(30 de agosto del 2024. El Venezolano).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a referirse este viernes a la crítica situación que atraviesa Venezuela tras el fraude electoral con el que el chavismo se propone arrebatarle la victoria a la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Indicó que no reconocerá los resultados hasta que no se presenten las actas y sostuvo que Nicolás Maduro tendrá que “asumir las consecuencias” si eso no ocurre. “No acepto ni su victoria ni la de la oposición. Creo que hay algo: la oposición dice que ganó, él dice que ganó pero no tiene pruebas. Entonces, exigimos pruebas”, afirmó Lula.

Este mes, el mandatario del gigante suramericano llegó a sugerir dos posibles salidas a la crisis. Hace dos semanas, subrayó que Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), “sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo”. No obstante, dijo que trabaja con México y Colombia para encontrar soluciones, y sugirió dos ideas, la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, o la convocatoria de unas nuevas elecciones.

Anuncios

“Hay varias salidas. Una es un gobierno de coalición, un gobierno de coalición con la oposición. Hay mucha gente que está en mi gobierno que no votó por mí y otros sí. Todo el mundo va a participar de un gobierno (de coalición)”, reportó Infobae.

Lula y su relación con Maduro

“Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, siguió Lula.

Te puede interesar: Apagón en Venezuela: al menos 20 de los 24 estados del país sufren cortes del servicio eléctrico y de la conexión a internet

El líder brasileño aseguró que su relación con Maduro, que en el pasado era muy buena, se ha “deteriorado”, como consecuencia de que “la situación política está deteriorada en Venezuela”.

El proclamado triunfo de Maduro para un tercer mandato consecutivo ha sido rechazado y calificado de “fraude” por la oposición mayoritaria y cuestionado por gobiernos extranjeros y grupos de veeduría internacional. Desde entonces, los gobiernos de Brasil, Colombia y México están manteniendo contactos para contribuir a encontrar una solución a la crisis.