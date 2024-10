(05 de octubre del 2024. El Venezolano).- EL COMBINADO NACIONAL no tiene mañana y esta obligado a sumar ante Argentina. Debe producirse un lleno espectacular en Maturín, se enfrenta a un plantel de mucho historia, son los campeones del mundo y de la Copa América. Lo pibes tienen mucho oficio, cultura y están preparados para crecerse ante cualquier tipo de circunstancia. Vienen heridos por la derrota en Barranquilla, además se suma el astro Lionel Messi, quien es un eje fundamental y motivacional para la tropa albiceleste. Un partido súper difícil para los criollos. Hay que levantar el ánimo y pensar que si se puede. Un examen súper exigente para la oncena que dirige Fernando Batista. En los otros duelos programados durante esta jornada la potente y renovada escuadra boliviana buscara quebrar el invicto como local ante la pandilla colombiana. En una atractiva batalla Ecuador será anfitrión de los paraguayos, dos selecciones que andan bastante bien. Chile con la obligación de remontar en Santiago contra Brasil y finalmente se veras las caras Perú versus Uruguay…El panameño Gabriel Torres con 63 es el máximo goleador de en la historia del Zamora, seguido por Juan Falcón (42), Anthony Uribe y Antonio Romero (31). La furia llanera se trajo tres puntos de oro de Ciudad Bolívar, un duelo donde hubo entrega total por parte de la pandilla blanquinegra que dirige el veterano Alí Cañas…El Inter de Barinas será reestructurado a fondo rumbo al próximo semestre, según informan Javier Colmenares y Roberto Arriechi. El ciclón azul se encuentra entre los colistas y no levantan vuelo…Edwin Pernía anotó uno de los mejores goles de la temporada con tremenda chilena al estilo Hugo Sánchez para que el Caracas un triunfo súper oxigenante. El cancerbero Wuilker Fariñes ha vuelto a recuperar su nivel con los rojos del Ávila para aspirar mantenerse en la máxima categoría, aunque se comenta que este año no habrá descenso y volvería el Lara con una franquicia que se llamaría “Crepusculares”, la cual sería dirigida por el tachirense Jesús Ortiz, quien piensa armar un plantel bastante sólido para jugar en el moderno estadio de Cabudare….La Vinotinto del fútbol sala con una actuación aceptable en el Mundial. Ucrania fue muy superior en los cuartos de final…

MICHAEL CARRERA jugará para los Diablos Rojos en el campeonato mexicano. El alero viene de una sobresaliente campaña con los Gladiadores de Anzoátegui, promediando 17 puntos y 7.4 rebotes por duelo…

CARLOS MENDOZA es el primer manager que en su debut con los Mets de Nueva York lleva al equipo a la postemporada. Un conjunto que no se veía favorito y desde mayo tuvo el mejor record de las Grandes Ligas y lograron avanzar. Esto habla bien del trabajo y liderazgo que tuvo en el club house. Los clubes no ganan solos, independientemente del talento que tengan, tiene que contar con un estratega y cuerpo técnico que lo pongan en la mejor posición para ganar y el larense lo hizo…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

Anuncios