(23 de agosto del 2023. El Venezolano).- Kelsey Kaminky notó por primera vez un pequeño bulto en su seno izquierdo en noviembre. Parecía una canica deforme. Dada su corta edad, su médico sospechó que se trataba de un quiste benigno y le dijo que no sería necesario realizar más pruebas. Pero Kaminky, de 32 años, no pudo evitar un mal presentimiento. Ella insistió en hacerse una mamografía.

“Me defendí porque sabía, simplemente sabía”, señaló. El bulto resultó ser cáncer de mama, como sospechaba.

Es un diagnóstico raro para mujeres menores de 40 años, que representó alrededor del 4% de los diagnósticos de cáncer de mama invasivo en los Estados Unidos el año pasado.

En general, la incidencia de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años es baja: alrededor de 25 casos por cada 100 000 mujeres en 2019. En comparación, hubo alrededor de 229 casos por cada 100 000 mujeres en el grupo de edad de 40 a 64 años y 462 por 100.000 en mujeres de 65 a 74 años. Pero experiencias como la de Kaminky son cada vez más comunes.

Un estudio publicado la semana pasada en JAMA Network Open mostró que los cánceres están aumentando entre los estadounidenses menores de 50 años, particularmente entre las mujeres. Entre 2010 y 2019, los diagnósticos entre personas de 30 a 39 años aumentaron un 19,4 %. Entre los de 20 a 29 años, el aumento fue del 5,3 por ciento. El cáncer de mama representó el mayor número de casos de tumores en personas más jóvenes.

La tasa de diagnósticos de cáncer de mama en etapa tardía en mujeres jóvenes también ha ido en aumento. En mujeres menores de 40 años, la tasa ha aumentado aproximadamente un 3 por ciento cada año entre 2000 y 2019, según datos de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

A Kelsey Kaminky le detectaron cáncer de mama a los 32 años (Joanna Kulesza para The Washington Post)

Y aunque las tasas de mortalidad por cáncer de mama en mujeres mayores disminuyeron entre 2010 y 2017, la tasa entre mujeres más jóvenes no disminuyó.

“Tenemos que deshacernos de la idea de ´eres joven, no te puede pasar a ti’. Les sucede a las mujeres jóvenes y claramente está afectando su supervivencia”, dijo Debra Monticciolo, jefa de la sección de imágenes mamarias del Centro Médico Dartmouth-Hitchcock.

A pesar de estas tendencias, hay pocos consejos para las mujeres más jóvenes con respecto a la detección temprana del cáncer de mama. Las mamografías de detección se recomiendan solo para mujeres entre 40 y 74 años; los estudios muestran que no son efectivos para las mujeres más jóvenes. La mayoría de las organizaciones médicas no recomiendan autoexámenes mamarios de rutina ni exámenes clínicos porque los estudios muestran que no marcan una diferencia en la mortalidad.

En entrevistas, las mujeres jóvenes con cáncer de mama dijeron que se sintieron desestimadas por sus médicos cuando plantearon por primera vez sus preocupaciones sobre la salud de sus mamas. Ahora, un grupo cada vez mayor de pacientes y expertos pide más investigación y conversaciones sobre el cáncer de mama entre las mujeres jóvenes.

“A los 40 años no debería ser la primera vez que se habla del cáncer de mama con el médico”, afirmó Tari King, jefa de la división de cirugía mamaria del Hospital Brigham and Women’s de Boston.

El hijo de Kaminky de 6 años, le corta el cabello. Terminó la quimioterapia en julio y está esperando una próxima prueba para ver si funcionó (Fotos de Joanna Kulesza para The Washington Post)

Pocas opciones para las mujeres más jóvenes

Kaminky, que vive en Thornton, Colorado, no tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Ella detectó el suyo temprano, en la etapa 1B, pero una biopsia mostró que era un tipo agresivo con más posibilidad de regresar. Siguiendo el consejo de sus médicos, se sometió a una doble mastectomía y meses de quimioterapia mientras cuidaba a sus hijos, de 3 y 6 años, como madre soltera.

Cuando comenzó a perder el cabello, le pidió a sus hijos pequeños que la ayudaran a cortarlo. Algunos días sentía que apenas podía levantarse del sofá, pero tenía que seguir trabajando a tiempo completo en su trabajo de recursos humanos en una empresa de tecnología. Ha vaciado sus ahorros para la jubilación y no puede darse el lujo de tomar más licencias médicas no remuneradas.

