(23 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, podría designar a Richard Grenell, exdirector de inteligencia nacional, para el puesto de enviado especial para la gestión del conflicto ucraniano, reporta Reuters, citando a cuatro personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con las fuentes, Grenell, que anteriormente fue embajador en Alemania y director interino de inteligencia durante el mandato de Trump de 2017 a 2021, podría desempeñar un papel clave en los esfuerzos del Gobierno entrante de EE.UU. para detener el conflicto entre Rusia y Ucrania si es elegido para el cargo.

Así, los seguidores y partidarios de Grenell afirman que goza de una larga carrera diplomática y conocimientos profundos de los asuntos europeos, ya que también ejercía funciones de enviado presidencial especial para negociaciones de paz entre Serbia y Kosovo.

Si bien todavía no existe un puesto dedicado exclusivamente a mediar y resolver el conflicto entre Kiev y Moscú, Trump está considerando «seriamente» su creación, según precisaron las cuatro fuentes. Por otra parte, también cabe la posibilidad de que no lo haga y de hacerlo, no obstante, puede proponerle el lugar a otra persona. Finalmente, tampoco hay garantías de que Grenell acepte.

Previamente, se había informado que Grenell, asesor de Trump en política exterior durante la campaña, era el principal candidato para ejercer de secretario de Estado, con enfoque en la diplomacia entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, a mediados de noviembre, el presidente electo anunció la designación de Marco Rubio como candidato para dicho cargo en su futura administración.