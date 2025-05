Caiga Quien Caiga

La negociación política es el proceso mediante el cual actores políticos —como partidos, gobiernos, legisladores, líderes sociales o grupos de interés— intercambian ideas, propuestas y concesiones con el objetivo de llegar a acuerdos sobre temas de interés público o resolver conflictos.

Este tipo de negociación se da en contextos donde existen diferencias ideológicas, intereses contrapuestos o visiones distintas del bien común, y requiere habilidades como el diálogo, la persuasión, la construcción de consensos y, en muchos casos, la capacidad de ceder en ciertos puntos para avanzar en otros.

Características clave:

Interés público: A diferencia de la negociación comercial o personal, busca resolver cuestiones que afectan a la sociedad.

Múltiples actores: Involucra a diversos sectores con poder político, económico o social.

Marco legal e institucional: Se da dentro de estructuras formales como parlamentos, foros internacionales o mesas de diálogo.

Dimensión estratégica: Incluye tácticas para ganar apoyo, construir coaliciones o evitar bloqueos.

En Venezuela durante 26 años desde que Chávez llegó al poder y sus herederos políticos continuaron, hemos vivido parte de ese fenómeno llamado “negociación”. Es una realidad que algunos políticos temen admitir pero es muy común y casi que un hecho cotidiano, incluido los regímenes de fuerza.

¿Rescate o negociación?

Según las declaraciones de los medios de comunicación, la salida de los opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina en Caracas ha sido interpretada de manera divergente por las distintas partes involucradas.

El gobierno venezolano, a través del ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que la salida de los opositores fue resultado de negociaciones entre el gobierno y la oposición, negando que se tratara de una operación de rescate.

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, describió el hecho como una «precisa y exitosa operación de rescate», sin ofrecer detalles adicionales.

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, también calificó la acción como un «rescate inédito», destacando la participación de Estados Unidos, Argentina y Brasil en la operación.

En resumen, mientras el gobierno venezolano sostiene que hubo una negociación, tanto Estados Unidos como la oposición venezolana presentan la salida de los asilados como el resultado de una operación de rescate.

Muy mal algunos periodistas

Lejos de contribuir en la aclaración de la situación, bien haya sido por vía de fuerza o de acuerdo, algunos periodistas dejan mucho que desear al asumir una postura primaria y luego desdecir de lo expresado, mostrando responder a directrices políticas o económicas.

Que eso ocurra en Miami es hasta normal, pues aquí el periodismo se guía no por los principios de la comunicación social sino por las variables del mercado audiovisual.

Muchos de esos personajes tienen años desarrollando verdaderas épicas que los hace más propios de una vocación cinematográfica como netflix, prime video, max o el propio Hollywood, que un portal o prensa de información o de opinión.

Muchos de ellos han dicho y presagiado mil cosas y está sería la primera que aciertan.

La verdad de Diosdado y la verdad verdadera

Desde el principio estaba consciente que Diosdado Cabello no podía ofrecer pruebas contundentes de que los “asilados” salieron por vía normal, pacíficamente y no por vía de una operación o rescate como lo señala el secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio.

De hecho el analista político José Vicente Carrasquero acertadamente señala: “Cuando@SecRubio dice que EE.UU. «rescató» a opositores venezolanos retenidos por el régimen de@NicolasMaduro en la embajada argentina en Caracas, no está informando un hecho aislado: está construyendo una narrativa geopolítica con precisión quirúrgica.

Elige la palabra “rescue” y no “release” o “departure” por una razón clara: “rescue” implica peligro, violencia, intervención urgente. Los «rescatados» son víctimas. El régimen, por tanto, es un secuestrador.

Esta palabra convierte una posible salida negociada en una operación de extracción. Pone al chavismo en el papel de amenaza regional, justificando intervención, presión, o incluso acciones más drásticas”.

Lo que no indica Carrasquero y no justifico esa inobservancia, es que Marco Rubio jamás asume la autoría del procedimiento, simplemente da las gracias al personal involucrado y da las gracias a “nuestros socios”, sin especificar país, u organismo implicado.

