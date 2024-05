Caiga Quien Caiga

Ante propuesta de transición

Las cifras de los últimos estudios de opinión, serios, producto de un trabajo científico realizado por especialistas, con muestras ciertas, con entrevistas personales realizadas en trabajo de campo, casa por casa, dan cuenta de una realidad electoral no favorable al gobierno.

Incluso las no serias y que se disfrazan como tales, muchas realizadas en una oficina o en café, lejos de la realidad, con muestras tomadas vía telefónica y que en ocasiones frecuentes recurren a buscar una vieja agenda de números de la desaparecida CANTV, también apuntan hacía el mismo resultado.

La muestra urbana puede estimarse en unas 12 ciudades del país. Allí también encontramos unas 32 poblaciones de referencia para medir el alcance extraurbano.

Soy escéptico con empresas que en menos de la mitad del año, han realizado 4 o 6 estudios.

Eso es muy costoso y no cualquier empresa puede realizarlo.

Son tiempos de campaña y todo es posible.

El promedio asoma un máximo de 17% por Maduro y un máximo de 34% por Edmundo. Altos niveles de desconfianza en dar respuesta, más que un “No sabe”.

Estos datos me llegan vía Washington de una empresa que trabaja para sectores oficiales de este país y privados de Venezuela.

En bandas es 11% – 17% Maduro. 23% – 34% Edmundo.

La banda inferior de Edmundo demuestra que hay poco conocimiento del candidato.

3.2% de margen de error.

Los patrones cruzados muestran desconfianza en dar respuesta.

En todo caso. No existe un solo núcleo urbano o suburbano en donde Maduro supere a Edmundo.

De allí que presumimos jugadas para sacar a María Corina Machado del país.

La transición en este escenario, es inevitable.

Pero lo que se está discutiendo es el rol de María Corina.

¿Por qué?

Porque ella tiene que aceptar las reglas de la transición.

De lo contrario, la entrega de los demás poderes no va a funcionar.

El regreso de Gladys a la Presidencia del Tribunal Supremo en la transición es uno de los puntos que actualmente se negocian.

A ella le quedan 11 años al frente del máximo tribunal

Muchos dudan y es normal…

Pregunto: ¿Para qué creen que fue Díaz-Canel a Venezuela?

Simple, para lo mismo que fue antes de que cayera Tareck El Aissami.

En este último caso, señalamos en la columna de esa fecha en que andaba el sirio-libanés.

Tiene razón el Fiscal en lo que menciona como un acto de corrupción. El problema es que no dice todo lo que giraba en torno a este personaje.

Tareck El Aissami venía por Nicolás y el dinero era una herramienta necesaria.

En este caso hay algo similar.

Los cubanos, que aunque muchos lo duden siguen siendo los dueños de la fiesta, avanzan en su relación con Estados Unidos, iniciada desde que Barack Obama fue presidente.

Nicolás y su grupo más cercano, está negociando las condiciones.

Hay quienes le aconsejan que no acepte y siga el modelo de Daniel Ortega.

No hay decisión aún.

Lo que sí está claro es que la llamada transición tiene varios ingredientes y uno de ellos son las condiciones a posteriori.

Por eso es necesario despejar la ruta, de modo que no le quede más remedio al chavismo que transitar por esa vía.

Le proponen a Nicolás como representante del chavismo:

Ante la participación de los presidentes de Brasil y de Colombia, los sectores políticos involucrados han reaccionado.

Un pacto para el día después, una suerte de convención de Ginebra en un ambiente menos conflictivo.

Como sucedió en Chile y también en Colombia (con sus variables) proponen un paquete al gobierno de Nicolás y sus más cercanos colaboradores.

El diario ABC de España recoge parte de estas conversaciones informales y que nadie confirma en sus versiones.

Sin embargo, para malestar de muchos son ciertas y ello en modo alguno compromete su éxito, que obedecerá a otras particularidades.

En el caso de que Maduro pierda las elecciones, que a mi juicio, con una veeduría seria es lo más probable, hablan de “aplicar la fórmula chilena del dictador Augusto Pinochet que pactó ser senador vitalicio y pidió un cupo de diputados a los militares”.Asimismo, el exministro mencionó los ejemplos de Sudáfrica, Irlanda del norte y El Salvador, muy comentados por mi en otros trabajos de este medio.

