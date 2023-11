(10 de noviembre del 2023. El Venezolano).- En Miami las mascotas también trabajan todos los días, pero algunos de ellos lo hacen en su propia guardería o daycare, como es el caso de Kisses And Paws Board & Care, un establecimiento que cuenta con habitaciones dedicadas al grooming o peluquería canina, sala de juegos grupales, cuarto de descanso, y hasta áreas verdes de paseo aledañas a su ubicación, concepto de cuidado diurno que representa un alivio para muchos propietarios.

“Nuestro servicio cada vez tiene más demanda, y no únicamente durante el verano, sino también a lo largo de todo el año”, dijo Stefhany Valero de Torrente, líder de Kisses And Paws Board & Care, daycare, hotel y peluquería canina que dirige junto a su esposo, Christian Torrente y su cuñada, Laura Torrente, afamada groomer de mascotas de celebridades.

“El cuidado diurno de perros se ha vuelto imprescindible en Miami, una ciudad en la que buena parte de la población tiene perros de compañía. Es un servicio necesario ya que los consentidos del hogar no se sienten solos y su amo puede trabajar o viajar mucho más tranquilo”, agregó la joven emprendedora quien también se encuentra estudiando para certificarse como groomer y experta en acicalado canino para goldendoodles.

Una necesidad en aumento:

Un servicio que ayuda a los dueños de perro a afrontar circunstancias como una mudanza, viajes laborales, vacaciones, y que incluso puede ayudar a resolver depresiones caninas a causa de la soledad o el abandono animal.

“Nuestra misión en Kisses And Paws Board & Care también busca ayudar a resolver problemas de comportamiento, ya que aquí los perros aprenden a socializar como resultado de compartir varias horas a la semana con otros perros. Por otra parte, con nosotros siguen una rutina y estructura diaria, lo que favorece la disciplina. Y algo muy importante, contamos con espacios ventilados, y este factor es necesario en ciudades como Miami, donde los golpes de calor son muy peligrosos para los perros”, expuso Stefhany Valero de Torrente.

Disfrutando de un día entre comidas, juegos grupales, y paseos cada tres horas hasta que llega la tarde y los consentidos del hogar están suficientemente cansados para “volver a casa a descansar y dormir”, el matrimonio Torrente promueve con éxito su concepto de guardería y hotel para perros con todas las comodidades necesarias y sin utilizar jaulas, a no ser que un perro lo requiera por necesidad de aislamiento o en caso de que su propio amo desee que tenga como rutina dormir enjaulado.

“Soy madre de un perro goldendoodle de dos años llamado Mogollón Alberto. Él emigró con mi esposo y conmigo desde Europa a Miami, es un perro español y eslovaco, y a través de él he aprendido a especializarme en este mundo que es maravilloso y muy gratificante. No tengo hijos, así que no podría comparar el sentimiento, pero soy mamá perruna y puedo asegurar que los perritos que son parte de la familia de Kisses And Paws Board & Care reciben un cuidado VIP y amor de familia, aunque parezca extraño, pero reconozco el ladrido de cada uno de nuestros perros como cada madre sabe reconocer el llanto de su bebe”, dijo la emprendedora quien además destaca: “Recibimos a todos los perritos, pero hay un límite de tamaño, por ejemplo, no podemos recibir un gran danés, se nos dificulta ya que nuestros perros son más pequeños. La otra exigencia es que tengan sus vacunas al día y sean amigables, ya que por ahora no brindamos servicios de entrenamiento ni terapias para perros agresivos”, dijo.

“Brindamos un entrenamiento muy básico, sobre todo para esos perritos que llegan alborotados. Con ellos realizamos un pequeño periodo de prueba para ver cómo interactúan con los demás, y generalmente junto a nosotros aprenden a socializar de una mejor manera. En Miami los perros suelen convivir sólo con humanos, con sus amos, así que venir a un daycare es lo más parecido a ir a ver los amigos a la escuela todos los días. Por esta razón aquí incluso se celebran cumpleaños de perros”, explicó entre risas Stefhany Valero de Torrente.

El retomar el ritmo laboral tras la pandemia ha hecho que nuestros amigos peludos -que estuvieron encantados de pasar todo el día con sus amos en casa- hayan tenido un rudo despertar. De ahí que la necesidad de poder equilibrar la vida laboral y la crianza de mascotas sea el principal motivo por el que los propietarios acuden a las guarderías, mientras que los periodos vacacionales son la razón más habitual para contratar un hotel para mascotas.

Si quieres saber más de Kisses And Paws Board & Care sigue la cuenta de Instagram @kissesandpawspetcare o llamando a (786) 670-0164.