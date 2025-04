(24 de abril del 2025. El Venezolano).- Una jornada escolar se tiñó de tragedia el miércoles en el instituto privado Notre-Dame-de-Toutes-Aides, en Nantes, al oeste de Francia, cuando un estudiante de 15 años inició un ataque con cuchillo que mató a un compañero y dejó tres más heridos, uno de ellos en estado grave, según informaron las autoridades locales francesas, indica Infobae.

El agresor, que también es alumno del mismo centro, no contaba con antecedentes y fue reducido por profesores del instituto antes de la llegada de la policía. No obstante, por el momento, no se baraja un móvil terrorista, según las mismas fuentes. “El atacante fue desarmado por el personal docente, quienes actuaron con valentía antes de entregarlo a las autoridades”, explicó un portavoz de la policía.

Un ataque en dos fases

El ataque se desarrolló en dos momentos distintos. En una primera irrupción al centro, alrededor del mediodía, el atacante hirió a un estudiante. Más tarde, regresó al lugar para agredir a otras tres personas. Fue en esta segundo ataque donde un estudiante de segundo curso murió a causa de las heridas sufridas.

El arma utilizada fue incautada en el lugar y se ha iniciado una investigación judicial para esclarecer los motivos del agresor y las circunstancias del suceso.