Hay la propuesta de otorgar el beneficio de inmunidad parlamentaria a Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los ministros; es decir, ser diputados por diez años. Como punto de honor, se plantea “la eliminación de las recompensas que pesan contra los altos funcionarios del Gobierno, el cese de los procesos que investiga la Corte Penal Internacional y que se trasladen los juicios a Caracas, y el levantamiento de todas las sanciones”.

Sería gravísimo que al lograrse la salida del poder del chavismo se desate una persecución contra las figuras más emblemáticas del chavismo. Esto sería suficiente para romperlo ab-initio y reinstalar un régimen que vendría con peores actuaciones contra los causantes del desatino.

Terror en Miraflores

La primera barrera se nutre de ese pánico.

Por ello, es obligatorio entender que utilizando métodos de una organización civil para retar y dar la lucha ante una estructura que se sostiene en operaciones militares, sería eventualmente frustrante al fracasar.

Necesitamos un liderazgo eficaz capaz de entender y ejecutar un plan que se sostenga sobre la base de la negociación y la conciliación.

La transición requiere de una plataforma con toda una planificación estratégica para iniciar la conciliación nacional.

Por eso, las posturas radicales han sido rechazadas para participar en estas negociaciones directamente.

El Voto castigo

Después de 25 años del ejercicio de gobierno de unos políticos que en nada han contribuido con el desarrollo nacional, con el fortalecimiento de una calidad de vida que se perdió hace mucho, lo que se impone es el voto castigo.

Un voto absolutamente irracional, que no responde a ninguna clase de entendimiento sino de un sentimiento de obstinación, de desesperación, de rabia, ante la realidad.

Los venezolanos el 28 de julio saldrán a votar por Edmundo González Urrutia y lo hubiesen hecho por cualquiera, aún contra la voluntad de la lideresa que ha encendido las pasiones como María Corina Machado.

QUIEN SEA dice el común, que nos permita sacar a estos tipos.

Lo demás son campañas realizadas a través de la tecnología moderna, que permite desde una plataforma hacer 100 mil mensajes y construir tendencias.

Sin embargo, el chavismo aún tiene cartas que jugar y va a depender un poco del ambiente internacional.

Por ejemplo, se espera que el 18 de Mayo se produzca un nuevo alivio al esquema sancionatorio y por ello el gobierno juega prudentemente.

Diosdado vs María Corina

En la calle un silencio sepulcral rodea al gobierno. ¿Qué pasa? Nos preguntamos muchos.

Diosdado que domina repito el TSJ, más su alianza con Tarek William Saab, asumen el protagonismo del chavismo frente al torbellino que les ha significado María Corina.

¿Será que Maduro y su combo aceptaron el final del cual habla tanto la mencionada anteriormente?

Los obstáculos para la transición son muchos.

Actores como Diosdado Cabello, Carreño, Rodríguez por mencionar tres, están en pleno conocimiento que más allá de los arreglos, se juegan la vida y la de su familia.

Viene a mi memoria lo sucedido con el desaparecido dictador de Nicaragua Somoza, que misteriosamente perdió la vida luego de la llegada de los sandinistas al poder, en un vehículo que explotó en las calles de Paraguay gracias al lanzamiento de un proyectil desde una bazuca y el ametrallamiento posterior a los ocupantes del interior.

Los señalados eran terroristas de origen argentino militantes de un partido comunista.

Caen unos caen todos

OPOSITORES AL BANQUILLO: Muy notorio ha sido el escándalo alrededor de una conversación sostenida por líderes opositores desde el exterior, con Tareck El Aissami y con algunos de sus socios.

Señalan conversaciones de vieja data con miras a derrocar a Nicolás Maduro y otros al financiamiento y negocios con quienes manejaban una cuota económica del gobierno.

Incluso se menciona a dos ex funcionarios del gobierno inexistente de Juan Guaidó, en extorsiones y presiones a empresarios que violaban residiendo en Estados Unidos, el esquema sancionatorio.

