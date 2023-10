(27 de octubre del 2023. El Venezolano).- Millones de dólares van a pulular en el proyecto de la Liga de béisbol árabe, desde noviembre de 2024, con el nacimiento de la Baseball United, que funcionará en Pakistán, India y en Emiratos Árabes Unidos, con cuatro equipos.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

Uno de los que salieron favorecidos en el draft del circuito fue el criollo Héctor Sánchez, pieza de las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), quien conversó con El Venezolano y señaló su satisfacción por este privilegio: “Estoy muy contento por todo esto. El béisbol ha crecido mucho, y tener esta oportunidad de poder ser parte de esta historia es algo que no me esperaba, ni veía venir.

Esa es una región donde es desconocido el béisbol… estoy muy contento de haber sido seleccionado en esta liga que se iniciará en los Emiratos Árabes Unidos el año que viene”.

“Una bola” de billetes

Ese circuito, impensable e increíble, funcionará en una región de las consideradas de las “mil y una noches” y sin dudas, se robará los focos de atención porque el dinero será lo que más se va a sentir en su funcionamiento. No se han mencionado cifras, pero se entiende que serán miles de millones de dólares que invertirán en estadios, jugadores, técnicos y todo lo que envuelve una liga en esa región.

El dueño es el multimillonario estadounidense de ascendencia árabe Kash Shaikh, quien es uno de los más respetables constructores de marcas y expertos en medios sociales de los Estados Unidos, a tal punto que en el año 2009 fue galardonado como el mercadólogo del año. Por cierto, es uno de los accionistas principales de Procter & Gamble y creó la mencionada Baseball United el 26 de julio de 2022.

Entre los socios que le apoyan en este emprendimiento debemos destacar a algunas leyendas de las Grandes Ligas, como Mariano Rivera, Adrián Beltré y Barry Larkin. Pero no son los únicos frutos de la MLB que lo acompañarán, porque en los cuatro equipos que conforman el naciente circuito trinacional hay más estrellas de la Gran Carpa.

Es que la Baseball United la conformarán los equipos Monarcas de Karachi, en Pakistán; contará como Gerente General con el dominicano Adrián Beltré y su mánager será su compatriota Miguel Tejada; las Cobras de Mumbai, en la India, contará como Gerente General con el miembro del Salón de la Fama Barry Larkin y el timonel será Chris Sabo; los Halcones de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) cuyo Gerente General aún esta por definirse y los Lobos de Dubai (también en los EAU) que tendrán como Gerente General al venezolano Félix Hernández y su mánager será Jhon McLaren.

Fue una sorpresa

Retomando a nuestro entrevistado, el aguilucho y futuro “monarca” en Pakistán nos contó cómo recibió la noticia: “Ya me habían contactado. Luego ese día, después que realizaron el draft, me llamaron y me notificaron esa gran información de que me habían agarrado los del equipo de Pakistán, Los Monarcas. Es una emoción el tener la oportunidad de ser tomado en cuenta y que se abran estas puertas porque es una nueva historia que se está escribiendo en el béisbol profesional”, destacó Sánchez en el terreno del estadio Luis Aparicio, El Grande, de Maracaibo.

Nuestro entrevistado prosiguió con los detalles de la liga árabe, dando algunos nombres de jugadores que formaran parte de esa historia: “Es muy gratificante que te hayan tomado en cuenta junto a estrellas como Robinson Canó, Didi Gregorius, Pablo Sandoval y Bartolo Colón entre otros. Es un privilegio esto que me está pasando”.

Aun cuando la liga funcionará en una fecha diferente al calendario de las Grandes Ligas, no es difícil pensar que podría ser un problema para la MLB, debido a que con tanto dinero en juego, con tantos millones que se invertirán, no es descabellado pensar que le ofrezcan mucho dinero a algunas estrellas de las mayores, como Shohei Ohtani, Mike Trout, los venezolanos José Altuve y Ronald Acuña para que se pasen un fin de semana jugando para algunos de esos equipos, y les puedan ofrecer unos 20 millones de dólares por esos pocos juegos, lo cual se vería tentador.

Solo nos queda esperar el funcionamiento de esta importante liga de béisbol, que amplía el abanico de opciones para los peloteros profesionales.