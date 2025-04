(24 de abril del 2025. El Venezolano).- El medico del hospital Gemelli de Roma Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió al papa Francisco, contó este jueves los últimos instantes de vida del pontífice: «Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarle pero no contestaba», dijo y explicó que se decidió no llevarle al hospital porque su deseo era «morir en casa».

«No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma», explica Alfieri en declaraciones publicadas en los medios italianos, reseña EFE.

Según el médico, «si hubiera perdido el conocimiento» se habrían «tenido que seguir las directrices de su asistente personal de salud, Massimiliano Strappetti, que era como un hijo para el Santo Padre» y que eran las de «ningún ensañamiento terapéutico».

«Durante su última hospitalización pidió expresamente que no se procediera en ningún caso a la intubación», que “le habría ayudado a respirar, pero habría sido difícil volver atrás y extubarle, con los pulmones infectados de virus”, explica.

El que fue también su cirujano en dos operaciones explicó: «El lunes hacia las 5:30 de la mañana recibí una llamada de Strappetti: El Santo Padre está muy enfermo tenemos que volver al Gemelli. Preavisé a todos y veinte minutos después estaba allí en Santa Marta, parecía difícil pensar que fuera necesario un ingreso».

«Corríamos el riesgo de que muriera en el traslado, le expliqué que la hospitalización habría sido inútil. Strappetti sabía que el papa quería morir en casa, siempre lo decía cuando estábamos en el Gemelli. Murió poco después», recuerda Alfieri. En otra entrevista asegura que «nunca se expuso al peligro».