Un famoso policía, que ahora lo observamos con aires de hacer política y acusar a otros, es señalado como un “extorsionador” de primera línea.

PADRINO AL PAREDÓN: Muchos dentro de las Fuerzas Armadas piden su cabeza y eso es natural en tiempos de ascensos. Otros llegan a asegurar que será cambiado como Ministro de la Defensa.

ENROQUE O CAMBIO: Corren también informaciones sobre el cambio de Tarek William Saab por Maikel Moreno como nuevo Fiscal, con el fin de protegerse él y sus defensores en una eventual transición.

ENTREN QUE CABEN CIEN…El caso de Tareck El Aissami y sus operaciones fraudulentas en las próximas horas o días, arrojará nuevos detenidos. Un General y dos ministros suenan como los nuevos inquilinos de la cárcel para acompañar al resto.

EDMUNDO CONSTRUYE SU MUNDO: Hasta el presente hay muchos discursos de galerías. El nuevo presidente de serlo, está claro el papel que va a jugar. Es un diplomático de experiencia. En el pasado se la llevó bien con el chavismo y sabe dónde poner los puntos en las ies.

Edmundo no tiene pensado renunciar o abdicar a favor de nadie, de llegar a Miraflores. Detrás de él además, hay excelentes operadores políticos, muchos grandes ligas y otros que no pudieron subir a la gran carpa porque el “bus” partió antes de tiempo.

Un Edmundo presidente tiene muy claro quién será su vicepresidente, su canciller y los ministros más importantes en Infraestructura, economía y Justicia.

Si hay compromiso con quienes ayudaron y soportaron la campaña completa pero bajo el esquema propio de la transición y sin exacerbado protagonismo.

ENEMIGOS OCULTOS: Dentro de la oposición hay un grupo que no acepta los designios del destino y desarrollan una feroz campaña al estilo de una vieja novela mexicana: “Si no es para mi, no será para nadie”.

TRAPOS SUCIOS LOS QUIEREN LAVAR FUERA DE CASA: En el Doral Florida corren rumores sobre un canal venezolano de streaming.

Su dueño “CM está siendo presionado por JG, para que le regrese el dinero robado e invertido en la televisora, la empresa que está tratando de comprar la televisora, “TIENE QUE SER INFORMADA”, de que esa empresa de televisión, es una lavadora de dólares que provienen de dinero venezolano, gracias a las ilegales acciones de JG y su banda”.

Muchos de ellos ahora se les ve solos en los cafés y otros están en Venezuela, y detentan propiedades en la Florida. Al parecer esa televisora era una “lavadora” de dinero producto del ejercicio de un cargo.

NO VAN PAL BAILE: Muy bajos, casi inexistentes en los estudios de opinión, las candidaturas de Antonio Ecarri, “El Burro” Martínez, Bertucci, Enrique Márquez e igual sus partidos.

Todos ellos unidos no llegan al 9%.

Quizá eso cambie en el caso de Enrique Parra pero por otras razones, ahora en el caso de Ecarri y Martínez, no tienen luz en el horizonte y les falta “música en el alma”. Los electores los perciben como otra línea del chavismo.

El peor error del candidato del AD-Judicializado es salir del mal imitador de CAP, el señor Bernabé Gutiérrez.

LO QUE NO ES: Continuamos en el error de pedir y quejarnos por lo que no es la solución. Me refiero al salario mínimo. Si Maduro colocará el salario mínimo a 500 dólares el daño sería colosal a la productividad del país. ¿Qué empresario o comerciantes tiene para pagar esa cantidad? Ninguno. Eso sería trasladado al consumidor final que tampoco podría pagarlo.

La solución es producir más y gastar menos y eso simplemente es posible en una economía de mercado, con otro modelo.

EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA yo no sé quien lo puso, si quien lo propuso y no está nada cerca de María Corina. De haber sido Corina Yoris, eso sí era lógico. Ahora aguas abajo la gente lo ubica al lado de María Corina Machado y ella lo entendió y lo practica. Buena esa, para la lideresa de Venezuela.

Se me acabó el papel…

AL CIERRE: Confirman reunión entre Manuel Rosales y María Corina Machado en la residencia oficial del Gobernador.

