(25 de agosto del 2023. El Venezolano).- CON MUCHO TRABAJO, el delantero Luifer Hernández ya es un consagrado en el fútbol criollo. Constancia y dedicación han sido otras de las armas de este ariete ariete nativo de Pedraza estado Barinas, quien es uno de los motores que inspira al líder Academia Puerto Cabello. “Estoy súper feliz porque estoy aprovechando al máximo cada oportunidad que me dan”, dijo el desequilibrante artillero. Uno de sus grandes objetivos es ser campeón con los carabobeños y llegar a formar parte de la Vinotinto.

Por: Avelino Avancín

Por cierto que el seleccionador colombiano Néstor Lorenzo, ya anuncio la convocatoria del combinado colombiano para el choque contra Venezuela en Barranquilla, destacando la presencia de los estelares James Rodríguez y Radamel Falcao. El elenco cafetero está listo para las batallas que se avecinan. El brasileño Anderson Daronco será el juez principal…La tropa de Portuguesa ha sufrido par de dolorosas derrotas como local en sus últimas salidas ante Monagas y Rayo Zuliano. Faltos de contundencia y sus rivales en rápidos contragolpes los fusilaron.

Los fanáticos siguen acudiendo masivamente al estadio “General Páez”. A los rojinegros les cuesta ganar en su feudo…Muchas felicitaciones para el centrocampista Luis Vargas, quien es el jugador con más partidos en la historia del Zamora, con un total de 254…El carabobeño Josef Martínez no para de rendir en el campeonato norteamericano. En sus últimos seis juegos colecciona cuatro dianas y par de asistencias. Con Messi se entiende a la perfección…En Italia el Milán, Inter y Juventus son los favoritos para arrebatarle el scudetto al Nápoles.

Muchos fanáticos aun no superan el hecho que la Sampdoria esté jugando en la Segunda División…Un gran abrazo para los ex jugadores profesionales Johnny Alejo y Jairo Bravo, consecuentes lectores desde la acogedora Bogotá…Mucha tristeza por la partida de Lázaro Candal, un personaje popular y muy querido. Seguramente en el cielo narraras al lado de otros grandes como Pedro Zarraga, Tury Agüero, Mario Dubois, Freddy Rosas, Avelino Herrera, Jose Visconti y Manuel Jota Díaz. …LA MAYORIA de los equipos ya han anunciado parte de su importación, rumbo a la próxima edición del beisbol profesional venezolano. Desde Valencia Mario Sánchez dice que Magallanes será gran protagonista…Que gran debut en las Grandes Ligas para el aguilucho Osleivis Basabe tras conectar soberbio Gran Slam.

Este pelotero es muy completo, nativo de Bobures, un pueblo ubicado en el sur del Lago de Maracaibo…Brayan Bello tiene efectividad de 1.45 en su carrera enfrentando a los poderosos Yankees de Nueva York. Los mulos no levantan vuelo. No sufrían ocho derrotas seguidas desde agosto de 1995…GRAN RETO para la tropa nativa en el Mundial de Baloncesto. Durante su fase de preparación perdieron siete encuentros. Este ha sido el deporte que más satisfacciones ha brindado a la tierra de Simón Bolívar. Lo único que preocupa es el alto promedio de edad de esta escuadra…Karl Towns, el mejor latino de la NBA, comanda la escuadra de Republica Dominicana. El entrenador argentino Néstor “Che” García, siempre acostumbrado a dar sorpresas en este tipo de contiendas, dice que cuenta con un conjunto bien balanceado…PARA FINALIZAR un gran saludo a todos los integrantes de la gran familia de Elvenezolanonews.com, con sede en Miami, con motivo de su XXXI aniversario, comandados por su general Oswaldo Muñoz, un editor exitoso y súper buena gente. Me siento orgulloso de formar parte del grupo de columnistas de esta casa editorial. Y el próximo sábado en Guanare será la gran Cabalgata Coromotana en honor a la Virgen de Coromoto, donde se sumaran miles de personas desde las siete de la mañana, invita el radiodifusor Rafael María Tapia…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.