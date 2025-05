(09 de mayo del 2025. El Venezolano).- El nuevo papa, León XIV, nacido en la ciudad estadounidense de Chicago, también tiene raíces criollas procedentes de la ciudad de Nueva Orleans, informa The New York Times.

Su ascendencia, que se remonta a un enclave histórico de cultura afrocaribeña, vincula a León XIV con la rica y a veces ignorada experiencia católica negra en Estados Unidos, señala el diario, así lo publica Infobae.

Según el Times, Robert Francis Prevost, el cardenal elegido el jueves como nuevo papa en sustitución del fallecido Francisco, desciende de criollos de Nueva Orleans.

Su abuelos maternos, ambos descritos como negros o mulatos en diversos registros históricos, vivían en el Séptimo Distrito de la ciudad, una zona tradicionalmente católica y un crisol de personas con raíces africanas, caribeñas y europeas, recalca el diario.

Los abuelos, Joseph Martínez y Louise Baquié, se mudaron a Chicago a principios del siglo XX y tuvieron una hija: Mildred Martínez, la madre del papa. El descubrimiento significa que León XIV no solo es pionero como el primer pontífice nacido en Estados Unidos. También proviene de una familia que refleja los múltiples hilos que conforman la compleja y rica historia estadounidense.

Los antecedentes del papa fueron desenterrados el jueves por el genealogista de Nueva Orleans, Jari C. Honora, y confirmados a The New York Times por el hermano mayor del papa, John Prevost, de 71 años, residente en Chicago.