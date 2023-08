(25 de agosto del 2023. El Venezolano).- La psicoterapia es un proceso profesional para ayudar a las personas que se encuentran abrumadas o con problemas psicológicos, y puede ayudar tambien a personas que se encuentran bien pero quieren estar mejor.

Por: Boris González

Uno de los resultados de la psicoterapia es que promueve mejoras en la persona pero también en su entorno familiar, laboral o escolar; mejora el animo de comunidades y produce entornos dígnos, algo de lo que pocas veces se habla.

Las psicoterapias para el desarrollo personal y comunitario existen, y no se reducen a control social o control sobre las personas, sino que van más allá como formas de autocuidado, conocimiento de sí y cuidado de los demás, como una de las expresiones éticas de los seres humanos más acabada.

Las personas suelen tener problemas con otros que los afectan, pero tambien hay quienes tienen problemas creados en sus pensamientos o deseos; en ambos casos pueden ir con un psicoterapeuta para diagnosticar su problema y buscar una solución.

Existen distintos tipos de psicoterapias que recomendamos de acuerdo al padecimiento, tales como el psicoanálisis, la neuropsicología, la cognitivo conductual, la terapia gestalt o la teoría humanista.

Las psicoterapias no sólo ayudan a una persona para mejorar su vida y ser mejores humanos, sino que tiene un fuerte contenido comunitario que muchas veces no se entiende y no se dice, por lo tanto, se encuentra oculto y en el oscurantismo.

¿Cuáles son las señales que indican que debo ir con un psicoterapeuta? Un parámetro es cuando experimentamos o llevamos a cabo actos involuntarios o insconcientes, cuando tenemos problemas en la escuela o en el trabajo, o por dificultades en las relaciones amorosas o familiares; también, cuando hay marcadas conductas de enfermedad mental. De igual forma, busca ayuda psicológica si te sientes desamparado, que tus problemas no se solucionan a pesar de tus esfuerzos, la falta de concentración o ansiedad excesiva que se puede traducir en tics nerviosos, preocupación excesiva o consumos patológicos como la masturbación, el alcohol o las deudas.

El trabajo de la psicoterapia lo vinculamos con diversos actores sociales, tales como escuelas, donde se detectan problemas de manera frecuente y nos mandan a las personas para que los atendamos de manera psicológica y particularizada, escuchando la singularidad de cada caso y generando procesos que sean beneficios para el paciente y su entorno.

También colaboramos con gobiernos, empresarios y de manera directa atendemos a la población para generar soluciones de psicoterapia especializadas en temas que van desde la violencia, las adicciones o las neurosis, pasando por problemas de carácter, trastornos de personalidad y cambios de humor.

En Mexico estimamos que hay más de 350 mil psicólogos, de éstos, únicamente el 10 por ciento son psicoterapeutas. Muchos de los esfuerzos que hacemos los terapeutas, clínicos o psicoterapeutas (como se les conoce vulgarmente) van a ser sintetizados en el Congreso Internacional de Psicoterapias para el Desarrollo Humano y Comunitario, los próximos 7 y 8 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, donde convergerán expertos en psicopedagogía, salud mental y psicología clínica para hablar de temas como suicidio, novedades científicas para atención clínica y escucharnos entre científicos que estudiamos psicopatología, y la inscripción se puede hacer para educadores y psicólogos en el siguiente enlace: https://forms.gle/RZEnS2DwWw5UFXoZ8

No hay que olvidar que la elección de un psicoterapeuta pasa necesariamente por que cuente con cédula profesional, revisar directorios de psicólogos en asociaciones de psicólogos que puedan tener experiencia y una agenda profesional, además de revisar comentarios sobre los mismos con personas que los conozcan y que puedan recomendarlos.

La efectividad de la psicoterapia se da cuando la persona sabe ubicar su síntoma, convivir con su deseo y hacer de su vida un proceso ético para con los demás; a nivel comunitario se puede apreciar en la cordialidad de su población, la productividad y la generación de actos dignos de la humanidad.

