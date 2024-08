(26 de agosto del 2024. El Venezolano).- Distinguido Dr Khan, no tengo de otra que iniciar esta segunda misiva, más breve que la anterior, ya que espero y créame Fiscal, que no solo yo, millones de venezolanos y de personas de todo el mundo así lo esperan, que el motivo de su aún no respuesta a ella, sea debido a que está ocupado preparando la solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares, de la CPI, la cual según el artículo 58, aparte 1 del Estatuto de Roma, es la encargada de convalidar las solicitudes de órdenes de captura, en el caso que nos ocupa, tanto de Nicolas Maduro, como la de los cinco Rectores del Consejo Nacional Electoral, solicitud recibida por esa alta Corte el pasado día 5 de agosto del presente año y remitida por este servidor.

Por Raúl Ochoa Cuenca

Si Señor Fiscal Jefe, el motivo de esta carta es exactamente el mismo con el cual finalicé la anterior, 7 días atrás:

¿Fiscal Jefe Khan, que está esperando para actuar?

Permítame informarle que esa pregunta es exactamente igual a la que millones de hombres y mujeres en el mundo se hacen: ¿Qué está esperando el Fiscal Jefe Khan para actuar?

Fiscal Jefe Khan, permitame recordarle que los pasados días 5 y 7 del presente mes, como al principio de esta le mencionaba, he enviado por correo electrónico, así como por el sistema de correos del Reino de España, el original de la denuncia por el delito de Genocidio, como tambien solicitud de captura de los 5 Rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, organismo este, que a todas luces aparece como el responsable directo de los sangrientos hechos, que desde el dia 29 de julio se han venido sucediendo en la Republica de Venezuela.

Esto hechos son consecuencia de la inobservancia del mandato que el pueblo de Venezuela le había confiado a los rectores del ente electoral, responsables ellos de velar para que el proceso eleccionario del 28 de julio próximo pasado, ese y no solo, reflejasen la real y verdadera decisión de los electores. Las consecuencias de esta vulneración de sus deberes, hacen de estos servidores públicos que sean considerados sospechosos de haber cometido, o de estar cometiendo en continuidad, actos los cuales se reflejan en el concepto universalmente aceptado, como crímenes de lesa humanidad.

Es de hacer notar Señor Fiscal, que con motivo de ese quebrantamiento del cumplimiento de sus obligaciones, han ocurrido decenas de asesinatos y personas torturadas, en su mayoría jóvenes, a manos de los cuerpos represivos de la dictadura, incluyendo grupos paramilitares enmascarados como los llamados “colectivos”. Reescribo los nombres de los funcionarios públicos, rectores principales de Consejo Nacional Electoral, quienes solo pudieran estar única y exclusivamente al servicio de los intereses de la nación y que todo indica que no lo han hecho así. Estos son los venezolanos sospechosos de cometer delitos de lesa humanidad

1.- Elvis Eduardo Hidrogo Amoroso (a) Elvis Amoroso, Presidente de ese instituto constitucional venezolano, responsable este, según nuestra Carta Magna, de la pulcritud de los procesos electorales que se realicen en la República Bolivariana de Venezuela y quien públicamente ha actuado como dirigente y exponente del partido pòlitico PSUV contraviniendo lo previsto en nuestra Constitución, lo que lo hace no apto para optar al cargo de Rector de ese ente.

2.- Carlos Quintero Cuevas, (a) El hombre de Diosdado, también dirigente del partido de gobierno, el PSUV, quien funge como Rector Principal y Vicepresidente de ese organismo

3.- Rosalba Gil Pacheco, en su condición de Rector Principal de ese órgano colegiado, quien ha estado elegida en representación del partido PSUV

4.- Acme Clarisa Nogal Mendez, en su condición de Rector Principal, propuesta por el partido político Un Nuevo Tiempo y

5.-Juan Jose Delpino Boscan, en su condición de Rector Principal, propuesto por el partido político, Acción Democrática.

Señor Fiscal Jefe Karim Khan, cuando me permito increparlo al preguntar con insistencia qué está usted esperando en la necesaria toma de decisiones, créame que no soy yo quien pudiese dudar de su honestidad ni de su compromiso con la justicia, pero es mi preocupación, convencido que es compartida por ese pueblo que sufre la desaparición forzada e inexplicable de sus hijos, ese pueblo al que una banda de delincuentes encapuchados mata a sus jóvenes que ansían ver una patria libre y donde el respeto sea el común denominador. Ese pueblo quien con asombro ve como a sus hijos los tildan de terroristas por compartir mensajes de las redes sociales en sus teléfonos.

Si Fiscal Jefe Khan, es el mismo pueblo que con lágrimas ha visto marcharse a sus hijos, ese pueblo que cuando mira alrededor de su barrio se encuentra que la mayoría de los habitantes son adultos mayores, ese pueblo, letrado o iletrado, pero venezolano bueno y noble, víctima de esta vorágine iniciada hace ya 25 años atrás, es quien también se pregunta ¿pero que está esperando el Fiscal de la CPI para actuar, cuando estos lacayos le gritan al pueblo que están preparando campos de detenidos, los mismos que en el tercer Reich llamaban campos de concentración?.

Son sus iniciativas Fiscal Khan y las decisiones de esa Corte lo que, así esperamos, pueda frenar a este grupo de sujetos quienes se han enquistado en una nación compuesta en su inmensa mayoría por personas de buena voluntad.

Por último distinguido Fiscal Jefe, ruegole, yo como parte de ese pueblo que sufre entre lágrimas y suspiros, que esa alta Corte responda en tiempos signados por la urgencia de nuestra solicitud ya arriba descrita y que se proceda con las órdenes de captura en los señores rectores del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela.

Por estos ejemplos de delitos que se están cometiendo en Venezuela en forma continuada me veo en la obligación de preguntarle al Fiscal Jefe Karim Khan una y otra vez, pero

¿Qué está esperando para actuar? ¿Ver con sus ojos el baño de sangre?, ¿No solo de 28 asesinados, sino de miles? ¿Es que a usted Fiscal Khan no le basta esa cifra al día de hoy? ¿No le basta para actuar qué crueles y despiadados individuos a una adolescente detenida ilegalmente de 16 años de edad y embarazada de 4 meses, la hicieron abortar, al obligarla saltar con una cuerda durante varias horas y bajo amenaza de ser violada por el grupo que la torturaba, diciéndole en medio de sonoras carcajadas que lo hacían para que no pariera más terroristas.

¿Pero qué está esperando señor Fiscal Jefe Khan para actuar? ¿que mañana lunes al no responder a una ilegal e inconstitucional orden de comparecencia en la fiscalía de la dictadura, al ganador por amplísimo margen de las elecciones del 28 de julio, Edmundo Gonzalez Urrutia, o sea al presidente electo de Venezuela, lo detengan y lo torturen como han hecho con miles de venezolanos? que el único delito ha sido amar la patria y luchar por el retorno de las libertades?

No hay tiempo que perder. Echele bola Fiscal Jefe Khan, echele bola.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar, el 25 de agosto del año 2024.