoral” lo declare ganador.

VOTO DURO. El fenómeno de la abstención también está golpeando severamente al chavismo. Tanto, que tuvieron que jugarse la carta de llamar a la unidad para que algunos dirigentes molestos o distanciados de la política se incorporaran a la campaña de Luis Caldera, con el propósito de incentivar a las bases. Sin embargo, en el Zulia confían en mantener su voto duro que oscila, dependiendo del tipo de elecciones, entre 300 y 350 mil votos que ante la situación actual parecen suficientes para derrotar a Manuel Rosales. Pero hay quienes en el chavismo zuliano aspiran a más. Me cuentan que en los días previos a la conformación final del comando de campaña, Luis Caldera sostuvo una extensa reunión con Francisco Arias Cárdenas y este le habló con absoluta sinceridad. Al parecer, acordaron dar el máximo esfuerzo para construir una victoria tan contundente, que esta sirva como contención a cualquier intento de la “cofradía de los 5” que controla el PSUV de darle la victoria a Manuel Rosales, como parte de un acuerdo con este. Hasta en el candidato y sus más cercanos hay la duda razonable sobre si de verdad hay un acuerdo con MR para que siga siendo gobernador, sin importar el resultado final. La ansiedad es tan alta, que no tienen plena confianza en lo que Maduro y compañía les han comunicado. De ahí que están trabajando para ganar y defender la victoria, aunque esto suene raro tomando en cuenta cómo funciona el chavismo donde quienes se rebelan son enviados a la guillotina. Pancho ha demostrado ser un operador político hábil y parece haber convencido a Luis Caldera de que lo podrían estar utilizando. ¿Habrá una revuelta final? Es mejor esperar a ver qué ocurre durante el domingo 25 de mayo.

MIEDO. Este es una aprensión normal en Venezuela, sobre todo a partir de la persecución que inició el régimen una vez cometió el fraude electoral del 28J. En su mayoría los venezolanos tienen miedo de caer en manos del aparato de represión del régimen. Aunque este no es un tema nuevo en el marco de la crisis política que vive el país, ahora tiene un nuevo flanco: los miembros de mesa que deben participar en el proceso del 25 de mayo. ¿Por qué el miedo es un factor para tomar en cuenta? Porque los miembros de mesa para este proceso serán los mismos que estuvieron en los centros de votación en las elecciones presidenciales y, como es normal, estas personas tienen miedo a acudir por todo lo que ocurrió en torno a estos comicios. Pero también tienen miedo a excusarse por temor a represalias por parte del chavismo. Incluso, cuando estas personas son contactadas por dirigentes de la oposición “participacionista”, muchos se están negando a cualquier contacto porque, repito, tienen miedo y eso hay que respetarlo. Este es otro problema que se le suma a este sector de la oposición que decidió participar en las elecciones regionales y parlamentarias. Ya tienen graves dificultades para sumar la mayor cantidad de testigos electorales, pero ahora tampoco logran establecer vínculos con los miembros de mesa que fueron seleccionados mediante sorteo. Con cada día que pasa se pone más oscuro el horizonte para los “participacionistas”.