La CIA, el MOSSAD, ¿quién fue el responsable? La narrativa interesada de los seguidores de María Corina han tomado las redes llenandolas de “imaginarias historias”.

¿Por qué Diosdado Cabello nunca lo diría?

Simple. Si la salida de estos personajes cuya importancia ha sido sobredimensionada y priorizada por María Corina Machado es el resultado de una negociación con el gobierno de Trump, lo cual no es imposible, seguramente que la condición primaria del gobierno del norte era que no se mostrarán vídeos, fotos, de su traslado pacifico.

Era del conocimiento público que Magalli Meda, jefa de campaña y mano derecha de la líder María Corina, no dejaba de insistir en ello.

Marco Rubio, hombre cada vez más cercano al Presidente Trump, con el rango de “presidenciable”, no creo que se atrevería a hacer pública semejante opinión si hubiese colocado en peligro a los ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela.

Si había un arreglo, Diosdado Cabello no podía hacer un show mostrando en los medios, pruebas que desmienten lo expresado por el Secretario de Estado.

La verdad verdadera

No es la que expresa ninguna de las partes, sino cuando en los próximos días se decida la suerte de Chevron y de algunas sanciones.

Extraoficialmente ya se han producido otros hechos: llegada de más venezolanos deportados y la decisión judicial de casa por cárcel del yerno de Edmundo González.

¿Y si regresan los 252 que se encuentran en El Salvador? Sería otro elemento a considerar.

Mientras alguno de estos hechos ocurre, la verdad es que la libertad es producto de un operativo, que superó más de 8 alcabalas del DGCIM, SEBIN y Guardia Nacional y María Corina Machado tiene derecho a celebrar al igual que todos los que tenemos una creencia democrática completamente distinta a la que profesa Nicolás Maduro.

Sobre la suerte del gobierno actual de Venezuela, otros escenarios nos inducen a creer que con Donald Trump de Presidente nadie puede declararse a salvo. De eso hablaremos en otros artículos.

CAE UNO CAEN TODOS

Sigue la crítica: ¿Porque el MOSSAD en lugar de rescatar a los ocupantes a motu propio la embajada de Argentina, no liberó a Venezuela de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino o Diosdado Cabello?

Jamás EEUU admitiría que intervinó en un país, que violó su territorio. Sencillamente porque eso es un delito y la norma es no decirlo, aunque se sospeche.

¿Por qué no lo ha hecho en Cuba?

LA RAZÓN DE TRUMP El gobierno del norte insiste en aplicar la ley de enemigos extranjeros. Un conflicto con Venezuela lo justificaría, es decir, la justicia no tendría como negárselo.

Por ello, para Trump es necesario que exista Maduro porque su ejercicio ilegal y contrario a derecho, justificaría las acciones contra la migración.

A DIFERENCIA DE OTROS Yo si creo que el Tren de Aragua cumple una misión en Estados Unidos. El asunto es la forma en que las actuales autoridades lo han señalado.

El 99% de los migrantes venezolanos no tienen ninguna relación con este grupo delictivo que desde Miraflores en su sala situacional principal opera un militar conocido como ARAIMAPURO GUERRERO, quien maneja la operación de las células de violencia de Maduro por América.

El niño Guerrero repito como en otras columnas es un avatar, aunque se trata de una persona real, que se usa para disipar al verdadero cerebro de la operación. Es un nombre código.

Son 2 grupos. 1) las células violentas vinculadas a las manifestaciones políticas en Sudamérica, que son militantes que formaron parte de los «colectivos». 2) las células criminales vinculadas con los pranatos.

En algún momento, la inteligencia israeli pensó que este cerebro tenía algún tipo de participación en las actividades de las células de Hezbollah. Pero eso fue descartado.

Es decir. La inteligencia israelí sabe de la existencia de ese personaje con ese código clave.

Aramaipuro fue un cacique aliado de Guaicaipuro. Me imagino que de allí inventaron el nombre.

