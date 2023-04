(30 de abril del 2023. El Venezolano).- El líder opositor venezolano, Leopoldo López, ha asegurado que su país “se sigue deteriorando aceleradamente” y ha cifrado en un 80% la población que sufre condiciones de pobreza extrema. “

Venezuela requiere urgentemente el cambio político y la salida de la dictadura de Nicolás Maduro”, ha dicho en una entrevista al Canal 24horas de RTVE sobre el dirigente, al que ha calificado de “criminal” y responsable de delitos de lesa humanidad.

El político afirma que “quienes no participen las primarias son Aliado de Nicolás Maduro”, y criticó fuertemente la visita de un grupo de Opositores que se reunieron con el Ministerio de Exteriores y el mensaje difundido fue que ellos no van a participar en las primarias, que eso no va.

“Por ende estos políticos están en agenda de Nicolás Maduro”, dice Leopoldo López.

López también hizo un llamado a la unidad de la oposición y a participar en las próximas elecciones regionales y municipales. Sin embargo, algunos líderes políticos de la oposición han criticado las primarias convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y han decidido no participar en ellas.

Es importante destacar que la oposición venezolana se encuentra dividida y enfrenta varios desafíos, incluyendo la represión del gobierno de Maduro, la crisis económica y humanitaria del país y la falta de una estrategia clara para lograr un cambio político. Por lo tanto, es necesario que los líderes políticos trabajen juntos para encontrar soluciones efectivas y pacíficas a la crisis que enfrenta Venezuela.

