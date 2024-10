Caiga Quien Caiga

Después de más de dos meses del proceso electoral presidencial realizado el 28 de Julio 2024, aún no hay actas y no las habrá, no obstante los ruegos, peticiones de varios gobiernos para que aparezcan.

Podemos inferir que las actas no existen o no conviene su presentación al régimen de turno y que esa especulación de que los chinos podían hacer actas nuevas, sin violar el código QR no fue cierta, o sencillamente no pudieron.

Durante la campaña se convenció al electorado de que el proceso estaba “blindado”, era “antifraude”, que las Fuerzas Armadas respaldan a María Corina Machado y hoy nos enteramos que no quieren saber nada de ella porque no los interpreta, no hay conexión y también dijeron del Comando de Campaña Presidencial, integrado en un 100% con gente de Vente o de sus aliados, que lo colectivos, que el pueblo chavista, saldría a la calle a respaldarla.

Nada de esto se cumplió.

25 años aplicando un método que no produce resultados

Desde hace años, la comunidad internacional ha tomado diversas medidas para tratar de presionar al gobierno venezolano.

La OEA ha emitido resoluciones condenando la violación de derechos humanos y la falta de elecciones libres y justas.

La ONU ha enviado misiones para investigar y documentar abusos.

La UE ha impuesto sanciones contra individuos clave del régimen.

Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para derrocar al gobierno. La cooperación internacional y la presión diplomática pueden ayudar a aislar y debilitar a un régimen, pero la solución definitiva suele depender de factores internos y la voluntad del pueblo.

Invasión armada ¿Otra ilusión?

En la actual perspectiva si.

Hablar de invasiones armadas es un tema muy delicado y serio.

Las invasiones armadas suelen implicar una serie de factores complejos, como la justificación legal, el apoyo internacional, la capacidad militar, y las consecuencias humanitarias y políticas.

Además, las invasiones pueden tener consecuencias devastadoras para la población civil y generar conflictos prolongados.

Es importante recordar que la comunidad internacional generalmente busca resolver conflictos a través de medios pacíficos y diplomáticos.

Las organizaciones como la ONU y la OEA promueven el diálogo, la mediación y las sanciones económicas como alternativas a la violencia.

A veces puede parecer así, especialmente cuando no se ven resultados inmediatos. Pero los organismos internacionales tienen un papel crucial en la promoción de la paz, los derechos humanos y la cooperación global.

A través de sanciones, misiones de observación y apoyo humanitario, intentan influir y presionar a los regímenes autoritarios. Aunque no siempre logran derrocar dictaduras directamente, sí ayudan a crear un entorno que favorezca el cambio.

La realidad es compleja y a menudo frustrante, pero eso no significa que sus esfuerzos sean inútiles. La clave, según muchos, está en la persistencia y el apoyo global.

La otra farsa: Maduro está presionado

Muchos especialistas, influencers, periodistas, canales y portales venden esta postura como si realmente Nicolás Maduro, tuviese miedo, preocupación de que lo saquen del gobierno.

Nada que ver.

Nicolás y todo el chavismo está claro, que no es un problema de votos o de simpatías porque ellos saben que no tienen ninguno de esos elementos y efectivamente no les preocupa.

La explicación es simple: Es un problema de tener el poder para defender su vida y la de los suyos. Ellos ya no pueden escoger ningún otro camino distinto

Si vamos a los hechos y al tiempo, la respuesta es distinta a la que se quiere ofrecer.

El camino sigue siendo el mismo: NEGOCIAR no hay de otra

Con verdaderos interlocutores y operadores políticos. Negociar en las peores circunstancias y haciendo uso de lo que decía el Maestro del Libertador Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos”.

Buscar salidas y no protagonismos.

Lograr un acercamiento con sectores claves en esta compleja situación: Las Fuerzas Armadas, sin los cuales no es posible avanzar a otros estadios democráticos.

Durante la Guerra del Vietnam mientras las tropas de ambos países, Estados Unidos y Vietnam, tenían una guerra a sangre y fuego, en el continente asiático, otros en París, libraron una lucha diplomática con vino y exquisita comida.

En el Póker, no gana el que mejores cartas tiene, sino el que mejor las usa.

Quizá llegó el momento de cambiar los actores, de improvisar en las reglas…

La política es la guerra pero por otros medios.

