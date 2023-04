(30 de abril del 2023. El Venezolano).- Mientras más fracasada sea una persona, más se esforzará en hundir a quien sea eficiente, exitoso y muestre logros de avance y crecimiento, esto resulta una paradoja pues ese fracasado muchas veces puede tener mucho poder, probablemente obtenido a punta de trampas e invariablemente abusa del mismo.

Por: José Gregorio Briceño

También hay los fracasados de cafetería, quienes tomándose un café cada tarde lanzan opiniones y sentencian hechos y acusan a otros sin tener pruebas solo por generar matrices que salen a quien triunfó, a quien algo hizo, en venganza porque ellos no pasaron a la historia ni como jefes del condominio.

A la hora de la verdad, a pesar de que esta gentuza solo proyecta su poca moral y muestra la miseria que los caracteriza, se les sigue dando tribuna y eso es lo que desenfoca la verdadera lucha que no es otra sino la independencia de nuestro amado país .

Me ocupo en recordar a estos charlatanes pues esta semana supimos lo acontecido tras cristalizarse las amenazas recurrentes de la tiranía contra Juan Guaidó quien salió de Venezuela por las trochas hacia Colombia, ya la insesante persecución llegó a su límite, y como siempre, lo normal en estos casos acompañada de la fabricación o montaje de varios expedientes para meterlo preso.

He podido ver a muchos que se beneficiaron del gobierno interino renegando y burlandose de su desgracia por lo que apenas ha comenzado a vivir en el destierro.

Como venezolano qué sufrí y sufro el destierro por 10 años y medio puedo catalogar esas conductas como pobreza humana, podredumbre de espíritu. Yo no conozco a Juan Guaidó y mucho menos me beneficié de su gobierno pero mi conciencia me conlleva a manifestarle mi solidaridad en tan momentos difíciles porque se lo que es el exilio y cuanto se sufre.

Todas esas traiciones que está viviendo son pocas para las que le tocará vivir en lo adelante, faltan aún muchas fábulas, cuentos, chismes, para tratar de destruirlo moralmente y para eso tiene que forjar una gran coraza espiritual y seguir adelante.



Todo esto me revive en la memoria un hecho que sucedió en enero del año 2009 siendo yo gobernador, cuando el director de la policía del estado Monagas y varios funcionarios asesinaron a dos jóvenes de mi pueblo de Caicara. Allí no se perdió tiempo ni se escatimaron recursos humanos, tecnológicos y económicos para tratar de incriminarme a mi y a mi hermano que era alcalde de mi pueblo para destruirnos de cualquier forma, sin ton ni son.

Diosdado Cabello, el fracasado mayor, acababa de perder las elecciones de gobernador en el estado Miranda ( hacia un mes) por su pésima gestión y tenía suficiente tiempo para colocarse al servicio del diablo. Moviendo las teclas de su poderío logró que la directiva de la policía científica (CICPC) se trasladará al estado Monagas con todos sus equipos tecnológicos, a los pocos días designaron un fiscal del ministerio público con competencia nacional para dicho caso, radicaron el juicio en el estado Carabobo (o sea, lo sacaron de la jurisdicción de Monagas) para evitar cualquier influencia del Gato Briceño en el poder judicial del estado y de paso se lo asignaron a la sobrina de Pedro Carreño que es sin duda su sigüí arrastrado y segundo a bordo del Cártel de los Soles.

Pasaron dos años, o sea, en el año 2011 después de una férrea e exhaustiva investigación en la que inclusive intervinieron los teléfonos de mi hogar, mis celulares y los de la gobernación, le dictaron sentencia a los asesinos por 15 años. Hasta intervinieron la policía del estado y designaron como director al Coronel Roberto Arrayago del estado Carabobo que también es integrante del mismo cártel , o sea, agente lambiscón de Diosdado.

Luego de eso llegó el 04 febrero del año 2012 cuando sucedió el derrame petrolero y me enfrenté a Chávez porque me quiso imponer que suministrará el agua contaminada de petróleo a Maturín, lo cuál no acepté y les resistí 10 meses y 12 días, hasta el 16 de diciembre del año 2012.

Los desafíe, los denuncie ante la comunidad internacional y medios nacionales e internacionales, no le salí corriendo ni me fui del país hasta terminar mi mandato, sufrí un atentado en dónde murió uno de mi seguridad y un delincuente, utilizaron todas las instituciones del estado, fiscalia, contraloría, tribunales, Tribunal Supremo de Justicia (T.S.J) entre otros para amedrentarme buscando que renunciara, no lo hice, me quedé sin que hayan podido demostrar nada de lo que inventaron.

Aqui cabe la gran pregunta ¿ Si el Gato Briceño hubiera tenido un rabo de paja, corrupción, asesinatos, o todo lo que le han inventado, no lo hubieran metido preso durante ese tiempo y ya fuera polvo cósmico como lo deseo o dijo Chávez en cadena de radio y televisión? ¿Por qué Interpol no les ha probado las tres solicitudes de incluirme con código rojo en mi contra? ¿Desde enero del año 2009 hasta diciembre del año 2012 no hay casi cuatro años?

Ya después de años en el exilio sigo siendo incómodo ya que sin estar en el país les sigo apareciendo bien posicionado en las encuestas , lamento eso señores fracasados, lo único que deben hacer es dar la talla, servirle al pueblo, dar respuesta y crear productividad más nada.

Les confieso desde la cárcel del exilio que relaté todo lo anterior porque esta misma narrativa de los narcobandoleros se la están aplicando a Juán Guaidó, llenando le expedientes falsos, asegurando que es ladrón, asesino y pare de contar . Lo deplorable es ver que hay algunos voceros de la oposición que se prestan para tan vil bajeza, ocupense de enfrentar a la dictadura, de avanzar y de aportar para la salida forzada que más temprano que tarde se debe dar para liberar a Venezuela. Cómo sea, a viva voz, con la fuerza de la constancia, así lo hago cada segundo, muera el comunismo junto con sus falsos y aprovechados abanderados.

Siempre dispuesto a cualquier acción que los defenestre lo digo sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

