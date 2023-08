(25 de agosto del 2023. El Venezolano).- Cuatro días después de la final del Mundial femenino, Luis Rubiales habría decidido presentar su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), esto sería este viernes, pero sorpresivamente decidió que no lo haría.

Rubiales, se defendió el viernes en medio de la polémica por el beso no consensuado a la futbolista Jennifer Hermoso y aseguró que no dimitirá a su cargo. “Voy a luchar hasta el final”. Durante una asamblea extraordinaria convocada por la RFEF, Rubiales manifestó que “pedía perdón sin paliativos” pero que no merecía lo que calificó como una “cacería” en su contra y apuntó contra lo que calificó como “falso feminismo”.

“Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. Fue consentido”, aseguró durante el discurso.

“Quien vea el video (del momento del beso) entenderá que ante 80.000 personas en el momento, ante millones de personas de manera televisada, ante toda la gente que había ahí, entre ellas mis hijas, el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. No hay deseo y no hay posición de dominio. Toda la gente lo entiende, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están rindiendo pleitesía al señor (Javier) Tebas como a los que le están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país”, afirmó el dirigente en medio de varios aplausos de los asambleístas.

Tras otras afirmaciones, que incluyeron respuestas a funcionarios del Gobierno español como Yolanda Díaz e Irene Montero, dejó en claro que no piensa dejar su cargo, pese a lo se preveía. “Tengo que pedir disculpas por el proceso en que se ha producido el beso. ¿Pero creen que es para la cacería que estoy sufriendo, como para que pidan mi dimisión? Les voy a decir algo: ¡no voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy dimitir!, así lo reseña nota de CNN.