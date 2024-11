(23 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El famoso luchador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor fue declarado este viernes culpable de haber abusado sexualmente de Nikita Hand, y condenado a pagar a la víctima una indemnización de aproximadamente 258.700 dólares, informan medios locales.

«Apelaré la decisión de hoy. La instrucción del juez y la modesta indemnización concedida fue por agresión, no por daños agravados o ejemplares», anunció en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X. «Me decepciona que el jurado no haya escuchado todas las pruebas que la oficina del director del Ministerio Público revisó. Ahora estoy con mi familia, centrado en mi futuro», añadió, y dio las gracias a todos los que lo han apoyado.

En su demanda civil por daños y perjuicios, la mujer, de 35 años, había alegado que fue violada por McGregor el 9 de diciembre de 2018 en el hotel Beacon, situado en Dublín, la capital de Irlanda.

«No aceptaba un no por respuesta»

En su declaración, Hand aseguró que no quería mantener relaciones sexuales, que se sentía incómoda, pero él «no aceptaba un no por respuesta». Asimismo, detalló que en aquel momento llevaba puesto un tampón y no quería tener relaciones sexuales durante su período.

Un médico que la examinó al día siguiente afirmó que el suyo era uno de los peores casos que había visto, que nunca antes había tenido que tratar un caso en el que un tampón se hubiera introducido en la vagina de una mujer, según dijo su abogado.

McGregor negó haberla violado y aseguró que mantuvieron relaciones sexuales «totalmente consentidas», «vigorosas» y «atléticas». También dijo que se sorprendió cuando le mostraron las fotos de los hematomas de Hand, afirmando que él no se los había hecho y que no había ningún tampón ni se había hablado de ello.