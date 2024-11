(19 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos alertaron sobre un brote de E. coli en al menos 18 estados vinculado a algunas zanahorias orgánicas, lo que ha causado al menos una muerte.

A través de un comunicado, detallaron que al menos 39 casos de E. coli han sido vinculados a las zanahorias desde principios de septiembre, lo que ha llevado a 15 hospitalizaciones y una muerte.

Los casos reportados de E. coli están relacionados con múltiples tamaños y marcas de zanahorias orgánicas bebé y enteras en bolsas retiradas en días pasado por Grimmway Farms, un productor de zanahorias con sede en Bakersfield, California.

Las zanahorias retiradas probablemente ya no se venden en las tiendas, pero aún pueden estar en los hogares de las personas, advirtió Grimmway Farms. Las personas que tienen zanahorias retiradas deben desecharlas o devolverlas a la tienda y limpiar las superficies que han tocado, aconsejaron los CDC.

La salida de circulación incluye zanahorias orgánicas bebé con fechas de consumo preferente que van del 11 de septiembre al 12 de noviembre y zanahorias orgánicas enteras disponibles en las tiendas desde aproximadamente el 14 de agosto hasta el 23 de octubre.

La mayoría de las personas infectadas con E. coli productora de toxina Shiga, la cepa vinculada a las zanahorias retiradas, generalmente comienzan a experimentar síntomas aproximadamente de 3 a 4 días después de consumir la bacteria y se recuperan sin tratamiento después de 5 a 7 días, según la agencia.

E. Coli Outbreak: 39 people are sick in 18 states. Check your homes for recalled bagged organic carrots. Do not eat recalled carrots. Throw them away. Carrots currently on store shelves are not affected. See the notice for a full list of brands of carrots.https://t.co/lzD2Z1SEAw pic.twitter.com/dL4KpqmZr1