El primer objetivo es pacificar. Detener las persecuciones, la represión. Ello requiere un cambio actitudinal de la oposición por el bien de los más débiles, los que salieron a protestar, mientras los líderes marcharon en carroza y ahora no aparecen públicamente.

Es como meterse en una jaula con un león hambriento. Allí no valen las razones…

El Caso de un Alcalde o un Alcalde en el Ocaso

Alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez

Nunca pensó en ser alcalde. Con su partido y sus líderes no hubiese ganado una junta de vecinos. Gracias a un portaaviones político, que luego fue declarado enemigo y curiosamente él ayudó a los que lo quieren eliminar…

Es la historia de Rafael Ramírez. Una persona amable, decente pero totalmente gris desde el punto de vista político. Ni siquiera pudo llegar a ser concejal y luego gracias a Rosales llegó a Alcalde.

Evolucionó en una circunstancia política favorablemente. Su gestión como Primera Autoridad Local, venía produciendo resultados, aunque cometió graves errores, que no vio o no quiso ver.

El drama de su partido donde hay una figura que insiste en dividir, en atacar, en destruir a quién él considera su rival.

Juan Pablo Guanipa, miembro de una familia obsesionada por el poder, que yo los he bautizado los Kennedy del Zulia.

Ellos creen que nacieron para gobernar y tienen más de 30 años en esa historia.

Era vox populi que quien gobernaba en la alcaldía no era Rafael Ramírez, sino su jefe de despacho.

Rafael no supo enfrentarlo y al final muy tarde simuló un desencuentro que nadie creyó.

Todo lo que se le criticó al último alcalde chavista, fue practicado, regresado a la vida por un grupo político que se vende como lo que no es.

No celebro la razón de su detención pues no se hizo conforme a derecho.

Ahora bien, hay elementos suficientes para presumir actos de corrupción, aunque ciertamente no es por eso que lo detienen y lo obligan a salir de la alcaldía.

Hasta hace poco sus relaciones con Nicolás eran buenas. Asistió a múltiples eventos, recibió apoyos en obras como en el aspecto cultural con la gaita, donde la persona que él designó terminó al lado del chavismo.

Su jefe político criticaba a Rosales pero no veía la viga en el propio ojo…

De la noche a la mañana cambios en la residencia, de una humilde a la más costosa de la capital del sol amada.

Viajes constantes de una pariente a los Estados Unidos.

Jet Privado para ir a Colombia y luego a la casa del Tío Sam.

El desplazamiento de su jefe político en vehículos, con escoltas, personal de prensa, chóferes, gastos de hotel, aviones, muchos en vuelos charter…

Sobran los motivos que hacen presumir actos de corrupción. Y ciertamente eso no fue lo principal para tomar la decisión de detener a Rafael Ramírez.

El asunto es que todo lo que se le criticó al último alcalde chavista fue repetido y en forma exponencial.

¿Cuál es la diferencia entonces entre el chavismo y la oposición?

YACASIVENEZUELA nace en el Zulia

Es la tesis del chavismo. Por ello también fue detenido el ex diputado y comisario retirado José Sánchez “Mazuco”.

También se suma a la situación un vídeo realizado por un grupo de jóvenes, hijos de dirigentes zulianos, con la presencia de quien fue hasta hace poco mano derecha de “Mazuco”, pidiendo la invasión armada de Venezuela.

Además de la amistad entre “Mazuco” y el comisario Simonovis, uno de los fundadores de la estafa de YACASIVENEZUELA.

No dudamos de la capacidad militar de Erik Prince y que quizá él está ajeno a la manipulación de esta actividad por parte de varios venezolanos.

Estratégicamente anunciar lo que se va a hacer es un error.

Triste que determinados comunicadores e influencers, los mismos que fueron financiados por el desfalco del “interinato” y sus operadores, vendan está opción como válida.

Confío más en la coyuntura que se presentará ante la evolución del conflicto en el medio oriente, la posición de Nicolás Maduro y la reacción del Mossad Israelí.

OTRA ALCALDÍA MÁS

Lo sucedido en Maracaibo, hace poco sucedió en Carora con un Alcalde del Nuevo Tiempo Javier Oropeza, que hubo de huir ante la persecución y el abuso.

