(19 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Tres personas murieron cuando un hombre llevó a cabo una serie de apuñalamientos en una franja de Manhattan, sin pronunciar una palabra a sus víctimas.

El sospechoso, de 51 años, estaba bajo custodia policial tras ser encontrado con sangre en su ropa y los dos cuchillos de cocina que portaba, dijeron las autoridades.

Al respecto, Joseph Kenny, el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, explicó que el primer apuñalamiento, en la calle West 19, mató a un trabajador de la construcción de 26 años que estaba de pie junto a su lugar de trabajo cerca del río Hudson poco antes de las 8:30 a.m.

Dos horas más tarde y al otro lado de la isla de Manhattan, un hombre de 68 años fue atacado mientras pescaba en el río East cerca de la calle East 30. Ambos hombres murieron, dijo Kenny.

These were the knives that were recovered at today’s stabbing in Manhattan. pic.twitter.com/31hzHaIBao