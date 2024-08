(26 de agosto del 2024. El Venezolano).- Otra actuación de alto nivel para Johan Moreno con la tropa del Portuguesa FC, que logra su primera victoria del Torneo Clausura, tras vencer la noche del miércoles dos por uno al conjunto de Angostura. Los llaneros no ganaban desde el 26 de mayo cuando vencieron de local en Barinas a Carabobo. “Debemos darle gracias a Dios por estos tres puntos, se abrió la llave que es muy importante y seguir aportando al plantel. Fue un juego muy duro. Me siento muy feliz en este equipo histórico y he vuelto a recuperar esa gran alegría en el fútbol. Estoy en un momento dulce, debo seguir trabajando para continuar ayudando a mis compañeros”, dijo el “Mago”, quien marcó la primera diana y luego ejecutó asistencia el gaucho Nicolás Pantaleones tras cobrar un tiro de esquina.

Fue la sexta anotación del crack tachirense con la escuadra llanera que en su próxima salida visitara a Monagas. “Debemos enfocarnos en sumar allá ante un rival que juega bien. Una plaza complicada pero siempre hemos jugado bien y esperamos sumar un buen resultado”. El mediocampista confía en que seguirán sumando buenos resultados y le mandó un mensaje a la hinchada rojinegra. “Esperamos conseguir cosas importantes para alegrías de nuestros fanáticos, que sigan apoyando y en los momentos malos es cuando se ven los verdaderos hinchas, esperamos que sigan esperanzados con este grupo de jugadores que nos quedamos en esta institución guerreando para llevar al Portuguesa a donde se merece, esto es un proceso y esperamos que nos respalden con solo palabras de aliento y buena energía”. (Avelino Avancín y foto de Juan Sánchez )

Anuncios