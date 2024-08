(30 de agosto del 2024. El Venezolano).- El abogado Perkins Rocha, coordinador legal del partido Vente Venezuela, fue acusado por la Fiscalía de los delitos de Traición a la patria, Terrorismo, Asociación para delinquir, Conspiración e Incitación al odio. Los delitos le fueron imputados durante una audiencia que se realizó la madrugada de este jueves 29 de agosto, en la sede del Sebin en El Helicoide, en Caracas.

Rocha, detenido arbitrariamente por funcionarios de inteligencia del gobierno, fue presentado con un defensor público ante un tribunal que se trasladó hasta la sede de la policía política en Caracas.

Casi 48 horas estuvo desaparecido el abogado y uno de los más cercanos colaboradores de María Corina Machado.

«Mi esposo esta preso por disentir, por opinar y por luchar para se conozca la verdad, por desear un país donde cabemos todos y donde podamos vivir de acuerdo a nuestro esfuerzo», dijo María Constanza Cipriani, esposa del abogado.

Omar Mora Tosta, abogado de la familia Rocha, informó que junto con la esposa del letrado detenido, María Costanza Cipriani, fueron a varios centros de reclusión donde se sospechaba pudo haber sido llevado (PNB, Sebin); en ninguno pudieron confirmar el arresto allí del vocero del Comando Con Venezuela.

Rocha fue acusado por los mismos cargos que le han sido imputados a todas las personas que participaron en las protestas postelectorales en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador a Nicolás Maduro y que dos semanas después el Tribunal Supremo de Justicia, también identificado con Miraflores, convalidó.

La detención de Rocha

“Mi esposo no fue detenido, fue secuestrado; mi casa no fue allanada, mi casa fue asaltada. No sabemos absolutamente nada desde el martes a las 11 de la mañana. Esa fue la última vez que intercambiamos un mensaje de texto», dijo este miércoles María Costanza, quien también es abogada.

Explicó que no se tiene “ni un testimonio gráfico de las circunstancias en que ocurrió el secuestro».

“Lo único que tengo del asalto a mi apartamento fue gracias a mis vecinos, quienes vieron cuando entraron con las llaves que deben haberle quitado a mi esposo. Se llevaron equipos electrónicos, computadoras, documentos, maletines. No sé si el apartamento fue vandalizado”, puntualizó la abogada.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, no descarta que el próximo paso represivo del régimen de Nicolás Maduro sea allanar la vivienda de Edmundo González Urrutia, quien, de acuerdo con las actas publicadas por las fuerzas democráticas del país, fue el vencedor de las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio.

Machado le pidió a la comunidad internacional y a los venezolanos que estén listos para proteger al “presidente electo», que fue citado por tercera vez a declarar por la Fiscalía este viernes bajo amenaza de una “orden de aprehensión” si no asiste.