Existe evidencia de que este personaje maneja una operación qué se llama «Dagas en la Sombra». Que en caso de que Maduro sea desalojado del poder, se van a realizar actos violentos en todos los países en donde se encuentran estas células. Estos infiltrados están entrenados para eso.

En el libro Contubernio Maligno (2022) se explica. «Complementando el entramado delictivo, la dictadura de Nicolás Maduro ha venido fortaleciendo una estructura criminal, que combina la implantación de células desestabilizadoras en todo el continente americano, incluyendo los Estados Unidos, conjuntamente con unidades estratégicamente distribuidas, utilizando el desplazamiento forzoso de ciudadanos venezolanos a lo largo y ancho del hemisferio, para facilitar su encubierta penetración.

El asesinato del Fiscal de Paraguay, Marcelo Pecci, perpetrado materialmente por individuos de nacionalidad venezolana en una operación perfectamente planificada, es un indicio de los complejos vinculos entre estas brigadas delicuenciales y las organizaciones criminales transnacionales»

Y sigue «El caso de Mónica Spears y su esposo Henry Thomas Berry, quienes en el año 2014 fueron asesinados cruelmente por un grupo de jóvenes delincuentes en el estado Carabobo, quedando herida la pequeña hija de ambos, demostró la manera en que estos bandidos son entrenados bajo un patrón de violencia inmisericorde, basado en un total desprecio por la vida ajena.

La banda que cometió ese crimen estaba conformada por siete jóvenes, de los cuales dos tenían 19 años y dos eran menores de edad.

Cuadrillas de forajidos con las características señaladas han estado desplazándose por todo el continente americano, infiltrados entre la ingente migración que ha partido desde Venezuela.

Entre estas bandas vinculadas al funcionariado del régimen de Nicolás Maduro, se encuentra el denominado Tren de Aragua, una organización criminal conformada básicamente por venezolanos, que ha consolidado un carácter internacional, porque además de Venezuela donde mantiene una sólida operación en los estados Aragua, Guárico, Carabobo, Miranda, Sucre y Bolívar, ha ido expandiéndose hacia la frontera de Colombia a través de un eje por los estados Yaracuy, Lara y Trujillo, y actualmente su presencia ha sido confirmada policialmente en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y recientemente en Chile.»

Y en el libro recomendado se habla de esos grupos….. «Sin embargo, más compleja resulta la dinámica de las células desestabilizadoras de ciudadanos venezolanos que se han venido asentando en todo el continente, orquestadas desde el régimen de Nicolás Maduro.

Además de llevar a cabo una intrincada operación de inteligencia social, basada en los entrenamientos recibidos por expertos del régimen cubano y de Hezbolá, estos elementos han venido participando sistemáticamente en manifestaciones antigubernamentales, impregnandose de una violencia calculada.

Son grupos bien entrenados que manejan excelentes tácticas de infiltración y repliegue, por lo que dificultan las labores de inteligencia policial que operan con métodos tradicionales.

La presencia de estos grupos ha sido identificada en las manifestaciones violentas registradas desde el 2018 en Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, precisamente los países que han acogido la mayoría de los desplazados venezolanos.»

Son expertos en «infiltración y repliegue».

Son difíciles de identificar y capturar. Porque «Simplemente, son amenazas de nuevo cuño que no aparecen suficientemente contempladas. Por esta razón se evidencian vulnerabilidades en las respuestas generadas, prevaleciendo una comedida pasividad con miras a lograr una adecuada interpretación de los acontecimientos.».

Es lo que ha ocurrido hasta ahora en los Estados Unidos también. No es el tipo de comportamiento al que están acostumbrados los policías.

La forma de combatirlas no es como lo ha hecho la actual secretaria de Seguridad de EEUU.

Comentarios en Caracas señalan que la oficina de Aramaipuro Guerrero está en la sede del CESSPA al lado de Miraflores. Y también presuntamente participó en intercambios de formación en Cuba, Bielorrusia e Irán.

