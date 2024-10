Piezas importantes del tablero, contexto y principales antecedentes

Benjamín Netanyahu, conocido como BiBi, primer ministro de Israel desde 12-2022. Ha ocupado ese cargo en varias ocasiones: de 1996 a 1999, de 2009 a 2021 y nuevamente desde 2022. Es el presidente del Partido Likud, en hebreo «La Consolidación», fundado en 1973, con ideología conservadurista, liberalista, nacionalista, populista de derecha y sobre todo sionista. Por su lucha a favor de un Estado judío independiente y su énfasis en mantener seguro a su país. su carrera ha tenido logros significativos, así como controversias por casos de corrupción.

Israel

Se creó el 14-05-1948, según el Plan de partición de la ONU en 1947, que propuso dividir el territorio en un Estado judío y otro árabe.

Anuncios

Plan de partición de la ONU en 1947

Tras décadas de esfuerzos políticos y diplomáticos por parte del movimiento sionista para establecer una nación soberana en la antigua Tierra de Israel, también conocida como Palestina.

Su creación se aceleró después del Holocausto, que resaltó la necesidad de un refugio para el pueblo judío.

Desde entonces los paises árabes vecinos ha intentado invadir Israel y han entablado guerras árabe-israelí.

Irán

Es una república islámica teocrática basada en los principios del islam chií donde sus leyes y políticas están basadas en la interpretación de textos sagrados del islam, como el Corán.

Hezbolá

En árabe significa «Partido de Dios», es un formación política islamista chiita y grupo paramilitar respaldado por Irán, fundado en 1982. Tiene su base en el Líbano, dondetiene gran influencia política. Cuenta con una poderosa fuerza militar y ejerce férrea oposición a Israel. Fue liderada, entre 1992 y 2024, por Hassan Nasrallah. El brazo paramilitar de Hezbolá es el Consejo de Yihad,​ y su brazo político es el Partido Bloque de Lealtad a la Resistencia en el Parlamento del Líbano representando a 1 de los 3 grupos religiosos más numerosos del país. Fue creado como respuesta a la invasión israelí del sur del país aglutinando a musulmanes chiitas entrenados y organizados por la Guardia Revolucionaria iraní. De allí los estrechos vínculos entre Líbano e Irán, país del que Hezbolá recibe armas, capacitación y apoyo financiero.

Yihad

Desde el punto de vista pacífico: Implica toda acción pacífica destinada a extender el islam fuera de sus fronteras o a su fortalecimiento en el interior.

Según la interpretación del Yihad aguerrido: Significa llevar a cabo una acción armada destinada a proteger las tierras del islam y la propia supervivencia del islamismo en ellas.

Hamás

En árabe «entusiasmo o fervor»‎, Movimiento de Resistencia Islámica sunita. Es una organización política y paramilitar palestina que se declara yihadista, nacionalista e islamista.​​​​ Su objetivo es el establecimiento de un Estado Islámico en la región histórica de Palestina, actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza con capital en Jerusalén. Desde 2017 proclama un Estado de Palestina soberano e independiente. Aunque es sunita Hamás ha sido durante décadas un aliado de Irán, de mayoría chiita.

Hutíes

Son un grupo insurgente y movimiento político predominantemente zaidí chiita, que incluye también suníes opositores, de ideología nacionalista y antiimperialista, que opera en Yemen. Se llaman a sí mismos Ansarolá («Partidarios de Dios»).

Son zaidí chiita porque pertenecen a una secta que reconoce a los mismos 4 primeros imanes que el resto de los chiíes, pero no al 5to a quien sustituyen por su hermano. Esta rama es la más próxima al sunismo, ya que consideran que el imán (el que lidera la oración colectiva) no está guiado por Dios y, por lo tanto, no es infalible.

En 2003, influenciados por la organización política y militar chiita libanesa Hezbolá, la consigna de los hutíes es: «Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos y victoria del islam».

¿Qué ocurre últimamente en Oriente Próximo?

Tratando de entender 76 años de enfrentamientos armados

Benjamín Netanyahu (BiBi) decidió aplicar el lema «No hay mejor defensa que un buen ataque» para librarse de sus enemigos.

Su estrategia: escalar para poder desescalar

Tras la parálisis del reciente conflicto con Hamás, 07-10-2023, y la consecuente crisis de rehenes el primer ministro de Israel ha caído en las encuestas de popularidad. Entonces retomó su lucha contra otro de sus grandes adversarios: Hezbolá.

Miles de heridos en el Líbano tras explosión de buscapersonas y walkie-talkies utilizados por Hezbolá

La agrupación había reducido al mínimo el uso de móviles para evitar ser interceptados y por ello comenzaron a usar dispositivos que usan ondas de radio como los buscapersonas y los walkie-talkies, que no usan redes móviles ni internet.

Pero, la inteligencia israelí, Mossad, creó una empresa pantalla que fabrica estos aparatos agregando explosivo en cada uno de sus objetivos.

El 17-09 los hicieron explotar al mismo tiempo. El resultado fue devastador. Cientos de militantes importantes de Hezbolá quedaron fuera de acción. A medida que cerca de 3.000 personas acudieron a los hospitales los israelíes iban identificando más miembros de la organización terrorista.

En los días siguientes, el sofisticado servicio de inteligencia Mossad, siguió perpetrando ataques aéreos.

«La muerte del líder de Hezbolá es un punto de inflexión histórico», dijo BiBi, mientras Irán prometió venganza

El 27-09 Israel lanzó desde aviones F15 un ataque masivo con más de 80 bombas guiadas para acabar con quien fuera el líder de Hezbolá durante 32 largos años, Hassan Nasrallah. También asesinó a Ali Karaki, el comandante del frente sur del grupo chiíta, a Ali Nayef Ayoub y al comandante adjunto de las fuerzas Quds de Irán.

