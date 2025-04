(24 de abril del 2025. El Venezolano).- Un venezolano presunto miembro de “alto rango” de la banda criminal Tren de Aragua fue acusado de cinco cargos adicionales por “terrorismo” y narcotráfico. Así lo informó el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según El NAcional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, libra una guerra contra el Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” global en febrero junto con varios carteles y la pandilla MS-13.

A mediados de marzo, el magnate republicano invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, hasta entonces usada solo durante guerras, para deportar a El Salvador a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de esta banda transnacional.

Se le acusa en el distrito sur de Texas de actuar para “proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada” y de distribución de cocaína en Colombia destinada a Estados Unidos, afirma el Departamento de Justicia en un comunicado. Es la primera vez que Washington acusa a un miembro del Tren de Aragua de “delitos relacionados con el terrorismo”, añade.