EXTRACCIÓN. Hay toda una polémica por los resultados de la operación de “extracción” que ejecutaron Estados Unidos y Argentina, con el fin no solo de rescatar a los cinco asilados en la embajada de este país en Venezuela, sino también poner a salvo a la señora Corina Parisca Pérez, madre de María Corina Machado. Desde el primer minuto que comenzó a conocerse la noticia el martes 06/05, se desató la confusión y las infaltables especulaciones, sobre todo de los “dispara primero” de oficio quienes por salir con un supuesto tubazo, comienzan a dar versiones que luego ellos mismos terminan desmintiendo en la medida que se descubren sus errores y mentiras. Volviendo a lo ocurrido el martes 06/05 la primera versión es que les otorgaron los salvoconductos para salir de Venezuela, lo que permitió inferir que la negociación había logrado los resultados que durante 400 días no se habían obtenido. Luego se habló de que estaban a salvo en Estados Unidos, cuando la presunción lógica inicial es que debían tener como destino Argentina. Ya el mismo martes en la noche se comenzó a hablar de una operación de “extracción”, tesis que luego se confirma con los comunicados públicos de EEUU y Argentina que no hablan de ninguna negociación. Incluso hay un comunicado del gobierno brasileño que destaca la salida de los asilados, pero que solo menciona las negociaciones cuando refiere que durante meses hicieron cualquier cantidad de contactos sin éxito con el régimen venezolano. Comienzo con el análisis de la tesis de la “negociación” que fue el argumento utilizado por Diosdado Cabello con el fin de maquillar lo que realmente parece que ocurrió. ¿Por qué la tesis de la negociación es poco creíble? El primer hecho que tira por la borda la negociación, es el silencio del régimen ante lo ocurrido pues se mantuvieron absolutamente callados, hasta que Diosdado dio su versión el miércoles por la noche. De hecho el día miércoles en varias oportunidades revisé los medios de comunicación pro oficialistas y no había ninguna mención a la salida de los asilados, mientras se esmeraban en destacar la gira de Maduro por Rusia. Este silencio es una señal de que lo sucedido los tomó por sorpresa y estaban poniéndose de acuerdo en torno a cómo retomar la narrativa, luego de que su relato de invencibilidad había sido golpeado con mucha fuerza. Pero además el silencio demuestra que luego de la confusión y de los intentos por armar un relato creíble, se había desatado un conflicto interno con el fin de detectar a los traidores. ¿Traidores? Si, traidores porque es evidente que sin colaboración interna no hubiese sido posible la extracción, pero eso lo analizo más adelante. Otro elemento que permite descartar la tesis de la negociación es la ausencia del acostumbrado show del régimen ante este tipo de negociaciones. Tomemos dos ejemplos comenzando con el más reciente. Cuando el enviado especial de Trump para Venezuela, Richard Grenell, estuvo en Caracas se armó todo un “circo” que terminó con la entrega de seis norteamericanos que estaban detenidos en Venezuela e incluso el mismo publicó fotos con los liberados al salir de nuestro país y al llegar a Estados Unidos. ¿En este caso hubo este “circo”? Pues no. Revisemos el otro antecedente que se refiere a la presión ejercida contra Edmundo González para que saliera de Venezuela. De todo este proceso, que incluyó reuniones en la embajada de España, hubo fotografías, firma de documentos e incluso hasta videos de cuando Edmundo González abordaba un avión del gobierno español para salir del país. ¿En este caso hubo algo similar? Pues tampoco. Aquí hay algo evidente y es que si hubiera ocurrido una negociación, el régimen habría tratado de aprovechar el hecho en el plano comunicacional, con el fin de mostrarse como demócratas que respetan los derechos humanos. Nada de eso ocurrió. No hubo circo, show o como usted quiera llamarlo. Solo hubo silencio hasta que Diosdado asumió el papelón de querer dar una versión que no los deje tan mal parados. Él debía dar las explicaciones, porque él es el gran responsable de que la operación de “extracción” fue exitosa y se burlaron de ellos en la cara. Otro elemento que anula la tesis de la negociación, es el allanamiento posterior a la residencia de Magalli Meda. Si hubo un acuerdo para la salida, ¿por qué “vandalizar” su casa? Ahora bien, ¿porque necesariamente una acción como esta requería de colaboración interna? Simple, porque la sede de la embajada de Argentina en Caracas era la casa más vigilada del país. No solo es que las dos casas vecinas estaban ocupadas por los organismos de inteligencia, sino que había unidades policiales en los alrededores y hasta los vigilaban con drones. El cerco físico y electrónico era total, lo que hace deducir que sin colaboración interna era imposible sacar a estas cinco personas del lugar y mucho menos sacarlos del país. No voy a entrar en el terreno de la especulación sobre el uso de vehículos especiales, del papel de agentes de inteligencia y del uso de un avión fantasma. Todos esos detalles están en averiguación y espero tener pronto una idea más clara sobre cómo se logró la operación de “extracción”, pero de lo que sí estoy totalmente seguro es que sin colaboración interna no era posible este resultados. Si esa colaboración fue por dinero, inmunidad o por una “epifanía democrática” de quienes colaboraron quizás nunca se sepa. Lo interesante es que se golpea el relato oficialista que habla de que nada se mueve en Venezuela sin que ellos lo sepan, pero además de que es imposible una fractura interna que ayude en una transición. Es una victoria que no resuelve el problema medular, pero es una victoria que demuestra que salir de la pesadilla es posible.

