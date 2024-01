(02 de enero del 2024. El Venezolano).- No existe duda que los médicos venezolanos que han cruzado las fronteras del mundo, se han ganado el prestigio de ser los mejores por su capacidad de comunicación con el paciente, por su sapiencia, títulos obtenidos o estudios superiores, convirtiéndose en la representación más genuina de la diáspora, según un trabajo realizado por MSC noticias.

Conozcamos a los siete médicos venezolanos con reconocimientos o hitos históricos en el mundo.

Fernando Ascanio Gosling: Médico especializado en cirugía torácica del Hospital Universitario Vall D’Hebron, Barcelona. Jugó un rol protagónico en el primer trasplante de pulmón completamente robótico sin abrir el tórax registrado en el mundo, en marzo de 2023.

René Sotelo Urólogo-oncólogo: Recibió en España el premio a la Excelencia e Innovación en Cirugía que le otorga el Hospital Universitario San Rafael de Madrid, por describir y publicar la técnica de la Prostatectomía Simple por robot para tratar la Hiperplasia Benigna de Próstata con los beneficios y resultados de la mínima invasión.

Antonio Fermín Martínez: Especialista en Medicina Regenerativa y Cirugía Capilar. Recibió el premio “Prize to the leader in research and health sciences for the benefit of makind 2022 – 2023. La Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías reconoció sus aportes.

Fernando Gómez Aguado: Cirujano ortopédico. Desarrolló una innovadora inyección contra el dolor articular que transformó la vida de más de 5000 pacientes. La terapia combina ácido hialurónico, péptidos activos y células madre y alivia los dolores articulares.

Además de haber sido galardonado con el prestigioso premio Tacarigua de Oro en los Estados Unidos en la mención Platino, en reconocimiento a su excepcional labor como cirujano ortopédico e investigador del año.

Daniel Salerno: Director de Cuidados Intensivos en el Temple Hospital. Integró la lista de los mejores médicos de EE.UU. Especialista en Medicina Interna, Neumología y Cuidados Intensivos. Triunfa como profesor asociado en el departamento de Medicina y Cirugía Torácica en Temple University, Philadelphia.

Sadia Benzaquen: Integró la lista Top Doctors 2023 en EE.UU. Presidente de Medicina Pulmonar, de Cuidados Intensivos y del Sueño en el Albert Einstein Healthcare Network, en Filadelfia. Además, es miembro del Colegio Estadounidense de Médicos del Tórax, la Sociedad Torácica Estadounidense y el Colegio Estadounidense de Médicos.

Eliot Friedman: Otro venezolano en la lista de mejores médicos de EE.UU. Hizo su posgrado de Medicina Interna en la Universidad de Texas Southwestern y se especializó en Medicina Pulmonar, Cuidados Intensivos y Medicina del Sueño en la Universidad de Pennsylvania. Hoy trabaja en el Centro Médico Lankenau y Paoli Hospital.