“Absolutamente un 1.000% va a afectar la trayectoria de mi vida y la de mis hijos. Es muy difícil económicamente, lo que va a perjudicar a mi familia, pero emocionalmente, de ahora en adelante, mi vida ha cambiado”, dijo. Terminó la quimioterapia en julio y está esperando una próxima exploración para ver si funcionó.

Los expertos dicen que las mujeres más jóvenes con cáncer de mama a menudo experimentan mayor angustia emocional que las mujeres mayores. Recibir un diagnóstico a una edad tan temprana puede generar sentimientos de aislamiento, ya que puede no coincidir con las expectativas sociales de avanzar en el trabajo, casarse o tener hijos.

En comparación con las mujeres mayores, las mujeres jóvenes también tienen más probabilidades de que se les diagnostique cáncer de mama agresivo y en etapa avanzada. También enfrentan un mayor riesgo de que el cáncer regrese.

Kaminky, que vive en Thornton, Colorado, no tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Ella detectó el suyo temprano, en la etapa 1B, pero una biopsia mostró que era un tipo agresivo con más posibilidad de regresar (The Washington by Joanna Kulesza)

“Obviamente, es catastrófico para cualquier persona tener cáncer de mama. Pero tener un cáncer agresivo en alguien joven es particularmente devastador”, subrayó William Dahut, director científico de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

¿Por qué las mujeres más jóvenes no son examinadas?

Los expertos dicen que no hay evidencia de beneficio potencial para recomendar exámenes de detección universales de cáncer de mama para mujeres menores de 40 años. Otra preocupación son los daños potenciales de las pruebas de detección, que incluyen el costo psicológico de los falsos positivos y una mayor exposición de por vida a pequeñas dosis de radiación.

La doctora Monticciolo cree que a los 25 años todas las mujeres deberían hacerse una evaluación de riesgos. Aquellas que se encuentran en mayor riesgo deben hacerse exámenes de detección con regularidad, y todas las mujeres deben poder acceder fácilmente a la mamografía u otras herramientas de diagnóstico si tienen inquietudes sobre los cambios en sus senos, dijo.

Los expertos dicen que no hay explicaciones claras de por qué a más mujeres se les diagnostica cáncer de mama a edades más tempranas, pero existen varios factores posibles.

La genética es un factor de riesgo conocido para el cáncer de mama, pero eso no parece estar impulsando la tendencia, consideró Elizabeth Suh-Burgmann, presidenta de oncología ginecológica de la región del norte de California de Kaiser Permanente. La mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer de mama a una edad temprana no tienen un riesgo genético, dijo.

Según la doctora Suh-Burgmann, un posible factor que contribuye al aumento de casos es que más mujeres retrasan su primer embarazo. Quedar embarazada por primera vez a los 35 años o más es un factor de riesgo para el cáncer de mama.

Una teoría es que después de los 35 años, los senos han tenido más tiempo para acumular células anormales. Los cambios en el seno que ocurren durante el embarazo pueden acelerar el desarrollo de esas células anormales en cáncer, dijo Suh-Burgmann.

Tener senos densos es otro factor de riesgo. La menstruación temprana y la menopausia tardía también son considerados factores de riesgo, porque los senos están expuestos al estrógeno por más tiempo. El estilo de vida, la dieta, el peso, el consumo de alcohol y las exposiciones ambientales también pueden influir en el riesgo de cáncer de mama.

El origen étnico también puede ser un factor: las mujeres negras tienen más probabilidades que las mujeres blancas de ser diagnosticadas con cáncer de mama a una edad más temprana. También es más probable que se les diagnostique una forma agresiva llamada cáncer de mama triple negativo. Los expertos no saben por qué sucede esto, pero dicen que los factores socioeconómicos y la exposición a la contaminación podrían estar jugando un papel.

Después de que comenzó a experimentar un dolor agudo y recurrente en el pecho, a Charisma McDuffie, le tomó siete meses y visitas a cuatro médicos diferentes para finalmente obtener un diagnóstico. En enero de 2020, le diagnosticaron cáncer de mama triple negativo en etapa 3. Ella tenía 28 años.

Como muchas otras mujeres jóvenes, McDuffie, originaria de Brooklyn, decidió congelar sus óvulos antes de comenzar el tratamiento porque los tratamientos contra el cáncer pueden afectar la fertilidad. Se encontraba constantemente en el consultorio del médico, haciendo malabarismos con los tratamientos de fertilidad con pruebas y citas relacionadas con el cáncer. Después de congelar sus óvulos, McDuffie se sometió a quimioterapia, radiación, mastectomía doble y cirugía reconstructiva.