ZONA 11. Tal como lo comenté hace un par de semanas, la polémica que envuelve la obra de la “zona 11” de la Gobernación del Zulia comienza a generarle problemas a Manuel Rosales. Me informan que la solicitud pública al contralor del estado Zulia, Jeffry Leal, de investigar las supuestas irregularidades en este proyecto, vino acompañada de un fuerte reclamo interno. Lo diré tal como me lo comentaron: “Al contralor lo apretaron muy fuerte y le recriminaron su alianza con Rosales. Incluso le advirtieron sobre su muy pronta destitución si no comienza a investigar esta obra”. La instrucción es escudriñar al máximo en la “zona 11” y detectar cualquier brecha con la cual puedan acusar no solo a Manuel, sino también al contratista y candidato a diputado, Ezio Angelini, además del asesor comunicacional, Alexander Montilla, a quien señalan de ser uno de los promotores del proyecto por razones personales. Volviendo al tema del contralor del Zulia, es impresionante como Jeffry Leal Jiménez de ser una pieza en el grupo de Omar Prieto, cuando Rosales llegó al poder rápidamente llegó a un acuerdo con este para hacerse el pendejo. ¿Hay mucho dinero de por medio? Es de presumir que sí porque que yo sepa ni son amigos, ni mucho menos compadres.

HISTORIA. Buena la iniciativa del presidente del Partido Centro Democrático, Carlos Alaimo, quien hizo todo un despliegue comunicacional para destacar las virtudes del expresidente Luis Herrera Campins, aprovechando que se cumplían los 100 años de su nacimiento. Incluso me llamó la atención que en uno de los escritos a los cuales les dio difusión lanza una dura crítica: “Ojalá y el legado de Luis Herrera Campins pueda extenderse más allá de estos días que le estamos dando un reconocimiento por su obra. Hay en Venezuela políticos en el ‘formato’ de LHC, pero la corrupción multicolor de los negociantes de política no les da espacio y ese es el reto de la ciudadanía, en darle protagonismo y poder así ‘enterrar’ a la casta bandida que nos gobierna tanto de la oposición y con más razón del régimen. La honestidad debe ser la primera condición para ejercer la política pero además del talento y vocación de servicio”. Esto me hizo recordar una de las tantas conversaciones que sostuve con Carlos, en las cuales mencionaba la gran obra política y de gobierno que había dejado el expresidente, pero que sencillamente intentó ser opacada por algunos medios de comunicación que estaban en desacuerdo con la elevada inversión en educación y cultura que caracterizó a su gobierno. Inclusive, cuando nace el PCD esta organización tuvo y sigue teniendo como base la filosofía política de la democracia cristiana que tuvo en Luis Herrera Campins uno de sus máximos exponentes en Venezuela. Más allá de las diferencias con él, debo reconocer que Alaimo es un fiel militante de esta corriente de pensamiento que ha desarrollado en dos libros de su autoría.

¿CANDIDATURA? De nuevo la concejal de “lujos” del PSUV, Jessy Gascón, vuelve a la carga en sus aspiraciones a ser la candidata de la tolda roja a la Alcaldía de Maracaibo. Luego de una tregua en la cual se mantuvo bastante silenciosa, retoma el tema de la vacante absoluta en la municipalidad marabina. No solo es que solicitó en nombre de la fracción de concejales del PSUV la apertura del debate, sino que además salió a señalar al alcalde encargado, Adrián Romero, de pretender sacar del presupuesto municipal dinero para la campaña de Manuel Rosales. En relación con la vacante absoluta, he hecho consultas a abogados y la letra de la Constitución Nacional es clara en cuanto a las condiciones para declarar una vacante absoluta y en este caso no aplica. ¿Por qué? Porque recordemos que Rafael Ramírez Colina continúa detenido, pero ni siquiera hay un juicio en su contra. Si no hay sentencia firme, no hay vacante absoluta y de ahí que no se dan las causales que establece la Constitución Nacional. En lo personal tengo dos hipótesis sobre esta ofensiva de la concejal millonaria. La primera es que se trata del normal “pescueceo” para sobresalir en su intención de ser candidata a la alcaldía. Y la segunda hipótesis, es que se trata de un llamado de atención para que Adrián se mantenga al margen de la campaña electoral. Al final creo que ambos objetivos se cruzan.

