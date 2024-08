(30 de agosto del 2024. El Venezolano).- Tras el proceso electoral del pasado 28 de julio y la ola represiva que ha encabezado la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, periodistas y habitantes del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, reportaron un importante repunte migratorio que comprende la salida diaria de hasta 500 venezolanos hacia Pacaraima a 214 km de la ciudad de Boa Vista, capital del estado Roraima en Brasil.

La periodista y activista por los derechos de los migrantes, Yesica Morais, en entrevista con Correo del Caroní comentó que desde hace aproximadamente una semana (23 de agosto) se han disparado las cifras de venezolanos trasladándose hacia Pacaraima, los desplazados buscan ser beneficiarios de la Operación Acogida, un plan diseñado para hacer frente al gran flujo de migrantes desde Venezuela iniciado en el año 2018.

Este proyecto consta de tres etapas: gestión de fronteras (recepción, identificación y documentación), alojamiento en ciudades fronterizas y reubicación voluntaria alguna zona de Brasil. Este beneficio permite a los venezolanos ingresar al país de forma legal a modo de acogida humanitaria.

“Hace exactamente 10 días estuve en la frontera y el flujo era bajo. Estaban entrando aproximadamente 120 o 150 personas diarias. Desde hace unos seis días hubo un repunte grande, entre 550 a 600 personas están entrando diariamente”, explicó Morais.

La Operación Acogida hace que Brasil sea un destino amable para los migrantes venezolanos, quienes, al cruzar la frontera, deben formarse en carpas en las que presentan su cédula de identidad venezolana -que puede estar vencida- para incorporarse en el primer paso que consiste en ser inmunizado por la llamada barrera sanitaria. Este paso busca evitar la propagación de enfermedades como la hepatitis B, discinesia tardía, fiebre amarilla, entre otras.

“Brasil tiene una estructura bien preparada para atender aproximadamente unas 350 personas diarias para recibirlas, es decir, atender y documentar. Están quedando para asistir entre 50 y 100 al día siguiente, no deben esperar 15 o 20 días. Las etapas de la Operación Acogida comprenden primero colocarles las vacunas para evitar un brote de cualquier enfermedad y para inmunizar porque se sabe que en Venezuela faltan la mayoría de las vacunas. Luego se les sella la entrada, esto se hace solo con la cédula de identidad, inclusive con la cédula vencida puede solicitar la residencia. Luego pasa por el sistema acogedor que es la plataforma del sistema brasileño para llevar registro de las personas que entran. Posteriormente te dan una charla y te informan sobre el refugio y la residencia, tú decides cuál llena lo que necesitas”, acotó la comunicadora.

Sobre el tema de inmunizaciones, Morais reportó que recientemente ha habido un déficit de vacunas en las carpas de acogida, ya que no hay insumos suficientes para atender a una población migrante tan amplia, lo que puede ralentizar el proceso.

América Páez, residente de Santa Elena, confirmó que el movimiento se ha incrementado considerablemente en las afueras de las carpas que dan inicio al proceso de acogida. Asimismo explicó que para llegar a este punto los venezolanos pueden pagar un taxi o moto que los traslade desde la línea fronteriza hacia la zona de documentación.

Asimismo indicó que, en conversación con algunos de los presentes, pudo saber que luego del proceso de elecciones presidenciales el flujo ha venido en aumento, muchos de los presentes buscan ingresar en grupos familiares, reportó El Nacional.

– ¿Cómo es el proceso de inserción al país a través de la Operación Acogida?

– Morais, quien forma parte de las líneas de comunicación e información para el proceso de acogida, expuso que los migrantes pueden escoger los pasos a seguir luego de que ya tienen su documentación, la cual tiene una duración de dos años.

“Las personas pueden solicitar residencia o refugio. Quien solicita refugio tiene la protección del Estado y almacenan sus datos. Se puede solicitar también abrigo que lo solicita la mayoría de las personas porque no posee recursos para pagar hotel. Realmente no son las mejores condiciones porque es un abrigo temporal están solo para recibir las personas en Pacaraima mientras hacen el proceso de documentación para luego ser interiorizados, ya sea en Boa Vista o para otros estados. Entonces está el último pilar que es interiorización. La persona informa si tiene familiar en otro estado o algún amigo. También le pueden conseguir un trabajo. Siempre deben tener algún responsable por ellos en el lugar donde van. Las condiciones de los abrigos en Pacaraima como en Boa Vista no son las mejores, pero garantizan techo, cama y alimentación”, puntualizó.

Actualmente en el abrigo de Pacaraima hay aproximadamente 1.250 personas a la espera de ser enviados a Boa Vista, según información oficial, diariamente salen varios buses para trasladar a los integrantes de la Operación Acogida.

Economía: el principal móvil para la migración

Ante la nueva ola migratoria, una pregunta válida es saber si estas personas están retornando o, por el contrario, son nuevos venezolanos quienes buscan ingresar al país. En este sentido, la especialista confirmó que quienes van de retorno no deben volver a pasar por este proceso, lo que significa que estamos viviendo una nueva ola migratoria. A su vez, explicó que también existe el fenómeno de personas ya documentadas que ahora buscan ingresar a sus familiares y los acompañan a realizar este proceso.

El principal móvil, según testimonios, es el económico, ya que los venezolanos huyen para encontrar condiciones de vida dignas; sin embargo también se reportaron casos de persecución tras el proceso electoral.

“Hay muchos que vinieron, votaron y están retornando con sus familiares y sus familiares deben pasar por este proceso. Sobre las causas, los primeros que fueron perseguidos salieron días después de las elecciones porque fueron a buscarlos y salieron. Hay pocos que siguen escondidos y van saliendo poco a poco. Pero la mayoría que está saliendo es por razones económicos y lo que vemos en Venezuela de mayor represión… Solamente por manifestar o tener en su teléfono información contraria al gobierno los están metiendo presos. Por supuesto, esto agrava la situación del venezolano y su desesperanza”, manifestó.

Mayor índice de recepción de migrantes que hacia Colombia

Sobre el cuestionamiento de por qué estarían reportándose más migrantes hacia Brasil que hacia Colombia, Morais aclaró que el traslado hacia Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, Colombia, tiene un acceso más complejo contando con múltiples alcabalas en el camino.

A su vez aclaró que para entrar de forma regular a Colombia es necesario contar con pasaporte vigente, requisito que no es solicitado en la Operación Acogida. Además el pasaporte venezolano tiene un precio superior a los 200 dólares, por lo que una importante cantidad de migrantes no lo poseen.