(23 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El empresario estadounidense Elon Musk comentó el jueves «su lista de tareas» en la portada de Time, afirmando directamente que él no tuvo nada que ver con su redacción.

«Para que quede claro, no he concedido ninguna entrevista a los medios de comunicación y esta no es en realidad mi lista de comprobación», escribió en su red social X.

Sin embargo, el multimillonario señaló que algunos de los puntos son realmente necesarios para alcanzar el objetivo global de asentamiento humano en otros planetas. «Intento que la vida sea multiplanetaria para maximizar la duración probable de la conciencia. Para ello son necesarios algunos de los siguientes elementos», agregó.

La revista estadounidense Time, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, desveló la portada del número de diciembre, donde plantea la pregunta: «Ciudadano Musk: ¿qué es lo siguiente en su lista de cosas por hacer?». En la imagen de tapa, hay una foto del magnate al lado de la lista de sus principales logros, entre ellos «vehículos eléctricos», «convertirse en el hombre más rico», «comprar Twitter», «lanzar un cohete», «retornar un cohete», «implantar un chip en el cerebro humano», «conseguir que [Donald] Trump sea elegido» y «trabajar desde Mar-a-Lago». «Recortar 2 billones de dólares [en gasto federal]» y «volar a Marte» quedaron sin marcar en la lista.

La semana pasada, el presidente electo de EE.UU. anunció que Elon Musk, junto con el empresario Vivek Ramaswamy, dirigirá el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), cuyas funciones consistirán en el recorte del gasto público innecesario y el desmantelamiento de la burocracia gubernamental.