El 29-09 las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron al alto cargo de Hezbolá, Nabil Kaoul

Hezbolá la organización paramilitar más poderosa de todo el mundo quedó desarticulada por Israel en solo 12 días eliminando a sus principales mandos y generales

Este es el momento de Israel para destruir arsenales, fábricas, cuarteles, equipos e infraestructura de una Hezbolá debilitada.

Escalar para Desescalar. Se trata de un plan minuciosamente establecido por el círculo político de BiBi

Pretende llevar la guerra a un nuevo nivel: Aniquilar completamente la cúpula y las capacidades tanto de Hezbolá en el Líbano como las de Hamás en Gaza.

El riesgo es que Siria e Irán decidan participar dificultando el objetivo y provocando innumerables bajas civiles y militares.

Además de motivos militares hay una clara motivación política detrás de las acciones bélicas de Israel: Aumentar el apoyo ciudadano a la gestión de BiBi

Los supuestos escándalos de corrupción que persiguen a Netanyahu, su obsesión con modificar el sistema de justicia reduciendo los contrapesos en el estado hebreo, su alianza con el sionismo religioso y el desastre del 07-10 le mantuvieron hundido durante meses en las encuestas.

Tras la agresiva campaña contra Hezbolá y el asesinato a un líder de Hamás, el Partido Likud tomó la delantera en las encuestas. A pesar de que la salida de la guerra de Gaza todavía no se vislumbra.

¿Qué ocurre últimamente en Oriente Próximo?

La estrategia que desde hace meses ha intensificado Netanyahu (BiBi) para el rescate su popularidad ha sido exitosa

En abril de este año, Israel llevó a cabo un ataque en Damasco, Siria, que resultó en la muerte de varios altos generales iraníes. Entre ellos el general de brigada Mohammad Reza Zahedi, de la Fuerza Quds de Irán , junto a otros 7 oficiales .

, . El pasado 31-07, eliminó a Fuad Shukr , alto comandante de Hezbolá.

, alto comandante de Hezbolá. Esa misma noche, Israel asesinó al líder de Hamás, Ismail Haniyeh en Teherán.

en Teherán. Detonación de miles de buscapersonas y walkie-talkiesde miembros de Hezbolá, el pasado 17-09.

Ataque aéreo a larga distancia a los Hutíes en Yemen, el pasado 29-09, en represalia por el intento Hutí de derribar el avión del primer ministro israelí.

Bombardeos intensos para acabar con el jefe supremo de la milicia Chiíta, Nasrallah y al menos a otros 3 oficiales, el pasado 27-09.

Tratando de entender 76 años de enfrentamientos armados

Las diferencias parecen irreconciliables, aunque paradójicamente tienen raíces religiosas en las que un Dios bondadoso rige todo.

Hamás quiere una Palestina soberana, independiente, islámica sunita, que abarque los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza con capital en Jerusalén.

Aunque es sunita, Hamás ha sido durante décadas un aliado de Irán, de mayoría chiita.

Hezbolá defiende el mundo musulmán chiita desde la interpretación aguerrida del Yihad. Tiene su base en el Líbano donde poco más de la mitad de la población es musulmana repartida casi equitativamente entre chiíes y suníes. Un alto porcentaje de la población es cristiana. Tiene representación en el Parlamento político libanés.

Israel tiene lo que quería: un Estado judío independiente y soberano en Palestina. Considera a Jerusalén como su capital, aunque las oficinas principales y embajadas están en Tel Aviv, salvo la de EE. UU. que está, desde 2014, en Jerusalén. Es la única democracia liberal en el Oriente Próximo, pero ha invadido más territorio del establecido para su creación por el Plan de partición de la ONU en 1947.

Cambios en el mapa de Palestina

Hasta 2008

Territorios Palestina e Israel: Evolución / Palestine & Israel Territories [IGEO.TV] (youtube.com)

Hasta 2018

Así ha cambiado el mapa de Israel y Palestina desde 1947 hasta la actualidad (youtube.com)

@ILONKADAS

03-10-2024

Referencias consultadas:

Resultado de imágenes de Google

✅¿Qué es HEZBOLÁ y por qué es TAN IMPORTANTE? | Todo lo que tienes que saber sobre el conflicto (youtube.com)

ISRAEL se PREPARA para el GOLPE FINAL @VisualPolitik (youtube.com)

El mapa de las religiones del Líbano – Mapas de El Orden Mundial – EOM

Ataques iraníes contra Israel en abril de 2024 – Wikipedia, la enciclopedialibre

Qué es Hezbolá, el enemigo de Israel en Líbano (y cuán poderoso es) – MDZ Online (mdzol.com)

Israel mata a un comandante de Hezbolá en un nuevo bombardeo sobre el sur de Beirut (heraldo.es)

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx72d8vgpngo

https://www.rtve.es/noticias/20240929/israel-mantiene-ofensiva-sobre-libano-hizbula/16266687.shtml

Enlaces recomendados:

Un canal de YouTube resume en un vídeo todos los bombardeos lanzados por Irán sobre Israel – El Diestro

Hechos importantes de septiembre 2024 CaigaQuienCaiga.net

#Benjamín Netanyahu, #Israel, #Irán, #Líbano, #Mossad, #Hamás, #Gaza, #Hezbolá, #Hutíes, #Gaza, #ONU, #Yihad, #FDI, #conflicto árabe-israelí

Loana Bracho desde España