(06 de noviembre del 2023. El Venezolano).- Donald Trump ha estado repitiendo como perico las mismas mentiras sobre la energía limpia y el cambio climático, demostrando cada vez que sube al escenario que no sabe de lo que está hablando. Preparándonos antes de su discurso del miércoles, hemos elaborado una guía con sus mentiras y los hechos que las desacreditan.La Mentira de Trump: El presidente Biden está librando una “guerra contra la energía estadounidense” y aumentando los costos de la energía.La Realidad: La producción de petróleo en Estados Unidos alcanzó recientemente un máximo histórico y se espera que continuebatiendo récords en 2024. Además, las fuentes de energía limpia, como la eólica y la solar, son más baratas que el petróleo costoso y volátil, lo que significa que más energía limpia poniéndose en línea significa que los precios se mantendrás más bajos en los EE. UU., lo que ahorrará dinero a las familias.La Mentira de Trump: Los vehículos eléctricos (EV) nos hacen más dependientes de China.La Realidad: Los resultados del Plan de Energía Limpia del presidente Biden hablan por sí solos: desde la aprobación de la Ley para Reducir la Inflación, docenas de empresas han anunciado planes para fabricar componentes de baterías de vehículos eléctricos en suelo estadounidense. En total, se han anunciado más de 211,350 nuevos empleos de energía limpia en 45 estados y Puerto Rico, por un total de $310 mil millones en nuevas inversiones. De los 211, 350 nuevos puestos de trabajo en el sector de la energía limpia, más de 38,635 se encuentran en la industria de los vehículos eléctricos. El Plan de Energía Limpia está diseñado específicamente para eliminar nuestra dependencia de China en la obtención de las baterías de vehículos eléctricos y otros componentes.

Irónicamente, revertir el Plan de Energía Limpia, como Donald Trump y otros republicanos se han comprometido a hacer, solo beneficiará a China a expensas de los trabajadores y consumidores estadounidenses. En particular, la industria petrolera y de gas depende en gran medida de los componentes de China, como la barita y el acero, lo que vincula a Estados Unidos a las cadenas de suministro de China mientras dependamos del petróleo y del gas.

La Ley para Reducir la Inflación impulsó la fabricación nacional de energía limpia, incluida la fabricación de vehículos eléctricos, y desplazó la inversión privada a Estados Unidos. Los estrictos requisitos de la Ley para Reducir la Inflación de “Hecho en América” están haciendo que industrias y cadenas de suministro enteras regresen a los EE. UU. y a nuestros socios comerciales más cercanos. El Plan de Energía Limpia está diseñado específicamente para eliminar nuestra dependencia de China para obtener las baterías de vehículos eléctricos y otros componentes. Irónicamente, eliminar el Plan de Energía Limpia, como Donald Trump y otros republicanos se han comprometido a hacer, solo beneficiará a China a expensas de los trabajadores y consumidores estadounidenses.La Mentira de Trump: El costo de la energía fue más bajo durante la presidencia de Trump debido a su agenda de perforaciónLa Realidad: Los directores ejecutivos de la industria petrolera y de se están aprovechando de los conflictos globales y de un mercado global inestable para aumentar los precios a los consumidores. Está funcionando: están obteniendo ganancias multimillonarias y culpando de su especulación a la inestabilidad política. Los votantes tampoco creen sus mentiras: cuando se les pregunta a quién culpan por el aumento de los precios de la energía, los votantes asignan “gran parte” de la culpa a los directores ejecutivos de la industria petrolera y de gas (42%) y a las compañías petroleras y de gas en general (39%).La Mentira de Trump: Si Trump hubiera sido reelegido en 2020, habría hecho que la energía estadounidense dominara en 6 meses, lo que le habría permitido a EE. UU. pagar su deuda y reducir los impuestos.La Realidad: Se proyectaba que Estados Unidos sería un exportador neto de energía en la década de 2020, antes de que Trump asumiera el cargo. Trump no logró hacerles rendir cuentas a las corporaciones petroleras y de gas, de hecho, redujo sus impuestos y ahora está proponiendo otra ronda de recortes de impuestos corporativos. La independencia energética -o “dominio” en la jerga del Partido Republicano- es imposible mientras Estados Unidos siga vinculado al petróleo y al gas, que se comercializan en el mercado mundial. Los precios del petróleo son inherentemente volátiles; atados al mercado global, a la oferta y a los caprichos de los líderes extranjeros.La Mentira de Trump: Las nuevas regulaciones de las centrales eléctricas de la EPA del presidente Biden están ayudando a China y costándole a Estados Unidos.La Realidad: El Plan de Energía Limpia del presidente Biden promueve el liderazgo de Estados Unidos en la producción de fuentes críticas de energía limpia, como baterías y paneles solares. Aborda la necesidad de regresar la producción de activos estratégicos vitales a suelo estadounidense. Se trata de empleos estadounidenses. Las nuevas reglas de las centrales eléctricas incentivan la inversión den la manufactura de energía limpia nacional, trayendo empleos a casa y construyendo cadenas de suministro a partir de los recursos que ya tenemos.La Mentira de Trump: Los vehículos eléctricos están matando a la industria automotriz de Estados Unidos y son malos para los trabajadores automotrices.La Realidad: Los estudios que afirmaban que los vehículos eléctricos requerirían menos puestos de trabajo no tuvieron en cuenta los puestos de trabajo necesarios para producir celdas de batería individuales, que tienen el mayor potencial de creación de empleo. Si las baterías se fabrican en los EE. UU., lo que los fabricantes de automóviles ahora están incentivados a hacer debido a los créditos fiscales en la IRA, entonces la transición a los vehículos eléctricos podría resultar en significativamente más empleos. Si las baterías se fabrican en los EE. UU., lo que los fabricantes de automóviles