Lo que pasó hace unos días en New York, donde unos jóvenes atacaron a unos policías, es típico del entrenamiento del pranato venezolano, como el caso de Mónica Spears.

Uno de los ejercicios que actualmente realiza el FBI en torno a la migración venezolana del 2023 y 2024, es tratar de crear perfiles para identificar a miembros y ex miembros de los «colectivos» que ingresaron en los Estados Unidos.

Los «colectivos» son mencionados como responsables de los ataques en el 85% de las solicitudes de asilo presentadas por venezolanos.

Esa elevada referencia es un indicativo de que algo se está pasando por alto.

A diferencia de latinoamérica, aquí en USA se elaboran perfiles para tratar de identificar los gangs. Ese es el método que están empleado para tratar de identificar a los miembros del TDA. ‎

No es infalible. Pero se trata de una amenaza terrorista. Y es un escenario que «admite» daños colaterales.

En el caso del TDA (Tren de Aragua), el tipo de conducta hizo que se incluyeran en la declaratoria de la AEA (Acta de Enemigos Extranjeros) a hombres mayores de 14 años.

TRUMP ¿RESCATARA A VENEZUELA? Si tiene que hacerlo lo hará. Sobre todo para recuperar parte del terreno perdido gracias a sus políticas migratorias y económicas.

Groenlandia, Cuba y Venezuela están anotadas de primero para presuntas acciones militares este año.

¿Y RUSIA-CHINA LO PERMITIRÍAN? Claro. Así como Trump y EEUU no intervinieron en Ucrania después que Rusia entró en conflicto con Ucrania, ellos tampoco asumirán territorialmente la defensa de Maduro y el chavismo.

AL CIERRE:

Comienza en redes un ataque apresurado, fuera de contexto, en contra del nuevo Papa León XIV, acusándolo de “Comunista”.

Lo que sí es cierto es que ha tenido diferencias con el actual presidente de los EEUU, quien por cierto sin saberlo quizá cuando apareció en redes vestido de “Papa”, adelantó una especie de premonición sobre la nacionalidad del estrenado pontífice.

Los responsables de esa campaña injusta y completamente descontextualizada, en completa ignorancia, pertenecen al sector más radical de la oposición, que muy poco han dicho sobre los maltratos a la migración venezolana.

Hablo con propiedad a pesar de no ser católico pero sí con el conocimiento y la formación cristiana suficiente para rebatir esos argumentos falaces.

REGIONES

MONAGAS

Un grupo de dirigentes de Primero Justicia apoyaron al gobernador candidato del PSUV y Polo Patriótico Luna,y los esfuerzos que hace el chavismo por hacer atractiva las otras candidaturas al parecer inyectadores recursos.

A pesar de ese esfuerzo estás no arrancan. Al parecer tienen el motor fundido. Mientras tanto para la Dama opositora lo único que le interesa son sus amigos, los presos políticos que sigan esperando por la misericordia de Dios.

MIRANDA

Juan Requesens sigue recorriendo la región. Es asombroso cómo lo recibe la gente, sobre todo una gran mayoría que no entiende la campaña en su contra de algunos medios y periodistas que responden a una línea salarial y política acusándolo de traidor.

Gran parte de esos personajes si hubiesen sufrido menos del 1%, ya se hubieran ido o se hubiesen entregado al chavismo, con el cual coqueteaban muchos cuando estaban en Venezuela.

Defectos como toda persona tiene Requesens. Malos amigos también. Lo que no pueden decir de él es que no fue leal con muchos que ayer traicionaron a muchos militares que luego cayeron presos por estos “sapos” disfrazados de “opositores”, quienes nunca han sufrido ni padecido las crueldades del chavismo y que no tienen cómo explicar su estilo de vida en el exterior.

BARINAS

A diferencia de lo que muchos creen, la candidatura a la reelección de Sergio Garrido luce muy bien. No es un rival fácil el que tiene.