Ahora, a los 32 años, ha estado libre de cáncer durante tres años. La experiencia todavía la afecta mental y emocionalmente. Algunos días, ella está bien; en otros, ella llora. “Nunca tuve problemas de autoestima. Ahora tengo todas estas inseguridades”, dijo McDuffie sobre las cicatrices de su mastectomía.

Lindsey Madla, con un vendaje de su cirugía por su cáncer de mama, sostiene sostenes que ya no necesita (Jenn Ackerman para The Washington Post)

El costo económico del cáncer de mama en mujeres jóvenes

Lindsey Madla, de 33 años, de Minneapolis, siente que las barreras financieras limitaron sus opciones de tratamiento. Tenía dos trabajos, como asistente conductual a tiempo parcial e instructora de baile, pero tomó una licencia sin goce de sueldo cuando le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 2 en abril. Su cáncer se consideró de grado 3, que puede crecer más rápido y es más probable que se propague.

Madla decidió someterse a una lumpectomía para extirpar solo una pequeña porción de su seno. Después de la cirugía, descubrió que el cáncer se había extendido a sus ganglios linfáticos. Ahora ha comenzado la quimioterapia y necesita una mastectomía. Para ayudar a cubrir sus costos médicos, Madla creó una cuenta de GoFundMe. La amiga de Kaminky también organizó una recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a cubrir sus costos médicos.

El cáncer de mama a menudo tiene un mayor costo financiero para los pacientes más jóvenes, que tienen más probabilidades de tener ingresos más bajos, menos ahorros y planes de seguro médico con deducibles altos o no tener ningún seguro médico.

“Hay un lado completamente diferente de esto donde las sobrevivientes jóvenes tienen tasas más altas de bancarrota y toxicidad financiera y todas estas cosas debido a dónde se encuentran en sus vidas”, dijo Mary L. Gemignani, codirectora de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama. programa en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering.

Madla dijo que ha estado teniendo pesadillas desde que le diagnosticaron. “Ser impotente es desencadenante. La anticipación y la incertidumbre son desencadenantes. No tener el control de mi cuerpo es desencadenante”, dijo.

La cicatriz de la cirugía de Vanessa Chapoy quien le detectaron cáncer a los 24 años (Marvin Joseph/The Washington Post)

Un llamado a más investigación

Cuando tenía 24 años, Vanessa Chapoy habló con un proveedor de atención médica sobre el bulto que notó en su seno. Le dijeron que el cáncer de mama no les ocurre a las mujeres de su edad y que era benigno. Ella no sabía en ese momento que tenía antecedentes familiares de cáncer de mama. “Si hubiera escuchado a ese médico, no estaría aquí hoy”, dijo.

Chapoy hizo un seguimiento con un obstetra ginecólogo y se enteró de que tenía un tumor del tamaño de una pelota de golf en el seno; Era cáncer de mama en etapa 2. Después de una lumpectomía, 16 rondas de quimioterapia y una mastectomía doble, está libre de cáncer.

Ahora tiene 27 años y vive en Reston, Virginia, pero aún se está recuperando. Recibe terapia hormonal y, a veces, experimenta sofocos o dolor en todo el cuerpo. Tampoco se ha sentido tan exitosa en su trabajo de ventas como antes.

“Sí ralentizó mi carrera. La parte sobre la que estoy más insegura es mi quimiocerebro y el hecho de que está afectando mi memoria”, dijo, refiriéndose a un fenómeno en el que el tratamiento del cáncer puede causar confusión mental o concentración. y problemas de memoria. “Tengo que trabajar aún más duro”.

Al principio, se sintió sola con estos sentimientos, pero pronto encontró comunidades en línea para mujeres jóvenes también afectadas por el cáncer de mama. Chapoy se encuentra entre un grupo creciente de personas que abogan por respuestas más claras.

Más estudios de cáncer de mama incluyen pacientes más jóvenes, pero Leticia Varella, oncóloga de mama en el Instituto del Cáncer Dana-Farber, dijo que todavía se necesita más investigación sobre las pruebas de detección para mujeres jóvenes. “A las mujeres jóvenes nunca se les debe decir que son demasiado jóvenes para tener cáncer de mama”, dijo.