HISTORIA. Un amigo que es parte del gabinete de Manuel Rosales, se tomó la molestia de enviarme una historia que me pareció curiosa y digna de difundir: “Mientras la mayoría de los integrantes del gabinete trabajamos sin recursos y somos maltratados por el Gobernador, hay un grupo de privilegiados que viven en medio de lujos que no tienen como justificar. Apreciado amigo, te cuento que hay una ingeniera con poco tiempo de graduada y sin experiencia laboral previa, quien llegó y ahora es una persona demasiado cercana al poder. Ella ha aprovechado al máximo sus vínculos con ese poder y de vivir en un sector popular de Maracaibo, ahora disfruta de un departamento que costó más de 150.000 mil dólares y utiliza un auto valorado en más de 50 mil lechugas. El ‘nuevo riquismo’ la llevó a tener tantos lujos excéntricos, que tiene un televisor que casi ocupa una pared entera de la vivienda. No conforme con eso, hizo un viaje con su familia por Europa que incluyó hasta el servicio de guías turísticos. Incluso aprovechó el viajecito para sacar sus papeles españoles, por si Manuel no gana el 25M y debe emigrar de manera rápida paran huir de la asquerosa crisis que se vive en Venezuela. Ella no oculta nada y hasta se regodea del poder que tiene. No hay forma de que esta joven logre justificar sus lujos, cuando la Gobernación es uno de los organismos que peor paga, ya que los sueldos se calculan muy por debajo de la cotización real del dólar. No solo es que los empleados y obreros pasan demasiada roncha, sino que hasta nosotros mismos que somos parte del gabinete en su mayoría estamos viviendo con grandes restricciones”. Tal cual me llegó la publico y no hago juicios de valor de lo que este confiable amigo relata en su historia.

PREGUNTA. Me dicen que Luis Caldera recibió la instrucción de constituir un comando de unidad en el Zulia y de ahí la presencia de Francisco Arias Cárdenas, Gian Carlo Di Martino y Carlos Martínez Mendoza, alias “Remache”, con el fin de dar una señal que incentive a las bases a participar y ganar el proceso del 25M. Ahora bien, luego de ver la “foto” de unidad del comando me surgió una pregunta: ¿Por qué no está Omar Prieto? Hice un par de consultas y el silencio que recibí fue elocuente. Mi conclusión es que no quieren ni cerca al “destructor del Zulia”, porque este en vez de sumar más bien resta incluso a lo interno del PSUV. Literalmente, Prieto está borrado de la campaña y eso es una señal muy mala para su pretensión de ser candidato a alcalde de San Francisco.

NO CUAJA. La estrategia de participación de un sector de la oposición tuvo una dura prueba esta semana, con la gira por el Zulia del candidato a diputado de la Asamblea Nacional, Henrique Capriles. Hice varias consultas y todas me hablan de un gran fracaso. No había pueblo. No generó entusiasmo. Hasta la rueda de prensa fue mala. Esto reafirma mi comentario sobre el desgaste que muestra la estrategia y el discurso de los participacionistas. A menos de que en el acuerdo con el régimen les entreguen algunas migajas de poder, se están acercando a un peligroso salto al vacío. Por cierto, aún los líderes de esta supuesta oposición no dan explicaciones claras sobre los obsequios que el régimen les ha dado: habilitaciones políticas y legalización exprés de un nuevo partido político.

GOLPE MUNICIPAL. Esto fue lo que ocurrió en la Alcaldía del municipio Colón, cuando la presidencia del Concejo Municipal, Eleany Canquiz, del partido Acción Democrática torció la ley a su antojo con el fin de ser juramentada como Alcaldesa encargada. ¿Qué maniobra ejecutó? Pues que llevó a la sesión la discusión sobre la ausencia absoluta del detenido burgomaestre, Nervins Sarcos. Ante el tema, el Síndico Procurador Municipal presentó un detallado informe en el cual expone que no se dan las causales para declarar una ausencia absoluta, porque el alcalde está detenido pero no hay una sentencia firme en su contra. Como parte de su operación de ocupación, la concejal Canquiz desestimó el informe del “abogado del municipio” y presentó un documento presentado por el consultor jurídico del Concejo Municipal, o sea manejado por ella, en el cual este afirma erróneamente que si se dan las causales para la ausencia absoluta. Cuando sometieron el punto a votación, ella y cuatro concejales más que le apoyan aprobaron la ausencia absoluta e inmediatamente, sin perder nada de tiempo y también de manera ilegal, le pidió a la vicepresidenta de la cámara que la juramentara, se colgó la banda como alcaldesa y comenzó a ejercer, repito, ilegalmente el puesto. Sin duda que estamos ante un evidente golpe municipal.