FALCÓN

ATENCIÓN SEÑOR TAREK WILLIAM SAAB: Una familia le ruega que investigue: La joven Albania Susana Montes Chirino cédula 31947583 le imputaron 3 delitos: Extorsión, agavillamiento y delinquir. Ninguno es procedente porque la muchacha tenía una relación amorosa con EL JURY.

Este personaje tenía relaciones amorosas con varias menores de edad y después las amenazaba con meterlas presas. Él goza con mucho poder del gobierno. Lo único que pide su madre al Fiscal General de la República, que es un defensor de los derechos humanos, es que intervenga urgentemente en este acto.

Se están violentando todos los derechos consagrados en nuestra Constitución y su familia está convencida que su actuación puede ser la diferencia señor Tarek William Saab.

ZULIA

Chavismo

Luis Caldera intenta encontrarse con una masa electoral que no lo conoce y una dirigencia que no siente motivación, dada las características que vive la región.

Caldera está haciendo su mejor esfuerzo, sin embargo, al revisar su gestión en los 20 años que tiene en Mara, no sale muy bien evaluado. Su silenció ante lo que sucedió con el Puente Nigale, donde él puso la primera Piedra tampoco lo ayuda. Nunca levantó su voz para reclamar.

Hay una situación muy oscura de Luis Caldera con los alcaldes implicados en narcotráfico como sus vecinos de la Guajira, Padilla y Miranda. Estamos verificando la información y en próxima columna lo abordaremos ¿No sabía Luis Caldera del negocio en que estaban sus compañeros de partido? ¿Por qué calló? ¿O hay otra situación que desconocemos?.

LA CAMPAÑA: Ni un poquito ha mejorado me informan mis Cicerones. Ayer estuvo Jorge Rodríguez y estuvieron en San Francisco y fue un desastre.

Arias pasa y no saluda a nadie (seguramente molesto con el trato recibido por Maduro), Omar Prieto movió 50 personas y las pego a la tarima para que gritaran “Omar, Omar”, Reverol llegó sin pena ni gloria a montarse en la tarima, las instituciones que él maneja siguen sin acompañar y de los 12 partidos del polo únicamente 5 estaban acompañando: APC, ORA, Futuro, Somos Venezuela y PPT. Las demás andan como “plancha e chino”.

Y a pesar que movieron buses no llenaron ni 2 cuadras de gente…

El discurso de Jorge Rodríguez fue llamando ladrón a Rosales y Gustavo Fernández y amenazando con meterlos presos.

Repiten el error de Chávez aquel 12 octubre que hizo que Gian Carlos bajara 11 puntos en las encuestas y ganará Pablo Pérez, quien hasta ese momento perdía.

GIAN CARLO DI MARTINO tiene como misión mover Maracaibo pero hay muchos, cercanos a su círculo que fueron alejados por él y ahora se presenta el ex alcalde requiriendo su ayuda. Ejemplo el comisario Primera. Hay otros.

DETENER el trabajo hecho por Reverol y el control que mantiene sobre muchas dependencias es el objetivo de Di Martino. Está fuera de forma y no sólo en el plano físico (una prominente barriga a lo cual él le tenía fobia), sino en el oficio político.

Aunque es uno de los pocos que aporta algo. El tipo tiene mucha carisma pero está semana participó en apenas 3 caminatas y en lo que falta de campaña pudiera hacer 6 más.

En lo que sí coincido es que visto todos los dirigentes del PSUV en el Zulia, él es el que tiene mayor entrada. Es recordado en muchos aspectos de manera positiva y lo negativo de su segunda gestión cuando se volvió loco se ha olvidado y el comando de campaña de Rosales no lo ha recordado. La Copa América es un ejemplo de eso.

Para Caldera en este escenario legalmente es difícil que remonté lo perdido.

CONSEJO le doy a Luis Caldera. Los electores no siguen a los que se muestran humildes, sencillos, “buena gente”. La gente no es estúpida y sabe que detrás hay otra realidad. Vender éxito en imagen, en el equipo que lo rodea es fundamental. Hugo Chávez lucía las mejores marcas, guardaespaldas, vehículos de lujo, etc.

