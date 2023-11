(21 de noviembre del 2023. El Venezolano).- De artista popular a primera dama de Argentina, sin escalas. Este es el insospechado recorrido de Fátima Florez, una actriz, bailarina e imitadora de 42 años que comenzó a salir durante la campaña con el presidente electo, Javier Milei.

La noticia de su romance desató suspicacias desde el primer momento, ya que a sus 53 años Milei jamás había tenido una novia formal.

Por eso, se especuló con la posibilidad de que el noviazgo fuese solamente un ardid publicitario armado por Luis Barrionuevo, un político y líder sindical que se alió a Milei y de quien Florez es muy cercana. La pareja siempre lo ha negado.

Otro detalle que llamó la atención es que Florez es la principal imitadora de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es su personaje de mayor éxito. Y es, también, la figura política que Milei más defenestra, reportó RT.

De hecho, ambos se conocieron en diciembre de 2022 en un programa de televisión en el que Florez comenzó a imitar de manera improvisada a la vicepresidenta mientras le hablaba a Milei, y él le seguía el juego.

Solo siete meses después, cuando el entonces candidato seguía subiendo en las encuestas, confirmaron el romance. La artista se acababa de separar de Norberto Marcos, su representante y esposo, con el que estuvo casada durante 20 años.

¿Quién es?

La próxima primera dama nació en 1981 en Buenos Aires con el nombre de María Eugenia Florez, que luego viró a Fátima, por motivos artísticos.

De padre arquitecto y madre docente, Florez padeció trastornos de la conducta alimentaria durante la adolescencia. Ella misma lo ha atribuido a la presión que le generaba la resistencia de su familia a que fuera artista.

La rebeldía se impuso. La joven comenzó a estudiar baile, canto, actuación, lo que le permitió participar en obras teatrales, aunque sin ser protagonista. Finalmente, se especializó en la imitación.

En el inicio de su carrera, a los 19 años, conoció a Norberto Marcos, un productor de 40 que se convirtió en su mánager y del que se separó recién a principios de 2023.

Hace una década, la carrera de Florez despegó. Para ello, fue fundamental la imitación que hizo de Fernández de Kirchner en programas opositores de alta audiencia, cuando la líder peronista todavía era presidenta.

Gracias a esa visibilidad, se convirtió en un personaje asiduo de los medios y logró colmar teatros con espectáculos como “Fátima es única” y “Fátima para todos”, “Fátima es camaleónica” y “Fátima es mundial”, en los que hizo gala de su diversidad imitando a decenas de personajes, entre ellos Nacha Guevara, Britney Spears, Jennifer López y Lady Gaga.

Namorada de Javier Milei, Fátima Florez e o humorista Iván Ramírez imitam o presidente argentino Alberto Fernández e a vice Cristina Kirchner. pic.twitter.com/9bP7FOK4nz — Eliana Lima (@elianalima) November 20, 2023

El futuro

A partir del 10 de diciembre, cuando asuma Milei, Florez piensa combinar su rol de primera dama con su carrera artística.

Así lo anticipó el lunes, después del triunfo del economista, en diversas entrevistas en las que explicó que ejercerá las tareas tradicionales de las parejas de los presidentes.

“Siempre he hecho labores sociales y de caridad porque es algo que me hace muy bien al alma, que me llena el corazón, lo disfruto, lo hice siempre y lo haré más, porque me encanta”, aseguró.

También explicó que ya está en plena producción del espectáculo que presentará en Mar del Plata durante el verano austral, que comienza a fines de diciembre.

“Se pueden combinar las dos cosas de una manera súper perfecta. Estoy preparando la temporada de verano, para estar en Mar del Plata y hacer, como hago siempre, los dos meses de temporada a full, con un megashow espectacular que va a estar increíble y al mismo tiempo acompañarlo a Javier en este rol tan importante, para el cual la gente lo eligió”, afirmó.