ahora están incentivados a hacer debido a los créditos fiscales en la IRA, entonces la transición a los vehículos eléctricos podría resultar en significativamente más empleos. Los acuerdos de UAW con Ford, Stellantis y GM también incluyen fuertes protecciones para los trabajadores a medida que la industria continúa avanzando hacia los vehículos eléctricos.La Mentira de Trump: Las turbinas eólicas marinas están matando ballenas: “en 50 años, una ballena fue herida por un barco, pero los molinos de viento han empujado a cientos de ballenas hacia la orilla”La Realidad:No hay evidencia que respalde la especulación de que las turbinas eólicas marinas están matando ballenas. Trump está repitiendo como perico un punto de conversación respaldado por las grandes petroleras. A la industria del petróleo y el gas le interesa directamente difundir desinformación que obstaculice soluciones climáticas como la eólica marina. Las entidades conservadoras, con el respaldo financiero de corporaciones petroleras como Exxon, Chevron y Marathon, están detrás de estos intentos de engañar al pueblo estadounidense en un intento de continuar su juego de especulación, ganando miles de millones más a costa de las familias trabajadoras. En este momento, API y otros grupos de presión de la industria están luchando para bloquear las protecciones de la vida marina en el golfo para permitir que las operaciones petroleras y de gas avancen. Claramente, proteger a los animales marinos no es una alta prioridad para el petróleo y el gasLa Mentira de Trump: Los lugares con muchos vehículos eléctricos ya están experimentando apagones y caídas de tensión todos los días debido a la tensión en la red.La Realidad: Vehículos eléctricos adicionales no dañarán la red. En los próximos años, los vehículos eléctricos aumentarán ligeramente la demanda de energía y, en realidad, los vehículos eléctricos, que son una fuente altamente flexible de carga eléctrica, en realidad tienen la capacidad de mejorar, no degradar, el rendimiento de la red eléctrica. La evidencia del mundo real de los estados con un gran número de vehículos eléctricos ha demostrado que los vehículos eléctricos reducen los costos de electricidad para todos los contribuyentes, no solo para aquellos que poseen vehículos eléctricos. Esto se debe a que ayudan a distribuir el costo fijo de mantenimiento del sistema eléctrico entre un mayor volumen de ventas de electricidad.La Mentira de Trump: El presidente Biden está intentandoprohibir los vehículos de gasolina, las estufas de gas y otros electrodomésticos.La Realidad: El presidente Biden no ha propuesto prohibir los automóviles de gas, y ninguna ley o regulación federal exige los vehículos eléctricos para los consumidores. Nadie se ve obligado a comprar un EV. De hecho, la creciente demanda de los consumidores de vehículos eléctricos significa que las compañías automotrices ya están construyendo muchos más vehículos eléctricos de los necesarios para cumplir con cualquier estándar estatal o federal de contaminación climática. Durante muchos años, la gran mayoría de los vehículos nuevos vendidos en los EE. UU. seguirán funcionando con gasolina. Las inversiones en la fabricación de vehículos eléctricos, los incentivos fiscales para las personas que compran vehículos eléctricos y el aumento de la producción de vehículos eléctricos por parte de los fabricantes de automóviles están empoderando a los consumidores para que elijan lo que es adecuado para sus familias.La Mentira de Trump: La energía eólica es “50 veces más cara” que los combustibles fósiles.La Realidad: La dependencia de los combustibles fósiles tóxicos ata a los Estados Unidos a actores extranjeros y directores ejecutivos pudientes que pueden aumentar los precios del petróleo y el gas a su antojo. A diferencia del petróleo y del gas, las fuentes de energía limpia, como la eólica y la solar, nunca se agotarán y proporcionarán un suministro de energía seguro y estable en el futuro. La energía solar y eólica son las fuentes de energía más baratas disponibles y cada vez se vuelven más baratas. Los estudios dicen que el Plan de Energía Limpia asequible de Biden reducirá las facturas de electricidad para los consumidores comunes en $1,000 cada año, y se espera que los estándares de autos limpios les ahorren a las familias $900 en la gasolinera.La Mentira de Trump: California se encuentra en una sequía “provocada por el hombre” causada por las políticas de los demócratas, lo que resulta en raciones de agua que significan que los californianos “en términos generales, no huelen tan bien”.La Realidad: La sequía de California es el resultado del calor extremo. Si bien la afirmación de Trump de que las regulaciones ambientales causan la sequía es incorrecta, tiene razón en que el calor extremo se debe al cambio climático provocado por el hombre. En cuanto al racionamiento de agua, California no tiene restricciones obligatorias en cuanto a los horarios de las duchas.La Mentira de Trump: Los demócratas ocasionaron incendios forestales en California con una mala gestión forestal, y Trump lo habría arreglado si el gobernador Newsom se lo hubiera permitido: “¿No sería bueno si hubieras empapado el suelo? No tendrías incendios forestales. Así que también trabajaremos en eso. Pero no pude convencer a este tipo, Gavin, de que lo hiciera porque es un maníaco del medio ambiente solo por razones políticas”.La Realidad: Los incendios forestales cada vez más frecuentes y severos en California son el resultado de temporadas de incendios más calurosas y secas causadas por el cambio climático. Si bien mantener los suelos forestales “húmedos” puede no ser una solución factible para hacer frente a los incendios, California ya cuenta con políticas para la gestión de las tierras forestales.La Mentira de Trump: Los barcos eléctricos obligarán a la gente a elegir entre morir a causa de un tiburón o a morir electrocutado.La Realidad: Simplemente… No. (La gente ha estado cargando barcos con electricidad durante más de un siglo sin muertes conocidas por electrocución).