El pueblo no vota por “pendejos” por decirlo de manera decente, porque si no fueran ellos los candidatos.

OPOSICIÓN

BARALT La sonrisa de la traición. La capacidad de sorpresa dentro de quienes hoy nos dirigen como oposición no se acaba, no termina… ¡parece no tener fondo! Cuando uno cree haberlo visto todo, aparece una nueva jugada de espaldas al esfuerzo, al mérito y a la dignidad de quienes sí han estado en la calle, sudando, batallando y arriesgando para enfrentar al régimen castrocomunista. Después de que la Contraloría inhabilitó al hijo del alcalde Ramón Bracho para ser candidato a diputado principal, lo lógico —lo justo— habría sido reconocer a los cuadros naturales, a los que se han fajado sin descanso en ese estado, en ese municipio, en cada rincón. ¡Pero no! En vez de mirar hacia adentro, hacia quienes han construido y defendido este proyecto con uñas y dientes, decidieron premiar a un forastero político, a un importado sin arraigo, sin conexión y sin compromiso real con sus luchas. Se trata de Ricardo Iseche, un personaje recién expulsado.Este comentario me llegó de un grupo de opositores de UNT y PJ.

LAGUNILLAS molestias similares recibo de Lagunillas y de Cabimas. Los designados a nivel nacional y regional no despiertan el interés ni tienen el respeto de los militantes y dirigentes de la oposición para el cargo al que aspiran. Curiosamente la situación es similar en el chavismo. Es decir, los electores, los muchos o pocos que salgan a votar lo harán por descarte hacía el menos malo.

DE HECHO un candidato de la oposición de esta zona pudiera ser inhabilitado, motivado a evidencias de actividades pasadas en contra de Nicolás Maduro

Tips…El gatillo del pueblo (autoría única y exclusiva) por Arnaldo «Moñoño» Piña... Política: Luis Caldera (Psuv) aprieta el paso y refuerza la campaña con Di Martino, el General Martinez Mendoza y el General Suarez Chourio y Arias Cárdenas. Fidel Madroñero le pone picante a la campaña por cierto…Ely Ramón Atencio, presenta un plan de gobierno que le ha resultado en su municipio, mucha sabiduría política tiene el candidato… Maracaibo: Gracias a las lluvias casi no se notan los huecos…Machiques: Nada se sabe del titular…Valmore Rodríguez: Puro bombillos, pan y circo…Seguridad: CPBEZ bien evaluado, Polimaracaibo un cuerpo cohesionado, PNB siguen las alcabalas improvisadas, GNB bien evaluado el trabajo… Contraloría municipal de Maracaibo continúa con el plan de formación de sus empleados, excelente trabajo el del Dr.Antonio Bermúdez, contralor municipal y el equipo que le acompaña en tan alta responsabilidad.

MARACAIBO

Señor Alcalde Adrián Romero, recibo esta denuncia: SAGAS La gerente de mercadeo de apellido Sarcos, la gerente de Talento humano María fernanda, ingeniero Francisco Bassa cuota de Óscar Zerpa, la gerente de procura durante la gestión de Zerpa, la tesorera Carla Velazquez (viene de la gerencia de Willy Casanova), que por cierto el marido es de confianza en el Seniat, wilesky Paredes, y dos obreras de limpieza qué son miembros de comunas del chavismo en la parroquia Ildefonso Vasquez, tienen el Sagas tomado por el NO IR A VOTAR.

LOS DEMONIOS ANDAN SUELTOS EN LA ALCALDÍA DE MARACAIBO El presidente del Concejo Municipal Omar Molina ya se cree el alcalde para terminar el periódo y habla en nombre del dirigente Arnoldo Olivares, una de las manos derechas de Luis Caldera. Señala que tiene su apoyo. Quizá por eso reconoció a Nicolás Maduro como presidente a pesar de su militancia en Primero Justicia.

