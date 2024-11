(19 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó que probablemente tomará una decisión sobre quién ocupará el escaño de Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos a principios de enero.

A través de un comunicado, detalló que su oficina ya ha comenzado a examinar a varios candidatos posibles y que seguirán haciéndolo en las próximas semanas. “Ya ha recibido un fuerte interés de varios candidatos posibles”, sin embargo, no ofreció detalles sobre quién podría estar buscando el nombramiento para el Senado, reseñó Nuevo Herald

“Florida merece un senador que ayude al presidente Trump a cumplir con su mandato electoral, sea firme en materia de inmigración y seguridad fronteriza, se enfrente a la burocracia arraigada y al estado administrativo, revierta el declive fiscal de la nación, esté animado por principios conservadores y tenga un historial probado de resultados”, dijo DeSantis en una publicación en X.

Es de mencionar, que existen diversos contendientes, quienes han sido mencionados públicamente entre los republicanos a nivel estatal y nacional en los últimos días, incluida la nuera de Trump, la copresidenta del Comité Nacional Republicano Lara Trump.

Asimismo, otras posibles opciones incluyen al jefe de gabinete de DeSantis, James Uthmeier, la fiscal general de Florida Ashley Moody, el presidente saliente de la Cámara de Representantes de Florida Paul Renner y el ex presidente de la Cámara de Representantes estatal José Oliva.





Senator Marco Rubio is expected to resign from the Senate to assume duties as Secretary of State when the Trump administration takes power on January 20th, creating a vacancy roughly two months from today.



We have already received strong interest from several possible…