También otras cinco (5) alcaldías más, cuyos titulares precedieron el camino de Rafael Ramírez.

Creo que la oposición no ha mostrado solidaridad con muchas de esas situaciones.

Algunos dudan de nuestras informaciones pero fuimos los primeros en anunciar la detención de Rafael Ramírez y de su jefe de despacho y de tres de sus directores, más la búsqueda de otros cinco (5).

Primero Justicia en desbandada

Los líderes, los “valientes”, que prometieron salir a arengar si la tiranía osaba alterar el resultado electoral, no aparecen, están ocultos en una embajada.

El 90% de los directores de la alcaldía están escondidos, igual los concejales de Primero Justicia y no los critico. Yo haría lo mismo.

Un grupo cercano a Ramírez, está pensando en dejar a su esposa de Alcaldesa Encargada y otros apuestan por otro, que dirige varios servicios autónomos como encargado de la Alcaldía.

Pensar que la oposición va a tener esa posibilidad es una locura, tan solo con el 1% de posibilidades.

Rafael Ramírez aceptó que su juicio fuera radicado en Caracas. Hasta ayer en la mañana había oportunidad de liberarlo pero la rueda de prensa de su esposa, destruyó esa posibilidad pues quien motoriza este proceso, el señor Diosdado Cabello, había dicho “CALLADITO” se ven mejor.

Ningún director de los más importantes ni concejales de Primero Justicia asistieron.

El colmo de la torpeza es que nombran como directora general y encargada de la alcaldía a la esposa del acusado de corrupción. No es lógico y ocurrirá lo mismo que en otros municipios cuando lo han hecho.

Vanessa Linares de Ramírez, acompañada del Concejal Omar Molina y de varios directores no en primera fila

Los concejales chavistas permanecen reunidos. Los de Primero Justicia, tienen orden de detención que muchos dudan y señalan que es falso.

Nada es 100% seguro y la presencia demostrará la veracidad o no.

Los mismos que me han informado desde el principio y sin equivocación, son los que me indicaron lo de los concejales.

Claro, todo se puede resolver. La mejor palabra es la que no se dice.

Mal augurio el que en esta circunstancia se eleve la voz de María Corina y de Julio Borges en defensa de Rafael Ramírez.

Lo más probable es que el chavismo reaccione como hasta el presente.

No niego que el gran pecado de Rafael Ramírez fue financiar, quizá (le otorgo el beneficio de la duda) a Juan Pablo Guanipa para la campaña de María Corina, a través de su hermano Pedro Guanipa, quien está detenido, no obstante sus esfuerzos para ofrecer soluciones que faciliten su salida.

Uno de los directores de una paramunicipal que tenía orden de detención, entregó cinco (5) vehículos nuevos y la comisión lo libero pero ¿hasta cuándo?.

Muchas operaciones suceden. Las fuentes ayudan pero todo está sujeto a cambios.

Igual los otros tres (3) directores(a)s encarcelados.

El director de seguridad, cometió en su ejercicio varios hechos delictuosos y el Alcalde no prestó nunca atención, como también sucedieron en el IMAU y en el Sagas.

LO CIERTO

La oposición liderada por María Corina Machado no se preparó para una eventual realidad, que era a todas luces obvia.

Nosotros varias veces repetimos: “Edmundo está ganando pero Nicolás no está perdiendo”.

SÍNTOMAS PELIGROSOS

Aunque sea el miedo el impulso, preocupa que la gente no salga a la calle porque tiene miedo y porque tampoco quiere y con toda razón, seguir siendo “carne de cañón”.

Es la hora del liderazgo de todos los que aspiren a ser gobierno.

Más allá de la violencia que prevalece en el discurso chavista, la población tiene cierta decepción y lo peor es que se le siguen vendiendo escenarios inexistentes en lo inmediato.

En consecuencia prevalece la decepción.

Yo confió en que de aquí al 10 de enero haya un viraje operacional en la oposición. Los actuales actores carecen de la visión necesaria y la popularidad no es suficiente para obtener resultados.

Tenemos 25 años haciendo prácticamente lo mismo. Quizá la diferencia fue en el 2002 y las conspiraciones internas sabotearon ese resultado.

Si queremos resultados distintos cambiemos…No hay de otra.