Todo el alboroto viene por la solicitud que hizo la concejal Jessy Gaskon, quien habló directamente la situación con el candidato del PSUV, y fue autorizada para denunciar lo de la zona 11 y pedir la vacante absoluta, lo cual legalmente no está claro pero están apelando a lo sucedido en el municipio Colón.

A diferencia de lo que otros colegas columnistas escriben, debo señalar que la semejanza con lo sucedido en Colón es de tal naturaleza que no piensan designar a una “chavista” para cubrir la presunta vacante.

Manuel Rosales rumbo a la reelección

Todos los estudios de opinión serios y no aquellos que se hacen en “cafés” o en oficinas de prensa chavistas, hablan de una realidad: La gente lo conoce y lo reconoce.

Hablar del Zulia es hablar de Rosales, con virtudes y defectos.

LOS AUTENTICOS INMORALES hay algunos que gustan de escribir de vez en cuando, fundamentalmente desde el exterior y que alguna vez militaron en COPEI.

Los que conocemos bien la historia nos permitimos recordarles: Los únicos responsables de que COPEI haya perdido el Zulia en el proceso donde fue electo por primera vez Manuel Rosales, fueron aquellos dizque “ideologos” que se prestaron a adulterar una encuesta y presentaron a Guillermo Yépez con números (absolutamente falsos) donde este señor, al cual le guardo todo mi respeto y consideración pues él fue víctima de este sector integrado además por quienes siempre se han creído los Kennedy del Zulia, le ganaba a Freddy Piña y Gualberto Faneitte.

Lo mejor es lo que pasa. Ellos impidieron que la voluntad legítima del pueblo se manifestara y COPEI llegó en quinto lugar, a pesar de ser una realidad en la región.

Detrás de esa jugada estuvo un hombre que le hizo mucho daño a Copei, el señor Donald Ramírez, a la fecha secretario general nacional que convalidó ese resultado.

Eso cambió la historia del Zulia y Manuel Rosales supo ganarse la voluntad del pueblo con trabajo, con creatividad y por eso tiene 20 años siendo una realidad política.

Hoy parte de esos personajes como lo hicieron en el 2017 juegan a la abstención y otros se fueron a apoyar a la aventura mercenaria del Alcalde de La Villa Ely Ramón Atencio, quien con su actitud de una vez sella su derrota futura igual que La Chicha y Alenis Guerrero, quienes además ya es justo que le den oportunidad a otros en sus municipios y que ya no tienen nada que ofrecer. Allí estaban con las franelas de Vente y AD.

COLON: Al designar alcaldesa de Colón Mariacorinistas y adecos de Ramos Allup en extraña alianza con el Psuv violaron la Ley y traicionaron a coloneses.

La declaración de la vacante absoluta y la juramentación apresurada de la concejal Eleanys Cánquiz como alcaldesa encargada del municipio Colón, es una violación flagrante a la Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, como parte de una maniobra de los factores políticos que por años le han hecho mucho daño a esta población del Sur el Lago y al Zulia.

En la irrita designación de Canquiz como alcaldesa de Colon conspiraron y se beneficiaron los concejales Marisela Parra Independiente, ex Voluntad Popular, Deguis García de Acción Democrática, Daysy Iguarán Indígena (PSUV), Rafael Quintero, tercer suplente del Psuv y por su puesto la más favorecida Elianny Canquiz AD,

El artículo No. 87 es claro en indicar que: “las ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato», condiciones que no se han producido en el caso del municipio Colón.

Sobre el alcalde Nervins Sarcos no se ha producido una sentencia firme de tribunal de la República, por lo que no puede declarase la ausencia absoluta como lo establece la Ley, evidenciando que se trata de una violación a misma y un golpe de estado al municipio Colón.

Cuando la falta del alcalde se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva.

La designación de la concejal Cánquiz, es un acto de deslealtad a la decisión de los colonenses que votaron por la paz y unión del municipio, en el cual se confabularon con los enemigos políticos de Colón y el Zulia, para ilegalmente asaltar la alcaldía del municipio.

El interés económico pudo más que el interés popular, de un pueblo molesto con el chavismo

Se me acabó el papel

