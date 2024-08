(26 de agosto del 2024. El Venezolano).- Si no fuera por el hecho de que fue bendecido al nacer con un nombre reverenciado, Robert F. Kennedy Jr. tal vez nunca hubiera llegado a ser nada más que un chiflado al margen. Una y otra vez, para consternación de su familia extendida, RFK Jr. ha mancillado el nombre Kennedy y el aura cada vez más apagada de Camelot al difundir desinformación y teorías conspirativas, las más peligrosas que socavan la confianza pública en las vacunas. Suscríbase a Democracy, Refreshed, una serie de boletines sobre cómo renovar la república. Su extraña campaña para presidente este año —con sus revelaciones de que tenía un gusano muerto en el cerebro y una vez dejó el cadáver de un cachorro de oso en Central Park— fue una vergüenza. Pero su anuncio del viernes de que “daría mi apoyo” a Donald Trump en los estados en disputa representa una traición de orden superior. Dado lo bajo que ha estado Kennedy en las encuestas, su apoyo probablemente no hará una gran diferencia en la carrera presidencial.

Sin embargo, al echar su suerte con un expresidente que predica la intolerancia y la división, ha dejado de lado los principios que han defendido generaciones de Kennedy. Una de las primeras de esas causas fue la inmigración. Mientras todavía era senador en 1958, John F. Kennedy escribió un ensayo destacando la contribución que los recién llegados hicieron a Estados Unidos y abogando por políticas más generosas hacia ellos. Sus propios antepasados irlandeses se habían enfrentado a “la hostilidad de un grupo ya establecido de ‘estadounidenses'”, señaló el futuro presidente.

“No es inusual que las personas teman y desconfíen de aquello con lo que no están familiarizadas. Cada nuevo grupo que llegaba a Estados Unidos se enfrentaba a este miedo y esta sospecha”. No vivió lo suficiente para ver que la reforma migratoria que imaginaba se convirtiera en ley en 1965.

Anuncios

Sin embargo, el ensayo de JFK “Una nación de inmigrantes” se publicó como libro después de su asesinato e inspiró a su hermano menor, el senador de Massachusetts Edward M. Kennedy, a llevar adelante una causa que ambos consideraban fundamental para la plena realización de los derechos civiles en este país. “Nuestras calles pueden no estar pavimentadas con oro”, dijo Ted Kennedy durante el debate del Senado sobre esa ley, “pero están pavimentadas con la promesa de que los hombres y mujeres que viven aquí, incluso los extraños y los recién llegados, pueden ascender tan rápido, hasta donde sus habilidades lo permitan, sin importar cuál sea su color, sin importar cuál sea su lugar de nacimiento”. Comparemos eso con lo que Trump expresó el día de 2015 en que bajó de una escalera mecánica en su torre de la Quinta Avenida y anunció que se postulaba para presidente. “Cuando México envía a su gente, no está enviando a lo mejor”, dijo.

“Están trayendo drogas. Ellos traen el crimen. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas”. Además de avivar la xenofobia tan aborrecida por los hermanos Kennedy, Trump ha animado su candidatura con quejas y llamados a la retribución contra todos sus enemigos. Él presenta esto como una señal de su fuerza. El senador Robert F. Kennedy, demócrata por Nueva York, que había hecho campaña en Indiana el jueves 5 de abril de 1968, se estremeció cuando informó a una audiencia en un sector negro de Indianápolis: “Martin Luther King fue asesinado a tiros esta noche”. Kennedy se enteró de la muerte del Dr. King cuando su avión aterrizó en Indianápolis. Qué diferente es eso del personaje mostrado en abril de 1968 por Robert F.

Kennedy. Mientras se preparaba para pronunciar un discurso de campaña presidencial en un barrio negro pobre de Indianápolis, el senador de Nueva York se enteró de que el campeón de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King Jr., había sido asesinado. Consciente del potencial de violencia en una ciudad que aún no estaba al tanto de las noticias, Kennedy se subió a la parte trasera de un camión y pronunció, improvisadamente, lo que se considera uno de los discursos más grandiosos del siglo XX. Imploró a la multitud conmocionada que dejara de lado el odio y en su lugar “hiciera un esfuerzo, como lo hizo Martin Luther King, para entender y comprender, y reemplazar esa violencia, esa mancha de derramamiento de sangre que se ha extendido por nuestra tierra, con un esfuerzo de comprensión, compasión y amor”.

Después de citar de memoria las palabras de su poeta favorito, Esquilo, sobre el discernimiento que surge del dolor, dijo: “Lo que necesitamos en Estados Unidos no es división; lo que necesitamos en Estados Unidos no es odio; lo que necesitamos en Estados Unidos no es violencia y anarquía, sino amor, sabiduría y compasión hacia los demás, y un sentimiento de justicia hacia aquellos que todavía sufren en nuestro país, ya sean blancos o negros”.

Ese discurso se citaría como una razón por la que Indianápolis se mantuvo pacífica en su duelo, incluso cuando estallaron disturbios en otras ciudades del país. Pero solo dos meses después, la noche en que ganó las primarias de California, el propio Robert F. Kennedy fue asesinado a tiros. “Creo que mi padre estaría decepcionado por lo que estaba sucediendo en el panorama político de nuestro país hoy”, dijo el hijo homónimo del gran sanador a la CBS en 2018. En ese entonces, antes de su campaña de vanidad y su triste humillación por un lugar en la órbita de Trump, RFK Jr. todavía entendía el legado de su padre: “Veía a Estados Unidos como una nación ejemplar… Que deberíamos saber la diferencia entre liderazgo y acoso, que deberíamos tratar de promover la democracia”. De hecho. Seguramente debería.